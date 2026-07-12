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    Lenovo Legion R9000X 2026 Ryzen AI Max Plus ile tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Lenovo Legion R9000X 2026, Ryzen AI Max+ 392 işlemci, Radeon 8060S grafik birimi ve 165 Hz OLED ekranıyla tanıtıldı. Yeni model, ince tasarımı ve yüksek performans odağıyla dikkat çekiyor.

    Lenovo Legion R9000X 2026 Ryzen AI Max Plus ile tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Lenovo, Legion R9000X 2026 modelini Çin pazarında duyurdu. 15,3 inç ekran boyutuna sahip yeni dizüstü bilgisayar, AMD'nin Ryzen AI Max+ 392 işlemcisi ve entegre Radeon 8060S grafik birimiyle harici ekran kartı kullanmadan yüksek performans sunmayı hedefliyor. 

    İşte Lenovo Legion R9000X 2026'nın özellikleri ve fiyatı:

    Yeni Legion R9000X'in merkezinde AMD'nin Zen 5 mimarisi üzerine inşa edilen Ryzen AI Max+ 392 işlemcisi yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı sunarken 5 GHz'e kadar yükselen turbo frekansına ulaşabiliyor. Lenovo'nun bu modeli de harici ekran kartı yerine güçlü bir APU mimarisini tercih ederek daha kompakt bir sistem oluşturmayı amaçlıyor.

    Grafik tarafında ise RDNA 3.5 mimarisini temel alan Radeon 8060S entegre grafik birimi görev yapıyor. Toplam 40 İşlem Birimi (CU) barındıran GPU'nun, şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre belirli senaryolarda ayrı bir ekran kartına yakın grafik performansı sunabildiği belirtiliyor.

    Fiziksel tasarım tarafında Legion R9000X, 15,5 mm kalınlığında ve 1,55 kilogram ağırlığında bir kasaya sahip. Yüksek performanslı bileşenlerin oluşturduğu ısıyı kontrol altında tutmak amacıyla Lenovo'nun ikinci nesil QianKun soğutma sistemi kullanılıyor. Şirket, en yüksek performans modunda sistemin toplam 120 W güç çıkışına ulaşabildiğini belirtiyor.

    Legion R9000X 2026'nın ekranı, 2560 × 1600 piksel çözünürlüğe sahip 15,3 inç OLED panelden oluşuyor. Panel 165 Hz yenileme hızını desteklerken VESA DisplayHDR True Black 1000 sertifikasına da sahip. Bunun yanında DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsayan ekranın X-Rite tarafından fabrika kalibrasyonundan geçirildiği, Delta E değerinin 1'in altında olduğu ve 0,3 ms tepki süresi sunduğu belirtiliyor.

    Bellek ve depolama tarafında dizüstü bilgisayar 64 GB LPDDR5X-8000 RAM ile 1 TB PCIe 4.0 SSD kapasitesi sunuyor. Depolama alanını artırmak isteyen kullanıcılar için ikinci bir M.2 yuvası da bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında iki adet 40 Gbps USB4, bir adet 10 Gbps USB-C, iki adet 10 Gbps USB-A, HDMI çıkışı, SD 4.0 kart okuyucu ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. USB-C bağlantılarının DisplayPort 2.1 desteği sayesinde 8K çözünürlükte 60 Hz veya 4K çözünürlükte 240 Hz görüntü aktarımı yapabilmesi de üst düzey monitör kullanan profesyoneller için önemli teknik ayrıntılar arasında bulunuyor.

    Kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 7 desteği sunan model, dört hoparlörlü ses sistemi, gizlilik kapağına sahip 5 MP web kamerası, Windows Hello desteği ve 1,5 mm tuş hareket mesafesine sahip klavye ile geliyor. Güç tarafında ise USB-C üzerinden 180 W hızlı şarjın yanı sıra standart 100 W USB Power Delivery desteği de bulunuyor. Son olarak cihazın Çin'deki başlangıç fiyatı ise 20.999 yuan, yani yaklaşık 3.098 dolar olarak açıklandı.

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