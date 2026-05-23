Lenovo LOQ 15 Gen 11 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Lenovo, giriş ve orta segment oyuncuları hedefleyen yeni LOQ 15 Gen 11 modelini resmi olarak duyurdu. AMD Ryzen 7 250 işlemciyle gelen dizüstü bilgisayar, NVIDIA’nın yeni nesil GeForce RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5070 Laptop GPU seçenekleriyle yapılandırılabiliyor. Şirketin yeni modeli, üst segment Legion serisinin fiyat seviyesine çıkmadan 1080p çözünürlükte yüksek kare hızları sunmayı amaçlıyor. Yenilenen tasarım dili, modern bağlantı seçenekleri ve güncel Blackwell mimarili ekran kartlarıyla birlikte LOQ serisinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi hedefleniyor.

Yeni modelde ilk dikkat çeken değişikliklerden biri tasarım tarafında görülüyor. Lenovo, yıllardır oyun dizüstü bilgisayarlarında hakim olan koyu gri ve siyah ağırlıklı görünüm yerine kasırga yeşili olarak tanımladığı farklı bir renk tercih etmiş durumda. Siyah çerçeveler ve klavye detaylarıyla desteklenen bu tasarım anlayışı, cihazı daha agresif görünmeden oyuncu odaklı bir çizgiye taşıyor.

Cihazın merkezinde AMD’nin Ryzen 7 250 işlemcisi bulunuyor. Zen 4 mimarisini temel alan bu işlemci, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı yapısıyla çalışıyor ve 5.1 GHz seviyesine kadar hız artırabiliyor. Teknik açıdan bakıldığında bu platform, AMD’nin yenilenmiş Hawk Point mimarisinin devamı niteliğinde konumlanıyor. Günlük kullanım, çoklu görev ve içerik üretimi gibi senaryolarda yeterli performans sunması beklenen işlemci, aynı zamanda Radeon 780M entegre grafik birimini de beraberinde getiriyor. Bu durum, harici ekran kartı devre dışıyken enerji verimliliği açısından avantaj sağlayabilir.

Grafik tarafında ise NVIDIA’nın yeni nesil Blackwell mimarili RTX 50 serisi Laptop GPU seçenekleri yer alıyor. RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5070 varyasyonlarının tamamı 8 GB GDDR7 bellekle geliyor ve yaklaşık 115 W güç limitine sahip çalışıyor. Yeni nesil ekran kartlarının en önemli farklarından biri DLSS 4 desteği olarak gösteriliyor. NVIDIA’nın yapay zeka destekli görüntü ölçekleme teknolojisi, özellikle yüksek grafik ayarlarında kare hızlarını artırmayı hedefliyor.

Lenovo’nun bu modelde 15,3 inç büyüklüğünde IPS panel tercih ettiği görülüyor. Ekran, 1920x1200 çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı sunuyor. Günümüzde birçok oyuncu dizüstü bilgisayarında hâlâ 16:9 oranı tercih edilirken, bu modelde kullanılan 16:10 formatı dikey kullanım alanını artırıyor. Panelin tam sRGB renk kapsamına sahip olması içerik tüketimi ve temel düzeyde görsel üretim açısından avantaj yaratırken, 300 nit parlaklık değeri cihazın daha çok iç mekan kullanımına uygun olduğunu gösteriyor.

Bellek ve depolama tarafında da güncel standartlar korunmuş durumda. Sistem, 32 GB’a kadar DDR5-5600 RAM desteği sunuyor. Ayrıca çift M.2 SSD yuvası sayesinde kullanıcıların depolama alanını sonradan genişletebilmesi mümkün hale geliyor. Bağlantı seçenekleri tarafında ise USB4, HDMI 2.1, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği sunuluyor. HDMI 2.1 desteği sayesinde yüksek yenileme hızlı harici monitörlerle kullanım mümkün hale gelirken, USB4 bağlantısı veri aktarımı ve çevre birimi desteği açısından daha geniş kullanım senaryoları sunuyor. Yaklaşık 2,1 kilogram ağırlığındaki cihaz, ince ve hafif ultrabook kategorisinde yer almasa da oyuncu dizüstü bilgisayar segmenti için taşınabilir sayılabilecek bir yapıda konumlanıyor.

Lenovo’nun LOQ 15 Gen 11 modeliyle yaptığı güncelleme, yalnızca donanım yenilemesi olarak değerlendirilmiyor. Şirketin, giriş seviyesi oyuncu bilgisayarlarını daha modern bir tasarım anlayışıyla yeniden konumlandırmaya çalıştığı görülüyor. RTX 50 serisi ekran kartlarının farklı markalarda yaygınlaşmasıyla birlikte rekabetin daha da sertleşmesi beklenirken, LOQ 15 Gen 11 gibi modeller fiyat-performans dengesini merkeze alan kullanıcıların radarına girebilir. Cihazın İngiltere’de yaklaşık 1.600 sterlin, ABD’de ise konfigürasyona bağlı olarak 1.645 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulması da bu rekabetin önümüzdeki dönemde daha hareketli hale geleceğinin işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

