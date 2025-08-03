Lenovo Legion R7000 2025: RTX 5050 GPU ve Ryzen 7 H255 ile tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Lenovo, oyunculara yönelik dizüstü bilgisayar serisinin yeni üyesi olan Legion R7000 2025 modelini Çin’de resmi olarak satışa sundu. Yeni model, AMD Ryzen 7 H255 işlemci ve Nvidia GeForce RTX 5050 GPU kombinasyonuyla dikkat çekiyor. Lenovo’nun performansa odaklanan bu güncellemesi, özellikle AAA oyunlar ve yaratıcı işler için güçlü bir alternatif sunuyor.

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Lenovo'dan yeni oyun canavarı: İşte Legion R7000 2025'in özellikleri ve fiyatı

Yeni Legion R7000’in kalbinde yer alan AMD Ryzen 7 H255 işlemci, 4nm Zen 4 mimarisi üzerine kurulu. 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip bu yonga, 4.9GHz'e kadar tek çekirdek hızına ulaşabiliyor. Dahili Radeon 780M grafik birimi sayesinde entegre grafik performansı da sunan işlemci, özellikle çoklu görevlerde yüksek verimlilik sağlıyor.

Grafik tarafında ise dikkat çeken unsur, Nvidia'nın Blackwell mimarisine dayalı RTX 5050 GPU’su. 8 GB GDDR7 belleğe sahip bu ekran kartı, 128-bit veri yolu üzerinden çalışıyor. Gerçek zamanlı ışın izleme, DLSS 4 desteği ve Dynamic Boost 2.0 gibi ileri düzey grafik teknolojileriyle oyunlarda üst düzey görsel kaliteyi hedefliyor. Lenovo, GPU’nun tepe gücünü 115 W seviyesinde ayarlayarak CPU+GPU toplam sistem performansını 170 W’a kadar çıkarıyor.

Görüntü kalitesi de cihazın güçlü yanlarından biri. Legion R7000 2025, 15,3 inç büyüklüğünde, 2560x1600 çözünürlüğünde ve 180 Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekranla geliyor. Ekranın 3 ms’lik tepki süresi (hız aşırtmalı) oyuncular için düşük gecikmeli deneyim sunarken, 400 nit parlaklık ve %100 sRGB renk gamı, görüntülerin canlı ve doğru yansıtılmasını sağlıyor. Panel, hem Nvidia G-Sync hem de AMD FreeSync Premium desteği sunarak yırtılmasız oyun deneyimini garanti altına alıyor. Ayrıca TÜV Rheinland sertifikası sayesinde düşük mavi ışık ve titreşimsiz görüntüleme imkânı tanıyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın serin kalması için Lenovo, ikinci nesil Qiankun soğutma sistemini tercih ediyor. Çift fanlı hava kanalları ve 3D kompozit ısı borularıyla donatılmış bu sistem, yoğun yük altında bile cihazın performansını istikrarlı şekilde sürdürmesine yardımcı oluyor. 16 GB DDR5 RAM (5600 MHz) ve 512 GB PCIe 4.0 SSD ile kutudan çıkan cihaz, klavye tarafında ise Lenovo’nun TrueStrike 2.0 teknolojisine sahip. 1,6 mm tuş derinliği, özelleştirilebilir arka aydınlatma, tam boyutlu yön tuşları ve numerik tuş takımı ile hem oyun hem yazı yazma deneyimi optimize edilmiş.

Bağlantı seçenekleri açısından oldukça zengin olan modelde, DisplayPort 2.1 ve 140W Power Delivery destekli USB-C portu, HDMI 2.1, RJ45 Ethernet, USB-A girişleri ve 3,5 mm kulaklık jakı yer alıyor. Hibrit grafik geçişi, sistem yeniden başlatılmadan yapılabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, Legion Zone yazılımı sayesinde cihazın performans ve fan ayarlarını kişiselleştirebiliyor.

Yaklaşık 2 kg ağırlığında olan Legion R7000, 60 Wh batarya kapasitesine sahip. Lenovo, 245 W gücünde kompakt bir adaptör sunarken, cihaz aynı zamanda USB-C üzerinden 140 W hızlı şarjı da destekliyor. Bu teknoloji sayesinde sadece 30 dakikada %70 şarj seviyesine ulaşmak mümkün oluyor. Windows 11 işletim sistemi önceden yüklenmiş olarak gelirken, Microsoft Office Home Edition ömür boyu lisansla birlikte sunuluyor. Son olarak önümüzdeki dönemde küresel pazarda da yer bulması beklenen Lenovo Legion R7000 2025, şu anda Çin'de 7499 yuan (yaklaşık 1.040 dolar) fiyat etiketiyle satışta.

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Lenovo Legion R7000 2025: RTX 5050 ve Ryzen 7 H255 ile tanıtıldı

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