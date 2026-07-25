Lenovo Legion R7 RT75 tanıtıldı: İşte TFT ekranlı yeni nesil oyun klavyesi

Tam Boyutta Gör Lenovo, oyuncu ekipmanları serisini yeni Legion R7 RT75 modeliyle genişletti. Hall efektli manyetik anahtar teknolojisini kullanan mekanik klavye; yüksek yoklama hızı, özelleştirilebilir tuş aktivasyon mesafesi ve entegre TFT ekran gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Tamamen alüminyum gövdeye sahip model, hem rekabetçi oyunculara hem de özelleştirilebilir çevre birimleri arayan kullanıcılara hitap edecek şekilde tasarlanmış görünüyor. Cihaz, Bulut Gümüş Grisi ve Fırtına Grisi renk seçenekleriyle tanıtılırken, teknik özellikleri düşük gecikme ve esnek kullanım senaryolarına odaklanıyor.

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İşte Lenovo Legion R7 RT75'in özellikleri ve fiyatı:

Legion R7 RT75'in merkezinde Lenovo'nun Hall etkisi sensörüne sahip Aurora manyetik anahtarları bulunuyor. Bu sistem, her tuş için aktivasyon noktasının 0,01 mm ile 3,4 mm arasında ayarlanabilmesine olanak tanıyor. Geleneksel mekanik anahtarlarda aktivasyon noktası üretim aşamasında belirlenirken, manyetik anahtar teknolojisi yazılım üzerinden farklı kullanım senaryolarına göre yeniden yapılandırılabiliyor.

0,01 mm Hızlı Tetikleme hassasiyetini destekleyen kalvye, tuşların daha hızlı sıfırlanmasına yardımcı olurken SOCD, RS, MT ve DKS gibi gelişmiş oyun odaklı giriş özelliklerine de sahip. Lenovo, Legion R7 RT75'in giriş işlemlerini özel bir denetleyiciyle yönettiğini ve hem USB-C kablolu hem de 2,4 GHz kablosuz bağlantı üzerinden 8.000 Hz yoklama hızına ulaştığını belirtiyor. Ayrıca 32.000 Hz tarama hızında çalışan klavyenin tuş başına gecikme dalgalanması 0,125 milisaniyeye kadar düşürülmüş.

Yaklaşık 1.490 gram ağırlığındaki klavye, CNC işleme yöntemiyle üretilmiş tamamen alüminyum bir gövdeye sahip. Contalı yapı, karbon fiber konumlandırma plakası ve beş katmanlı ses yalıtım malzemesi sayesinde hem yazım hissinin hem de tuş akustiğinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Değiştirilebilir manyetik anahtar desteği ve fabrikada yağlanmış stabilizatörler de uzun süreli kullanım ve özelleştirme isteyen kullanıcıları hedefleyen donanımlar arasında yer alıyor.

Klavyenin sağ üst köşesinde bulunan 1,47 inç büyüklüğündeki TFT ekran ise 320 x 172 piksel çözünürlük sunuyor. Bu ekran üzerinden sistem bilgileri, pil seviyesi ve bağlantı modu görüntülenebilirken, kullanıcıların kendi GIF dosyalarını yükleyebilmesine de imkan tanınıyor. Arka bölümde yer alan manyetik kapak ise 2,4 GHz kablosuz alıcı için gizli bir saklama alanı barındırıyor. Bunun yanında cihaz; USB-C kablolu bağlantının yanı sıra 2,4 GHz kablosuz ve Bluetooth olmak üzere üç farklı bağlantı modunu destekliyor. Bluetooth üzerinden aynı anda üç cihaza kadar eşleştirme yapılabiliyor ve Windows, macOS ile Linux işletim sistemleriyle uyumluluk sunuluyor.

Gücünü 8.000 mAh kapasiteli dahili pilden alan klavyede, tuş başına RGB aydınlatma ve iki yandaki ortam ışık şeritleri de Lenovo Aurora yazılımı üzerinden özelleştirilebiliyor. Lenovo Legion R7 RT75, Çin'de 1.299 yuan (yaklaşık 192 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulurken, Hall efektli klavye pazarında artan rekabetin önümüzdeki dönemde daha fazla üreticiyi benzer teknolojilere yönlendirmesi bekleniyor.

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