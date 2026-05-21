Lenovo, Legion Y70 oyun telefonuyla akıllı telefon pazarına geri döndü: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Lenovo, birkaç yıl boyunca akıllı telefon pazarından uzak kaldıktan sonra, Çin’de yeni Lenovo Legion Y70 ile resmi olarak geri döndü. Şirket, bir önceki oyun telefonu Legion Y90 ise 2022’de piyasaya sürmüştü. Şimdi Lenovo, üst seviye donanım özelliklerine sahip bir cihazla oyun telefonu segmentine yeniden giriş yapmayı hedefliyor.

Lenovo Legion Y70 neler sunuyor?

Legion Y70, 2K çözünürlüğe sahip 6,82 inçlik BOE Q10 OLED ekranla geliyor. LTPO teknolojisini kullanan ekran, 144Hz adaptif yenileme hızını destekliyor. Lenovo, ekranın maksimum parlaklığının 7.000 nit’e kadar çıkabildiğini ve Dolby Vision desteği sunduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 işlemciden güç alıyor ve 9.600 Mbps hızında LPDDR5X Ultra RAM ile UFS 4.1 depolamayı destekliyor. RAM ve depolama seçenekleri ise şöyle: 12GB RAM + 256GB depolama, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB. Ayrıca 1TB depolama sunan üst seviye bir model de bulunuyor.

Legion Y70, soğutma için 5.500 mm² büyüklüğünde büyük bir buhar odası sistemi kullanıyor ve ağır oyun kullanımında işlemci sıcaklıklarının 7 dereceye kadar düşebileceğini iddia ediyor.

Cihazda 90W hızlı şarj destekli 8.000 mAh büyüklüğünde devasa bir batarya yer alıyor. Lenovo, bataryanın 1.200 şarj döngüsüne kadar dayanabildiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun arka tarafında, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel Sony LYT-710 ana kamera bulunuyor. 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ise 2,5 cm kadar yakın mesafeden makro çekimler yapabiliyor. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğe sahip ve selfie ile görüntülü görüşmeler için kullanılıyor.

Legion Y70 ayrıca IP68 ve IP69 suya ve toza dayanıklılık, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, eSIM desteği, 500Hz jiroskop ve Android 16 işletim sistemi ile Lenovo’nun Tianxi AI 4.0 yazılım özelliklerini içeriyor.

Lenovo Legion Y70 fiyatı

Ice Soul White ile Carbon Black renk seçenekleriyle gelen Legion Y70, Çin'de ön siparişe saçılmış durumda. Cihaz, 3.099 yuan (450 dolar) gibi oldukça rekabetçi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

Lenovo Legion Y70 özellikleri

Ekran: 6.82 inç, 1440 x 3168 piksel, 144Hz, 7000 nit (pik), LTPO OLED

İşlemci:Snapdragon 8 Gen 5

Bellek: 12GB / 16GB RAM

Depolama: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.1)

Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

Ön kamera: 32 MP, f/2.2

Batarya: 8.000 mAh, 90W hızlı şarj

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5G, eSIM

Diğer: Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, stereo hoparlör, IP68/IP69 suya ve toza dayanıklılık

İşletim sistemi: Android 16

