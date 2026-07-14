Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Lenovo, bulut oyun odaklı yeni el konsolu Legion C700 için ilk resmi paylaşımı yaptı. Tencent'in START bulut oyun platformunu temel alan cihazın tasarımı doğrulanırken, teknik özelliklerinin ise ağustos ayında açıklanması bekleniyor. Yeni cihaz, Sony'nin Playstation Portal cihazına benzer olacak.

Lenovo Legion C700 tanıtıldı

Paylaşılan bilgilere göre Legion C700, Tencent START bulut oyun hizmeti etrafında geliştirildi. Platform sayesinde desteklenen PC oyunları, cihaza yerel olarak yüklenmeden internet üzerinden oynanabilecek. Günümüzde ise Tencent START, Windows, macOS, Android, akıllı televizyonlar, internet tarayıcıları ve uyumlu taşınabilir oyun cihazlarını destekliyor.

Tasarımı ortaya çıktı

Lenovo'nun paylaştığı görseller, Legion C700'ün beyaz renkli bir tasarımla geleceğini gösteriyor. Cihazda asimetrik analog çubuk yerleşimi, yön tuşları (D-pad), ABXY tuşları, arka tarafta ek tetik tuşları ve geniş bir hava çıkışı bulunuyor. Şirket henüz işlemci, ekran özellikleri, batarya kapasitesi veya diğer donanım detaylarını açıklamadı. Lenovo, Legion C700'ün fiyatı, teknik özellikleri ve çıkış tarihiyle ilgili tüm ayrıntıları Ağustos 2026 içerisinde paylaşacağını doğruladı.

Lenovo'dan oyunculara yeni tablet geliyor: İşte tanıtım tarihi 1 hf. önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Lenovo Legion C700 tanıtıldı: Bulut el konsolu geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: