Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo LOQ 15 Gen 11 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Lenovo LOQ 15 Gen 11, Ryzen 7 250 işlemci ve RTX 5070’e kadar GPU seçenekleriyle duyuruldu. İşte Lenovo'nun yeni nesil dizüstü bilgisayarının özellikleri ve fiyatı:

    Lenovo LOQ 15 Gen 11 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Lenovo, giriş ve orta segment oyuncuları hedefleyen yeni LOQ 15 Gen 11 modelini resmi olarak duyurdu. AMD Ryzen 7 250 işlemciyle gelen dizüstü bilgisayar, NVIDIA’nın yeni nesil GeForce RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5070 Laptop GPU seçenekleriyle yapılandırılabiliyor. Şirketin yeni modeli, üst segment Legion serisinin fiyat seviyesine çıkmadan 1080p çözünürlükte yüksek kare hızları sunmayı amaçlıyor. Yenilenen tasarım dili, modern bağlantı seçenekleri ve güncel Blackwell mimarili ekran kartlarıyla birlikte LOQ serisinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi hedefleniyor.

    Lenovo LOQ 15 Gen 11, oyunculara güçlü donanımı daha erişilebilir sunuyor

    Yeni modelde ilk dikkat çeken değişikliklerden biri tasarım tarafında görülüyor. Lenovo, yıllardır oyun dizüstü bilgisayarlarında hakim olan koyu gri ve siyah ağırlıklı görünüm yerine kasırga yeşili olarak tanımladığı farklı bir renk tercih etmiş durumda. Siyah çerçeveler ve klavye detaylarıyla desteklenen bu tasarım anlayışı, cihazı daha agresif görünmeden oyuncu odaklı bir çizgiye taşıyor.

    Cihazın merkezinde AMD’nin Ryzen 7 250 işlemcisi bulunuyor. Zen 4 mimarisini temel alan bu işlemci, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı yapısıyla çalışıyor ve 5.1 GHz seviyesine kadar hız artırabiliyor. Teknik açıdan bakıldığında bu platform, AMD’nin yenilenmiş Hawk Point mimarisinin devamı niteliğinde konumlanıyor. Günlük kullanım, çoklu görev ve içerik üretimi gibi senaryolarda yeterli performans sunması beklenen işlemci, aynı zamanda Radeon 780M entegre grafik birimini de beraberinde getiriyor. Bu durum, harici ekran kartı devre dışıyken enerji verimliliği açısından avantaj sağlayabilir.

    Grafik tarafında ise NVIDIA’nın yeni nesil Blackwell mimarili RTX 50 serisi Laptop GPU seçenekleri yer alıyor. RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5070 varyasyonlarının tamamı 8 GB GDDR7 bellekle geliyor ve yaklaşık 115 W güç limitine sahip çalışıyor. Yeni nesil ekran kartlarının en önemli farklarından biri DLSS 4 desteği olarak gösteriliyor. NVIDIA’nın yapay zeka destekli görüntü ölçekleme teknolojisi, özellikle yüksek grafik ayarlarında kare hızlarını artırmayı hedefliyor.

    Lenovo LOQ 15 Gen 11 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Lenovo’nun bu modelde 15,3 inç büyüklüğünde IPS panel tercih ettiği görülüyor. Ekran, 1920x1200 çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı sunuyor. Günümüzde birçok oyuncu dizüstü bilgisayarında hâlâ 16:9 oranı tercih edilirken, bu modelde kullanılan 16:10 formatı dikey kullanım alanını artırıyor. Panelin tam sRGB renk kapsamına sahip olması içerik tüketimi ve temel düzeyde görsel üretim açısından avantaj yaratırken, 300 nit parlaklık değeri cihazın daha çok iç mekan kullanımına uygun olduğunu gösteriyor.

    Bellek ve depolama tarafında da güncel standartlar korunmuş durumda. Sistem, 32 GB’a kadar DDR5-5600 RAM desteği sunuyor. Ayrıca çift M.2 SSD yuvası sayesinde kullanıcıların depolama alanını sonradan genişletebilmesi mümkün hale geliyor. Bağlantı seçenekleri tarafında ise USB4, HDMI 2.1, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği sunuluyor. HDMI 2.1 desteği sayesinde yüksek yenileme hızlı harici monitörlerle kullanım mümkün hale gelirken, USB4 bağlantısı veri aktarımı ve çevre birimi desteği açısından daha geniş kullanım senaryoları sunuyor. Yaklaşık 2,1 kilogram ağırlığındaki cihaz, ince ve hafif ultrabook kategorisinde yer almasa da oyuncu dizüstü bilgisayar segmenti için taşınabilir sayılabilecek bir yapıda konumlanıyor.

    Lenovo’nun LOQ 15 Gen 11 modeliyle yaptığı güncelleme, yalnızca donanım yenilemesi olarak değerlendirilmiyor. Şirketin, giriş seviyesi oyuncu bilgisayarlarını daha modern bir tasarım anlayışıyla yeniden konumlandırmaya çalıştığı görülüyor. RTX 50 serisi ekran kartlarının farklı markalarda yaygınlaşmasıyla birlikte rekabetin daha da sertleşmesi beklenirken, LOQ 15 Gen 11 gibi modeller fiyat-performans dengesini merkeze alan kullanıcıların radarına girebilir. Cihazın İngiltere’de yaklaşık 1.600 sterlin, ABD’de ise konfigürasyona bağlı olarak 1.645 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulması da bu rekabetin önümüzdeki dönemde daha hareketli hale geleceğinin işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 5 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tuvalet büyüsü acnelyse krem yorumları en iyi rondo kadınlar kulübü eski strateji oyunları flörtle konuşulacak konular

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X7
    HUAWEI Mate X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum