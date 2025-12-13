Lenovo, Diablo hayranlarına özel RTX 5080'li oyun bilgisayarını tanıttı

Lenovo Legion Y9000P Diablo IV edition özellikleri
Lansman için listelenen Diablo IV Y9000P konfigürasyonu, Intel Core Ultra 9 275HX işlemci, 32 GB RAM ve 1 TB depolama içeriyor. 16 inç 2.5K 240Hz OLED panel var. Kullanıcılar, NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU ile NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU arasından seçim yapabiliyor.
Lenovo Legion Y9000P Diablo 4 edition fiyatı
Fiyat, RTX 5080 modeli için 21.999 yuan (3.118 dolar), RTX 5070 Ti modeli içinse 16999 yuan (2.409 dolar) olarak belirlenmiş. Lenovo ayrıca 229 yuana (32 dolar) 170W GaN adaptörü satıyor.
