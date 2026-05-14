Lenovo dahili kablosu olan yeni bir powerbank tanıttı

Lenovo Legion P5 özellikleri ve fiyatı
Lenovo Legion P5 mecha konseptinden ilham alan tasarımı ile oldukça kompakt boyutlarda geliyor. 141 x 63.6 x 24mm boyutlarında olan modelin USB Tip-C kablosu da 24cm uzunluğunda. Yumuşak silikon malzeme sayesinde anahtarlık olarak da kullanabiliyorsunuz. LED ekran aktarım seviyelerini ve yüzdeleri gösterebiliyor.
4 adet otomotiv sektöründe kullanılan 18650 seviye silindir hücreler kullanan powerbank 10000mAh kapasiteye sahip ve 100W hızlı şarj sunabiliyor. Kablo yanında standart Tip-C girişlerinden birisini kullanırsanız 100W enerji elde ediyorsunuz. USB Tip-A girişi ise 30W çıkış veriyor. Aynı anda kullanımlarda ise bu rakamlar düşüyor.
Powerbank modelini şarj ederken aynı anda mobil cihazlarınızı da şarj edebiliyorsunuz. PD 3.0, PPS, QC ve Motorola'nın 68W Turbo Power hızlı şarj standartlarını destekleyen cihaz taşınabilir cihazlar için de düşük akım şarj modu sunuyor. Lenovo Legion P5 powerbank modeli 25$ fiyat etiketine sahip.
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.