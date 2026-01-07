Lenovo Legion Pro Rollable: Oyun bilgisayarlarına yeni form geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Lenovo, CES 2026 kapsamında teknoloji dünyasının sınırlarını zorlayan konseptlerine bir yenisini daha ekledi. Şirketin en dikkat çekici çalışması ise Legion Pro Rollable adı verilen, yatay olarak genişleyebilen OLED ekrana sahip oyun dizüstü bilgisayarı oldu. Henüz konsept aşamasında olan bu model, özellikle yüksek ekran alanına ihtiyaç duyan oyuncular ve e-spor profesyonelleri için farklı bir kullanım senaryosu sunmayı hedefliyor.

16 inçten 24 inçe genişliyor

Legion Pro Rollable’ın en ayırt edici özelliği, esnek OLED ekranının yatay eksende genişleyebilmesi. Standart kullanımda 16 inç büyüklüğünde ve 16:10 en-boy oranına sahip olan ekran, tek bir komutla önce 21,5 inç 21:9, ardından yaklaşık 23,8-24 inç seviyesinde 24:9 ultra geniş formata ulaşabiliyor. Lenovo, bu yaklaşımıyla daha önce ThinkBook Plus Gen 6’da tercih ettiği dikey açılır ekran tasarımından farklı bir yol izliyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan donanım tarafında ise Lenovo, Legion Pro Rollable’ı Legion Pro 7i platformu üzerine inşa etmiş durumda. Alt gövde, bağlantı noktaları ve soğutma yapısı büyük ölçüde korunurken, cihazın Intel Core Ultra serisi işlemci ve Nvidia’nın amiral gemisi RTX 5090 Laptop GPU ile geleceği belirtiliyor. Ancak RAM kapasitesi ve depolama seçeneklerine dair henüz net bir teknik detay paylaşılmış değil.

Lenovo, değişken ekran boyutlarını yalnızca teknik bir özellik olarak sunmakla yetinmiyor ve her ekran ölçüsünü farklı bir kullanım senaryosu ile konumlandırıyor. 16 inçlik standart yapı “Focus Mode”, daha geniş 21,5 inçlik görünüm “Tactical Mode”, en geniş 24 inçlik ultra geniş ekran ise “Arena Mode” olarak adlandırılıyor.

Olgunluktan şimdilik uzak

Tam Boyutta Gör CES 2026’da sergilenen prototip, etkileyici fikrine rağmen henüz olgun bir ürün izlenimi vermiyor. Ekranı hareket ettiren motorların belirgin şekilde gürültülü çalıştığı ve açılıp kapanma sırasında zaman zaman takılmalar olduğu belirtiliyor. Fiziksel tasarım tarafında da bazı soru işaretleri mevcut. Kapağın yan kısımlarında, ek ekran panellerinin saklandığı belirgin boşluklar bulunuyor ve bu alanlardan cihazın iç yapısı görülebiliyor.

Tüm bu eksiklerine rağmen Legion Pro Rollable, oyun dizüstü bilgisayarları için farklı bir gelecek vizyonu sunuyor. Taşınabilir bir harici monitör taşımadan ultra geniş ekrana geçebilme fikri, özellikle uçuş simülasyonları, yarış oyunları ve geniş açık dünyalara sahip yapımlar için oldukça cazip görünüyor.

