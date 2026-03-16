Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo Legion telefonlar geri dönüyor: Yeni model sızdırıldı

    Lenovo'nun yeni bir Legion markalı akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirketin henüz tanıtılmamış oyun telefonu ilk kez canlı olarak görüntülendi.

    Lenovo Legion telefonlar geri dönüyor: Yeni model sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Oyun odaklı akıllı telefon pazarı son yıllarda yeniden hareketlenmeye başladı. Özellikle mobil oyunların popülerleşmesiyle birlikte markaların daha iyi soğutma ve oyun odaklı modellere yöneldiğini görüyoruz. Bu segmentte bir dönem aktif olan Lenovo'nun ise Legion serisine ait yeni bir model hazırladığı ortaya çıktı.

    Lenovo Legion telefonlar geri dönüyor

    Paylaşılan görüntülere göre henüz tanıtılmamış bir Legion markalı akıllı telefon, Çin'de düzenlenen bir Lenovo etkinliğinde görüntülendi. Daha sonra sosyal medyada yayılan fotoğraflar, cihazın arka tasarımını net şekilde gösteriyor. Görüntülere bakıldığında telefonun arka kısmında sol üst köşeye yerleştirilmiş dikdörtgen bir kamera modülü dikkat çekiyor.

    Lenovo Legion telefonlar geri dönüyor: Yeni model sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Bu modül içinde üçlü kamera sistemi ve LED flaş bulunuyor. Kamera adasının hemen altında ise belirgin şekilde Legion logosu yer alıyor. İlginç olan şu ki, tasarımın önceki Legion telefonlara kıyasla daha sade olduğunu söyleyelim. Eski modeller genellikle agresif oyun tasarımları ile tanıtılmıştı. Yeni modelde ise daha günlük kullanıma uygun ve dengeli bir tasarım dili tercih edilmiş gibi görünüyor.

    kaçıranlar için şirketin son modeli olan Lenovo Legion Y70, 2022 yılının Ağustos ayında tanıtılmıştı. Bu cihazda Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, 6.67 inç OLED ekran ve 144 Hz yenileme hızı bulunuyordu. Ayrıca uzun oyun oturumlarında performansın düşmesini önlemek için gelişmiş bir soğutma sistemi kullanılmıştı. Yeni modelin teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor.

    Öte yandan yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekran, büyük batarya, hızlı şarj ve gelişmiş soğutma çözümleri gibi özelliklerin de cihazda yer alması muhtemel. Lenovo'nun yeni Legion telefonu resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak proje planlandığı gibi ilerliyorsa yeni Legion modelinin önümüzdeki aylarda tanıtılması sürpriz olmayabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 1 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 1 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 3 gün önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    3 ay tetradox kullandım bademciğe takılan çekirdek kabuğu nasıl çıkar sompo sigorta güvenilir mi bayılmak için ne yapılır 4k film

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T Pro
    Xiaomi 15T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3
    ACER ASPIRE 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum