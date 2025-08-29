Lenovo Legion Go 2 duyuru tarihi paylaşıldı: Ryzen Z2 Extreme ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzde birçok markanın dahil olduğu taşınabilir konsol pazarı büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Legion Go isimli el konsolu tanıtan Lenovo, bildiğiniz gibi serinin yeni modeli için hazırlıklarını tamamladı ve daha önce çeşitli sızıntılarda boy göstermişti. Son olarak Legion Go 2'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. İşte beklenenler ve dahası...

Lenovo Legion Go 2 duyuru tarihi paylaşıldı

Yeni sızdırılan bilgilere göre Lenovo'nun yeni el konsolu Legion Go 2, 5 Eylül tarihli IFA 2025 kapsamında resmi olarak tanıtılacak. Buna göre Legion Go 2,8.8 inç büyüklüğünde 1600p çözünürlüklü OLED ekranla geliyor. Bu konfigürasyonda ise 32GB'a kadar LPDDR5X bellek desteği ve 2TB’a kadar SSD depolama kapasitesi sunuyor.

Legion Go 2, donanım tarafında da oldukça güçlü. 8 çekirdek, 16 RDNA 3.5 hesaplama birimiyle desteklenen Ryzen Z2 Extreme'den güç alan cihaz, 16 RDNA 3.5 hesaplama birimine sahip Radeon 890M GPU ile destekleniyor. Selefinde kullanılan Ryzen Z1 Extreme ile kıyaslandığında, enerji verimliliğinde ve grafik tarafında kayda değer bir gelişim mevcut.

Tasarım tarafında cihazın çıkarılabilir kontrolcüleri korunacak. Bu kontrolcüler, hem el konsolu modunda hem de masaüstü kullanımda farklı şekillerde kullanılabiliyor. Ayrıca daha büyük batarya ve geliştirilmiş soğutma sistemi sayesinde cihazın ısınma ve pil ömrü konusundaki zayıflıkları da ele alınmış durumda.

Legion Go 2, MSI Claw A8 ve ROG Ally serisine doğrudan rakip olarak konumlandırılıyor. Fiyat konusunda ise net bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla duyuru tarihine kadar beklememiz gerek.

