Mobil oyuncular için Lenovo'dan yeni çözüm: Lenovo Legion Manyetik Soğutucu tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Lenovo, mobil oyuncuların yoğun kullanım sırasında karşılaştığı ısınma sorunlarına etkili bir çözüm sunmak amacıyla Legion Manyetik Soğutucu adlı yeni soğutma aksesuarını Çin'de piyasaya sürdü. Termoelektrik soğutma teknolojisi, RGB aydınlatma ve dijital sıcaklık ekranı gibi dikkat çekici özelliklere sahip bu kompakt cihaz, mobil oyuncuların yeni gözdesi olabilir.

Lenovo'nun yeni soğutucusu mobil oyunlarda sıcaklığı bitirecek

Legion Manyetik Soğutucu, yarı iletken 10W'lık bir soğutma modülüyle çalışıyor ve cihaz yüzey sıcaklığını ideal koşullar altında 20°C'ye kadar düşürebiliyor. Bu performans, özellikle uzun süreli oyun oturumları ve yüksek performans gerektiren mobil uygulamalar sırasında cihazın kararlılığını korumak için önemli bir avantaj sağlıyor.

Soğutucunun dikkat çeken bir diğer özelliği ise 1846 mm²'lik geniş ısı dağıtım alanı. Kullanıcılar, Buz Gibi Serin, Aşırı Soğuk ve Buz Gibi Kapalı olmak üzere üç farklı mod arasında geçiş yaparak fan hızını kontrol edebiliyor. En yüksek modda fan, 5000 RPM'ye kadar çıkabiliyor. Yine de bu yüksek hız, sadece 30 dB seviyesinde düşük bir gürültü ile sağlanarak sessiz ortamlarda da rahat kullanım imkânı tanıyor.

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RGB ortam ışıkları, sadece görsel bir zenginlik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda cihazın çalıştığını kullanıcıya hissettiriyor. Dijital ekran ise anlık sıcaklık değerlerini görüntüleyerek kullanıcıya tam kontrol sağlıyor. MagSafe benzeri güçlü bir manyetik ped ile cihazlara sabitlenen soğutucu ayrıca manyetik olmayan telefon kullanıcıları için kutuya dahil edilen yapışkanlı bir yama ile uyumluluk sağlanıyor.

USB Type-C bağlantı noktası üzerinden çalışan cihaz, 5V-2A güç tüketiyor. Bu da onu hızlı ve stabil bir şekilde çalıştırmak için oldukça elverişli kılıyor. 68 gram ağırlığındaki soğutucu, 64 mm x 26 mm boyutlarıyla taşınabilirliği öne çıkarıyor ve mobil oyun ya da yayın uygulamalarında rahatlıkla kullanılabiliyor. Son olarak cihazın fiyatına değinecek olursak ise cihaz, yaklaşık 20 dolar fiyat etiketine sahip.

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