Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo, IFA 2025’te yeni Yoga Tab ve Idea Tab Plus’ı duyurdu

    Lenovo, IFA 2025’te Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Yoga Tab ve Dimensity 6400 destekli Idea Tab Plus modellerini tanıttı. İşte özellikler, fiyat ve çıkış tarihi: 

    Lenovo, IFA 2025’te yeni Yoga Tab ve Idea Tab Plus’ı duyurdu Tam Boyutta Gör
    Lenovo, Berlin’de düzenlenen IFA 2025 teknoloji fuarında iki yeni tableti olan Yoga Tab ve Idea Tab Plus modellerini tanıttı. Yeni cihazlar, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde tasarlandı. Yoga Tab, üretkenlik ve yaratıcı çalışmalar için premium bir seçenek olarak öne çıkarken Idea Tab Plus ise eğlence ve günlük kullanım için daha uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor. Her iki model de tasarım, performans ve ekran kalitesiyle dikkat çekiyor.

    Lenovo Yoga Tab ve Idea Tab Plus: İşte tüm özellikler ve fiyat bilgileri

    Lenovo Yoga Tab, 11,1 inç büyüklüğünde, 3,2K PureSight Pro OLED ekrana sahip ve 1600 x 3200 piksel çözünürlük sunuyor. 144 Hz yenileme hızı, 800 nit parlaklık ve HDR10+ sertifikası, özellikle yüksek kaliteli görsel deneyimler isteyen kullanıcılar için ideal bir yapı sağlıyor. Üstelik geniş renk gamı sayesinde hem video izlerken hem de yaratıcı projelerde gerçeğe yakın görüntüler elde edilebiliyor.

    Cihazın performansını, yapay zeka odaklı özelliklerle desteklenen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci üstleniyor. 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı, çoklu görevlerde yüksek hız sağlıyor. Lenovo, bu modelde 20 TOPS gücünde bir NPU (Neural Processing Unit) kullanarak yapay zeka tabanlı işlevleri ön plana çıkarıyor. Canlı Yapay Zeka Transkripsiyonu, toplantı ve derslerde gerçek zamanlı ses dönüştürme sağlarken, Akıllı Yapay Zeka Girişi otomatik metin oluşturabiliyor. Lenovo Akıllı Yakalama özelliği ise fotoğraflarda netliği artırarak görsel kalitesini üst seviyeye taşıyor.

    Ses deneyiminde de iddialı olan Yoga Tab, Dolby Atmos destekli dört hoparlöre sahip. 458 gram ağırlığındaki cihazda yer alan silikon-karbon pil, 12 saate kadar video oynatma süresi sağlıyor ve standart lityum iyon pillere kıyasla daha yüksek verimlilik sunuyor. Ayrıca cihaz, 8192 basınç seviyesini algılayabilen Lenovo Tab Pen Pro kalem desteği ile geliyor. Üretkenlik odaklı kullanıcılar için ek olarak 2’si 1 arada klavye ve yapay zeka araçlarına hızlı erişim sağlayan Akıllı Tuş da paket içerisine dahil edilmiş. Tablet, Adobe Creative Suite ve Perplexity Pro gibi popüler uygulamalarla önceden yüklenmiş şekilde sunuluyor.

    Lenovo, IFA 2025’te yeni Yoga Tab ve Idea Tab Plus’ı duyurdu Tam Boyutta Gör
    Daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak tanıtılan Lenovo Idea Tab Plus, 12,1 inç büyüklüğünde 2,5K LCD ekrana sahip ve %96 DCI-P3 renk kapsamı ile dikkat çekiyor. 800 nit parlaklık, canlı renkleri net şekilde yansıtıyor. Cihaz, MediaTek Dimensity 6400 sekiz çekirdekli işlemci ile donatılmış ve 8 GB’a kadar RAM ile 256 GB’a kadar depolama alanı sağlıyor.

    Idea Tab Plus, 10.200 mAh kapasiteli pili sayesinde 13 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. Büyük ekranına rağmen yalnızca 6,29 mm inceliğinde ve 530 gram ağırlığında olan cihaz, taşınabilirlik açısından oldukça avantajlı. Ay Grisi, Bulut Grisi ve Kum Gülü olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Ayrıca ses deneyimi, Dolby Atmos destekli dört hoparlör sayesinde güçlendirilmiş durumda.

    Her iki model de Android işletim sistemi ile çalışıyor ve Lenovo’nun geliştirdiği özel yazılım özellikleriyle destekleniyor. Yoga Tab, üretkenlik ve yaratıcı çalışmalar için gelişmiş yapay zeka özellikleri ve aksesuar uyumluluğuyla öne çıkarken; Idea Tab Plus, eğlence ve performansın dengeli bir kombinasyonunu sunuyor. Son olarak, Lenovo’nun yeni tabletlerinin Eylül 2025’te satışa çıkacağı açıklandı. Yoga Tab 499 Euro’dan, Idea Tab Plus ise 299 Euro’dan başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mafia 1 türkçe yama saat camı çizik giderme clash of clans bot buzdolabı radyasyon yayar mı yurtdışından aranmak ücretli mi türk telekom

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ
    Lenovo LOQ
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum