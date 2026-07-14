Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo Legion C700 tanıtıldı: Bulut el konsolu geliyor

    Lenovo, Tencent START desteğine sahip yeni bulut oyun konsolu Legion C700'ü doğruladı. Cihazın tasarımı ortaya çıkarken tüm teknik detaylar ağustosta açıklanacak.

    Lenovo Legion C700 tanıtıldı: Bulut el konsolu geliyor Tam Boyutta Gör
    Lenovo, bulut oyun odaklı yeni el konsolu Legion C700 için ilk resmi paylaşımı yaptı. Tencent'in START bulut oyun platformunu temel alan cihazın tasarımı doğrulanırken, teknik özelliklerinin ise ağustos ayında açıklanması bekleniyor. Yeni cihaz, Sony'nin Playstation Portal cihazına benzer olacak. 

    Lenovo Legion C700 tanıtıldı

    Paylaşılan bilgilere göre Legion C700, Tencent START bulut oyun hizmeti etrafında geliştirildi. Platform sayesinde desteklenen PC oyunları, cihaza yerel olarak yüklenmeden internet üzerinden oynanabilecek. Günümüzde ise Tencent START, Windows, macOS, Android, akıllı televizyonlar, internet tarayıcıları ve uyumlu taşınabilir oyun cihazlarını destekliyor.

    Tasarımı ortaya çıktı

    Lenovo'nun paylaştığı görseller, Legion C700'ün beyaz renkli bir tasarımla geleceğini gösteriyor. Cihazda asimetrik analog çubuk yerleşimi, yön tuşları (D-pad), ABXY tuşları, arka tarafta ek tetik tuşları ve geniş bir hava çıkışı bulunuyor. Şirket henüz işlemci, ekran özellikleri, batarya kapasitesi veya diğer donanım detaylarını açıklamadı. Lenovo, Legion C700'ün fiyatı, teknik özellikleri ve çıkış tarihiyle ilgili tüm ayrıntıları Ağustos 2026 içerisinde paylaşacağını doğruladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    wuchang fallen feathers türkçe yama marş basmıyor tık sesi var bufferbloat test şarjlı araç yıkama uydu sinyal kalitesi neden düşer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum