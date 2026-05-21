Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo, Legion Y70 oyun telefonuyla akıllı telefon pazarına geri döndü: İşte özellikleri

    Lenovo, birkaç yıl aradan sonra akıllı telefon pazarına Lenovo Legion Y70 ile resmi olarak geri döndü. Oyun odaklı yeni telefon, güçlü işlemcisi ve rekabetçi fiyatıyla dikkatleri çekiyor.

    Lenovo, Legion Y70 oyun telefonuyla telefon pazarına geri döndü Tam Boyutta Gör
    Lenovo, birkaç yıl boyunca akıllı telefon pazarından uzak kaldıktan sonra, Çin’de yeni Lenovo Legion Y70 ile resmi olarak geri döndü. Şirket, bir önceki oyun telefonu Legion Y90 ise 2022’de piyasaya sürmüştü. Şimdi Lenovo, üst seviye donanım özelliklerine sahip bir cihazla oyun telefonu segmentine yeniden giriş yapmayı hedefliyor.

    Lenovo Legion Y70 neler sunuyor?

    Legion Y70, 2K çözünürlüğe sahip 6,82 inçlik BOE Q10 OLED ekranla geliyor. LTPO teknolojisini kullanan ekran, 144Hz adaptif yenileme hızını destekliyor. Lenovo, ekranın maksimum parlaklığının 7.000 nit’e kadar çıkabildiğini ve Dolby Vision desteği sunduğunu belirtiyor.

    Lenovo, Legion Y70 oyun telefonuyla telefon pazarına geri döndü Tam Boyutta Gör
    Cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 işlemciden güç alıyor ve 9.600 Mbps hızında LPDDR5X Ultra RAM ile UFS 4.1 depolamayı destekliyor. RAM ve depolama seçenekleri ise şöyle: 12GB RAM + 256GB depolama, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB. Ayrıca 1TB depolama sunan üst seviye bir model de bulunuyor.

    Legion Y70, soğutma için 5.500 mm² büyüklüğünde büyük bir buhar odası sistemi kullanıyor ve ağır oyun kullanımında işlemci sıcaklıklarının 7 dereceye kadar düşebileceğini iddia ediyor.

    Cihazda 90W hızlı şarj destekli 8.000 mAh büyüklüğünde devasa bir batarya yer alıyor. Lenovo, bataryanın 1.200 şarj döngüsüne kadar dayanabildiğini belirtiyor.

    Lenovo, Legion Y70 oyun telefonuyla telefon pazarına geri döndü Tam Boyutta Gör
    Telefonun arka tarafında, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel Sony LYT-710 ana kamera bulunuyor. 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ise 2,5 cm kadar yakın mesafeden makro çekimler yapabiliyor. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğe sahip ve selfie ile görüntülü görüşmeler için kullanılıyor.

    Legion Y70 ayrıca IP68 ve IP69 suya ve toza dayanıklılık, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, eSIM desteği, 500Hz jiroskop ve Android 16 işletim sistemi ile Lenovo’nun Tianxi AI 4.0 yazılım özelliklerini içeriyor.

    Lenovo Legion Y70 fiyatı

    Ice Soul White ile Carbon Black renk seçenekleriyle gelen Legion Y70, Çin'de ön siparişe saçılmış durumda. Cihaz, 3.099 yuan (450 dolar) gibi oldukça rekabetçi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

    Lenovo Legion Y70 özellikleri

    • Ekran: 6.82 inç, 1440 x 3168 piksel, 144Hz, 7000 nit (pik), LTPO OLED
    • İşlemci:Snapdragon 8 Gen 5
    • Bellek: 12GB / 16GB  RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.1)
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 32 MP, f/2.2
    • Batarya: 8.000 mAh, 90W hızlı şarj
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5G, eSIM
    • Diğer: Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, stereo hoparlör, IP68/IP69 suya ve toza dayanıklılık
    • İşletim sistemi:  Android 16
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/05/20/lenovo-re-enters-smartphone-market-with-legion-y70-gaming-phone/ https://item.lenovo.com.cn/product/1054685.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 2 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 5 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 5 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nissan qashqai 1.3 dig-t yorum planet zoo türkçe ülker çalışan yorumları en iyi park sensörü kadın soyma oyunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Samsung Galaxy S26 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum