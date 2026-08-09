Lenovo Lecoo P900A tanıtıldı: İşte kompakt 4G tabletin özellikleri

Tam Boyutta Gör Lenovo, Çin pazarında Lecoo markası altında yeni kompakt tablet modeli Lecoo P900A'yı satışa sundu. 8 inç IPS HD ekran, 4G LTE bağlantısı, 8 GB RAM ve 5000 mAh batarya ile gelen tablet, büyük ekranlı modeller yerine taşınabilirliği önceliklendiren bir kullanım deneyimine odaklanıyor. Ekranın kesin çözünürlük değeri henüz açıklanmazken cihazda 128 GB dahili depolama ve 1 TB'a kadar microSD kart desteği bulunuyor.

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İşte Lenovo Lecoo P900A'nın özellikleri ve fiyatı:

Lecoo P900A'nın gövdesi 200,5 x 122 x 8,45 milimetre ölçülerinde ve 324 gram ağırlığında. Bu ölçüler, tableti yaklaşık 10 inç ve üzerindeki modellerden belirgin şekilde daha kompakt bir sınıfa yerleştiriyor. Cihazın boyutları, tek elle kullanım veya çantada daha az yer kaplama gibi senaryolarda avantaj sağlayabilecek bir form ortaya koyarken arka bölümdeki dokulu yüzeyin de tutuşu desteklemesi amaçlanıyor. Lenovo şu aşamada modeli yalnızca platin altın renk seçeneğiyle sunuyor.

Performans tarafında Lecoo P900A'nın hangi işlemciyi kullandığı açıklanmış değil. Bununla birlikte Lenovo, tablette sekiz çekirdekli bir MediaTek platformuna yer veriyor ve işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. 128 GB dahili depolama kapasitesi günlük uygulamalar, belgeler ve medya dosyaları için temel bir alan sağlarken microSD desteği sayesinde toplam kapasite 1 TB'a kadar genişletilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Ekran tarafında 8 inç IPS HD panel kullanan tablet kamera sisteminde 13 MP çözünürlüklü arka kamera ve 5 MP ön kameraya sahip. Lecoo P900A'nın kompakt tabletler arasındaki konumunu belirleyen temel özelliklerden biriyse 4G LTE bağlantısı. SIM kart yuvası üzerinden mobil şebekelere bağlanabilen model, VoLTE desteği sayesinde uyumlu operatörlerde sesli görüşme gerçekleştirebiliyor. Cihaz 5G SIM kartlarını da kabul ediyor ancak bu durumda bağlantı 4G hızlarıyla sınırlı kalıyor.

Yazılım tarafında Lenovo'nun ZUXOS işletim sistemi kullanılıyor. Şirket, platformun sadeleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunduğunu ve sistem düzeyinde reklam içermediğini belirtiyor. Tablet ayrıca Lenovo Super Interconnect 3.0 desteğine sahip; uyumlu Lenovo bilgisayarlar ve Motorola akıllı telefonlarla dosya paylaşımı, bildirim senkronizasyonu ve uygulama aktarımı yapılabiliyor. iOS cihazlarla temel dosya aktarımının desteklenmesi de farklı ekosistemler arasında veri taşınmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

5000 mAh batarya, kompakt gövde içerisinde mobil kullanım için gerekli enerji kapasitesini sağlıyor. Son olarak Lecoo P900A şu anda Çin'de 899 yuan (yaklaşık 133 dolar) fiyatla satışa sunuluyor. Tabletin Çin dışındaki pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı veya farklı bölgelerde nasıl fiyatlandırılacağı ise henüz açıklanmış değil.

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Lenovo Lecoo P900A tanıtıldı: İşte kompakt tabletin özellikleri

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