Lenovo Legion Pro Rollable: Oyun bilgisayarlarına yeni form geliyor

Legion Pro Rollable’ın en ayırt edici özelliği, esnek OLED ekranının yatay eksende genişleyebilmesi. Standart kullanımda 16 inç büyüklüğünde ve 16:10 en-boy oranına sahip olan ekran, tek bir komutla önce 21,5 inç 21:9, ardından yaklaşık 23,8-24 inç seviyesinde 24:9 ultra geniş formata ulaşabiliyor. Lenovo, bu yaklaşımıyla daha önce ThinkBook Plus Gen 6’da tercih ettiği dikey açılır ekran tasarımından farklı bir yol izliyor.
Lenovo, değişken ekran boyutlarını yalnızca teknik bir özellik olarak sunmakla yetinmiyor ve her ekran ölçüsünü farklı bir kullanım senaryosu ile konumlandırıyor. 16 inçlik standart yapı “Focus Mode”, daha geniş 21,5 inçlik görünüm “Tactical Mode”, en geniş 24 inçlik ultra geniş ekran ise “Arena Mode” olarak adlandırılıyor.
Olgunluktan şimdilik uzak
Tüm bu eksiklerine rağmen Legion Pro Rollable, oyun dizüstü bilgisayarları için farklı bir gelecek vizyonu sunuyor. Taşınabilir bir harici monitör taşımadan ultra geniş ekrana geçebilme fikri, özellikle uçuş simülasyonları, yarış oyunları ve geniş açık dünyalara sahip yapımlar için oldukça cazip görünüyor.