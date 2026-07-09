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    Lenovo Legion oyuncular için ucuz Wi-Fi modem hazırladı

    Lenovo Legion LM50S mobil modem hareket halinde olan oyuncular için düşük maliyetli ancak iç mekânlarda verimli bir bağlantı sunan mobil modemini tanıttı        

    Lenovo Legion LM50S Tam Boyutta Gör
    Oyuncular için sabit ağ ürünlerinin yanında artık yavaş yavaş mobil aü ürünleri de önem kazanmaya başladı. Lenovo biraz daha bütçesine önem veren ancak hareket halindeyken de oyun oynamak isteyenler için yeni bir mobil. Modem duyurdu.

    Lenovo Legion LM50S özellikleri ve fiyatı

    Lenovo Legion LM50S mobil modem 5G yerine 4G LTE bağlantısını tercih ederek maliyetten kazanmaya çalışmış. 150Mbps seviyesine kadar çıkan indirme hızlarını ise Wi-Fi 6 standardı ile verimli bir şekilde 10 cihaza kadar dağıtabiliyor.

    Duvar penetrasyon teknolojisi sayesinde iç mekânlarda dengeli bir sinyal sunan cihaz ZTE tarafından tasarlanan 28nm bir yonga kullanıyor ve düşük güç tüketimi yapıyor. SIM kart ise 3 büyük Çinli operatör arasında sinyal gücüne göre otomatik olarak geçiş yapabiliyor.

    Cebe sığacak kadar küçük olan cihaz 12 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve ultra tasarruf algoritması da mevcut. Batarya USB Tip-C üzerinden şarj ediliyor. Lenovo Legion LM50S mobil modem 8$ gibi cazip bir fiyat etiketine sahip ve firma bulut depolama alanı da hediye ediyor.

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