Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo Legion Pro Rollable: Oyun bilgisayarlarına yeni form geliyor

    Lenovo, CES 2026’da tanıttığı Legion Pro Rollable konseptiyle oyun dizüstülerine yeni bir soluk getiriyor. Cihaz, 16 inçten 24 inçe yatay genişleyen OLED ekranıyla farklı bir deneyim vadediyor.

    Lenovo Legion Pro Rollable: Oyun bilgisayarlarında yeni form! Tam Boyutta Gör
    Lenovo, CES 2026 kapsamında teknoloji dünyasının sınırlarını zorlayan konseptlerine bir yenisini daha ekledi. Şirketin en dikkat çekici çalışması ise Legion Pro Rollable adı verilen, yatay olarak genişleyebilen OLED ekrana sahip oyun dizüstü bilgisayarı oldu. Henüz konsept aşamasında olan bu model, özellikle yüksek ekran alanına ihtiyaç duyan oyuncular ve e-spor profesyonelleri için farklı bir kullanım senaryosu sunmayı hedefliyor.

    16 inçten 24 inçe genişliyor

    Legion Pro Rollable’ın en ayırt edici özelliği, esnek OLED ekranının yatay eksende genişleyebilmesi. Standart kullanımda 16 inç büyüklüğünde ve 16:10 en-boy oranına sahip olan ekran, tek bir komutla önce 21,5 inç 21:9, ardından yaklaşık 23,8-24 inç seviyesinde 24:9 ultra geniş formata ulaşabiliyor. Lenovo, bu yaklaşımıyla daha önce ThinkBook Plus Gen 6’da tercih ettiği dikey açılır ekran tasarımından farklı bir yol izliyor.

    Lenovo Legion Pro Rollable: Oyun bilgisayarlarında yeni form! Tam Boyutta Gör
    Öte yandan donanım tarafında ise Lenovo, Legion Pro Rollable’ı Legion Pro 7i platformu üzerine inşa etmiş durumda. Alt gövde, bağlantı noktaları ve soğutma yapısı büyük ölçüde korunurken, cihazın Intel Core Ultra serisi işlemci ve Nvidia’nın amiral gemisi RTX 5090 Laptop GPU ile geleceği belirtiliyor. Ancak RAM kapasitesi ve depolama seçeneklerine dair henüz net bir teknik detay paylaşılmış değil.

    Lenovo, değişken ekran boyutlarını yalnızca teknik bir özellik olarak sunmakla yetinmiyor ve her ekran ölçüsünü farklı bir kullanım senaryosu ile konumlandırıyor. 16 inçlik standart yapı “Focus Mode”, daha geniş 21,5 inçlik görünüm “Tactical Mode”, en geniş 24 inçlik ultra geniş ekran ise “Arena Mode” olarak adlandırılıyor.

    Olgunluktan şimdilik uzak

    Lenovo Legion Pro Rollable: Oyun bilgisayarlarında yeni form! Tam Boyutta Gör
    CES 2026’da sergilenen prototip, etkileyici fikrine rağmen henüz olgun bir ürün izlenimi vermiyor. Ekranı hareket ettiren motorların belirgin şekilde gürültülü çalıştığı ve açılıp kapanma sırasında zaman zaman takılmalar olduğu belirtiliyor. Fiziksel tasarım tarafında da bazı soru işaretleri mevcut. Kapağın yan kısımlarında, ek ekran panellerinin saklandığı belirgin boşluklar bulunuyor ve bu alanlardan cihazın iç yapısı görülebiliyor.

    Tüm bu eksiklerine rağmen Legion Pro Rollable, oyun dizüstü bilgisayarları için farklı bir gelecek vizyonu sunuyor. Taşınabilir bir harici monitör taşımadan ultra geniş ekrana geçebilme fikri, özellikle uçuş simülasyonları, yarış oyunları ve geniş açık dünyalara sahip yapımlar için oldukça cazip görünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kolla oynanan oyunlar pc 2 kişilik autocad kesikli çizgi komutu jant deneme kendi arsama hafriyat dökebilir miyim audi a4 far yükseklik ayarı nasıl yapılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 F 5G
    Oppo Reno11 F 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum