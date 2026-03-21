Lenovo Legion Tab Arcade Dock tanıtıldı: Retro oyun deneyimi

Teknoloji Editörü
Lenovo Legion Tab Arcade Dock, şirketin yeni nesil oyun tabletiyle birlikte Çin’de tanıtıldı. Lenovo’nun Legion Y700 olarak da bilinen modeli için geliştirilen bu aksesuar, tabletin bir arcade oyun istasyonuna dönüşmesini sağlıyor. 8,8 inçlik Android tabletin doğrudan dock ünitesine yerleştirilmesiyle çalışan sistem, USB-C bağlantısı üzerinden güç ve veri aktarımı sağlıyor.
Retro joystick tasarımı modern Android oyun deneyimiyle birleşiyor
Lenovo’nun geliştirdiği bu dock sistemi, klasik arcade makinelerinin fiziksel kontrol yapısını modern mobil cihazlarla bir araya getiriyor. Cihaz üzerinde yer alan joystick ve
sekiz adet ana aksiyon tuşu, geçmişte oyun salonlarında kullanılan sistemleri hatırlatırken, üst bölümde konumlandırılan beş ek tuş farklı oyun türleri için geniş kontrol seçenekleri sunuyor.
Android işletim sisteminin sunduğu esneklik, bu aksesuarın kullanım alanını genişleten önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Emülatör desteği sayesinde eski konsol ve arcade oyunlarının yeniden oynanabilmesi, cihazı yalnızca bir aksesuar olmaktan çıkarıp küçük ölçekli bir oyun istasyonuna dönüştürüyor.
Tam Boyutta Gör
Donanım tarafında bakıldığında dock’un tasarımı yalnızca işlevsellik değil, aynı zamanda görsel deneyim de sunmayı hedefliyor. Renkli tuş yerleşimi ve arcade kabinlerini andıran yapı, ürüne eğlenceli bir karakter kazandırıyor. Fiyatlandırma açısından değerlendirildiğinde ise Legion Y700 Tablet Arcade Dock’un yaklaşık 399 Çin yuanı, yani
yaklaşık 60 dolar seviyesinde olduğu görülüyor. Bu fiyat aralığı, benzer işlevler sunan bağımsız arcade kontrol cihazlarıyla kıyaslandığında rekabetçi bir konumda yer alıyor. Ancak ürünün yalnızca Çin’de satışta olması, erişilebilirlik açısından önemli bir sınırlama yaratıyor. Lenovo’nun global pazarda bu ürünü sunup sunmayacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı
kullanarak görüntüleyin:
