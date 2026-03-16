Lenovo Legion telefonlar geri dönüyor: Yeni model sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Oyun odaklı akıllı telefon pazarı son yıllarda yeniden hareketlenmeye başladı. Özellikle mobil oyunların popülerleşmesiyle birlikte markaların daha iyi soğutma ve oyun odaklı modellere yöneldiğini görüyoruz. Bu segmentte bir dönem aktif olan Lenovo'nun ise Legion serisine ait yeni bir model hazırladığı ortaya çıktı.

Lenovo Legion telefonlar geri dönüyor

Paylaşılan görüntülere göre henüz tanıtılmamış bir Legion markalı akıllı telefon, Çin'de düzenlenen bir Lenovo etkinliğinde görüntülendi. Daha sonra sosyal medyada yayılan fotoğraflar, cihazın arka tasarımını net şekilde gösteriyor. Görüntülere bakıldığında telefonun arka kısmında sol üst köşeye yerleştirilmiş dikdörtgen bir kamera modülü dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Bu modül içinde üçlü kamera sistemi ve LED flaş bulunuyor. Kamera adasının hemen altında ise belirgin şekilde Legion logosu yer alıyor. İlginç olan şu ki, tasarımın önceki Legion telefonlara kıyasla daha sade olduğunu söyleyelim. Eski modeller genellikle agresif oyun tasarımları ile tanıtılmıştı. Yeni modelde ise daha günlük kullanıma uygun ve dengeli bir tasarım dili tercih edilmiş gibi görünüyor.

kaçıranlar için şirketin son modeli olan Lenovo Legion Y70, 2022 yılının Ağustos ayında tanıtılmıştı. Bu cihazda Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, 6.67 inç OLED ekran ve 144 Hz yenileme hızı bulunuyordu. Ayrıca uzun oyun oturumlarında performansın düşmesini önlemek için gelişmiş bir soğutma sistemi kullanılmıştı. Yeni modelin teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekran, büyük batarya, hızlı şarj ve gelişmiş soğutma çözümleri gibi özelliklerin de cihazda yer alması muhtemel. Lenovo'nun yeni Legion telefonu resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak proje planlandığı gibi ilerliyorsa yeni Legion modelinin önümüzdeki aylarda tanıtılması sürpriz olmayabilir.

