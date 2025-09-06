Lenovo, IFA 2025’te yeni Yoga Tab ve Idea Tab Plus’ı duyurdu

Tam Boyutta Gör Lenovo, Berlin’de düzenlenen IFA 2025 teknoloji fuarında iki yeni tableti olan Yoga Tab ve Idea Tab Plus modellerini tanıttı. Yeni cihazlar, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde tasarlandı. Yoga Tab, üretkenlik ve yaratıcı çalışmalar için premium bir seçenek olarak öne çıkarken Idea Tab Plus ise eğlence ve günlük kullanım için daha uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor. Her iki model de tasarım, performans ve ekran kalitesiyle dikkat çekiyor.

Lenovo Yoga Tab ve Idea Tab Plus: İşte tüm özellikler ve fiyat bilgileri

Lenovo Yoga Tab, 11,1 inç büyüklüğünde, 3,2K PureSight Pro OLED ekrana sahip ve 1600 x 3200 piksel çözünürlük sunuyor. 144 Hz yenileme hızı, 800 nit parlaklık ve HDR10+ sertifikası, özellikle yüksek kaliteli görsel deneyimler isteyen kullanıcılar için ideal bir yapı sağlıyor. Üstelik geniş renk gamı sayesinde hem video izlerken hem de yaratıcı projelerde gerçeğe yakın görüntüler elde edilebiliyor.

Cihazın performansını, yapay zeka odaklı özelliklerle desteklenen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci üstleniyor. 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı, çoklu görevlerde yüksek hız sağlıyor. Lenovo, bu modelde 20 TOPS gücünde bir NPU (Neural Processing Unit) kullanarak yapay zeka tabanlı işlevleri ön plana çıkarıyor. Canlı Yapay Zeka Transkripsiyonu, toplantı ve derslerde gerçek zamanlı ses dönüştürme sağlarken, Akıllı Yapay Zeka Girişi otomatik metin oluşturabiliyor. Lenovo Akıllı Yakalama özelliği ise fotoğraflarda netliği artırarak görsel kalitesini üst seviyeye taşıyor.

Ses deneyiminde de iddialı olan Yoga Tab, Dolby Atmos destekli dört hoparlöre sahip. 458 gram ağırlığındaki cihazda yer alan silikon-karbon pil, 12 saate kadar video oynatma süresi sağlıyor ve standart lityum iyon pillere kıyasla daha yüksek verimlilik sunuyor. Ayrıca cihaz, 8192 basınç seviyesini algılayabilen Lenovo Tab Pen Pro kalem desteği ile geliyor. Üretkenlik odaklı kullanıcılar için ek olarak 2’si 1 arada klavye ve yapay zeka araçlarına hızlı erişim sağlayan Akıllı Tuş da paket içerisine dahil edilmiş. Tablet, Adobe Creative Suite ve Perplexity Pro gibi popüler uygulamalarla önceden yüklenmiş şekilde sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak tanıtılan Lenovo Idea Tab Plus, 12,1 inç büyüklüğünde 2,5K LCD ekrana sahip ve %96 DCI-P3 renk kapsamı ile dikkat çekiyor. 800 nit parlaklık, canlı renkleri net şekilde yansıtıyor. Cihaz, MediaTek Dimensity 6400 sekiz çekirdekli işlemci ile donatılmış ve 8 GB’a kadar RAM ile 256 GB’a kadar depolama alanı sağlıyor.

Idea Tab Plus, 10.200 mAh kapasiteli pili sayesinde 13 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. Büyük ekranına rağmen yalnızca 6,29 mm inceliğinde ve 530 gram ağırlığında olan cihaz, taşınabilirlik açısından oldukça avantajlı. Ay Grisi, Bulut Grisi ve Kum Gülü olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Ayrıca ses deneyimi, Dolby Atmos destekli dört hoparlör sayesinde güçlendirilmiş durumda.

Her iki model de Android işletim sistemi ile çalışıyor ve Lenovo’nun geliştirdiği özel yazılım özellikleriyle destekleniyor. Yoga Tab, üretkenlik ve yaratıcı çalışmalar için gelişmiş yapay zeka özellikleri ve aksesuar uyumluluğuyla öne çıkarken; Idea Tab Plus, eğlence ve performansın dengeli bir kombinasyonunu sunuyor. Son olarak, Lenovo’nun yeni tabletlerinin Eylül 2025’te satışa çıkacağı açıklandı. Yoga Tab 499 Euro’dan, Idea Tab Plus ise 299 Euro’dan başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşacak.

