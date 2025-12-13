Giriş
    Lenovo, Diablo hayranlarına özel RTX 5080'li oyun bilgisayarını tanıttı

    Blizzard, Diablo 4'ün bir sonraki genişleme paketi Lord of Hatred'ı The Game Awards 2025'te duyurdu ve aynı gün Diablo 4 Çin'de çıkış yaptı. Lenovo da oyunun hayranlarına özel laptopunu tanıttı.

    Lenovo Legion Y9000P Diablo IV gaming laptop Tam Boyutta Gör
    Lenovo Legion Y9000P oyun dizüstü bilgisayarı, Çin'de yeni çıkış yapan Diablo IV'ten ilham alan tasarımla güncellendi. Intel Core Ultra 9 275HX işlemci ve RTX 5080 ekran kartıyla güçlendirilen OLED ekranlı gaming laptop, piyasadaki en hızlılar arasında yer alıyor.

    Lenovo Legion Y9000P Diablo IV edition özellikleri

    Lenovo Legion Y9000P Diablo 4 oyun laptopu Tam Boyutta Gör
    Yeni oyun dizüstü bilgisayarını diğerlerinden ayıran şey, teknik özellikleri değil, benzersiz tasarımı. Lenovo, tasarımın Diablo IV'ün sanat yönetimi ve Lilith'ten esinlendiğini söylüyor. Sadece renk değil, arka tarafında özel Legion marka logosu ve kabartmalı Lilith simgesiyle fark yaratıyor. Buna ek olarak, temalı duvar kağıtları ve özel arkadan aydınlatmalı klavye ile geliyor.

    Lansman için listelenen Diablo IV Y9000P konfigürasyonu, Intel Core Ultra 9 275HX işlemci, 32 GB RAM ve 1 TB depolama içeriyor. 16 inç 2.5K 240Hz OLED panel var. Kullanıcılar, NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU ile NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU arasından seçim yapabiliyor.

    Lenovo Legion Y9000P Diablo 4 edition fiyatı

    Fiyat, RTX 5080 modeli için 21.999 yuan (3.118 dolar), RTX 5070 Ti modeli içinse 16999 yuan (2.409 dolar) olarak belirlenmiş. Lenovo ayrıca 229 yuana (32 dolar) 170W GaN adaptörü satıyor.

