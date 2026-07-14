Lenovo Legion C700 tanıtıldı: Bulut el konsolu geliyor

Lenovo Legion C700 tanıtıldı
Paylaşılan bilgilere göre Legion C700, Tencent START bulut oyun hizmeti etrafında geliştirildi. Platform sayesinde desteklenen PC oyunları, cihaza yerel olarak yüklenmeden internet üzerinden oynanabilecek. Günümüzde ise Tencent START, Windows, macOS, Android, akıllı televizyonlar, internet tarayıcıları ve uyumlu taşınabilir oyun cihazlarını destekliyor.
Tasarımı ortaya çıktı
Lenovo'nun paylaştığı görseller, Legion C700'ün beyaz renkli bir tasarımla geleceğini gösteriyor. Cihazda asimetrik analog çubuk yerleşimi, yön tuşları (D-pad), ABXY tuşları, arka tarafta ek tetik tuşları ve geniş bir hava çıkışı bulunuyor. Şirket henüz işlemci, ekran özellikleri, batarya kapasitesi veya diğer donanım detaylarını açıklamadı. Lenovo, Legion C700'ün fiyatı, teknik özellikleri ve çıkış tarihiyle ilgili tüm ayrıntıları Ağustos 2026 içerisinde paylaşacağını doğruladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: