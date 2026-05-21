Lenovo, Legion Y70 oyun telefonuyla akıllı telefon pazarına geri döndü: İşte özellikleri

Lenovo Legion Y70 neler sunuyor?
Legion Y70, 2K çözünürlüğe sahip 6,82 inçlik BOE Q10 OLED ekranla geliyor. LTPO teknolojisini kullanan ekran, 144Hz adaptif yenileme hızını destekliyor. Lenovo, ekranın maksimum parlaklığının 7.000 nit’e kadar çıkabildiğini ve Dolby Vision desteği sunduğunu belirtiyor.
Legion Y70, soğutma için 5.500 mm² büyüklüğünde büyük bir buhar odası sistemi kullanıyor ve ağır oyun kullanımında işlemci sıcaklıklarının 7 dereceye kadar düşebileceğini iddia ediyor.
Cihazda 90W hızlı şarj destekli 8.000 mAh büyüklüğünde devasa bir batarya yer alıyor. Lenovo, bataryanın 1.200 şarj döngüsüne kadar dayanabildiğini belirtiyor.
Legion Y70 ayrıca IP68 ve IP69 suya ve toza dayanıklılık, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, eSIM desteği, 500Hz jiroskop ve Android 16 işletim sistemi ile Lenovo’nun Tianxi AI 4.0 yazılım özelliklerini içeriyor.
Lenovo Legion Y70 fiyatı
Ice Soul White ile Carbon Black renk seçenekleriyle gelen Legion Y70, Çin'de ön siparişe saçılmış durumda. Cihaz, 3.099 yuan (450 dolar) gibi oldukça rekabetçi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.
Lenovo Legion Y70 özellikleri
- Ekran: 6.82 inç, 1440 x 3168 piksel, 144Hz, 7000 nit (pik), LTPO OLED
- İşlemci:Snapdragon 8 Gen 5
- Bellek: 12GB / 16GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.1)
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 32 MP, f/2.2
- Batarya: 8.000 mAh, 90W hızlı şarj
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5G, eSIM
- Diğer: Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, stereo hoparlör, IP68/IP69 suya ve toza dayanıklılık
- İşletim sistemi: Android 16
