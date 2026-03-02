Lenovo, MWC 2026’da yeni Yoga ve ThinkPad modellerini tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Lenovo, MWC kapsamında 2026 ürün gamını duyurdu. Şirket, özellikle Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 11 modelini yenilerken yeni Yoga, IdeaPad ve Idea Tab serileriyle farklı kullanıcı segmentlerine hitap eden çözümlerini de sahneye çıkardı. Yeni ürünlerde özellikle Copilot+ destekli yapay zeka odaklı donanımlar ön plana çıktı.

Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 11

Lenovo’nun dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar serisinin en yeni üyesi Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 11, tasarım ve kullanım senaryolarını genişleten yeniliklerle geliyor. Cihazla birlikte sunulan Yoga Pen Gen 2 kılıfı, takıldığında yeni bir kullanım biçimi olan Canvas Mode’u devreye alıyor. Dizüstü bilgisayar düz bir zemine yerleştirildiğinde ekran hafifçe yükseliyor. Bu da özellikle çizim ve eskiz çalışmalarında daha ergonomik bir açı sunuyor.

Copilot+ sınıfında konumlandırılan model, Intel Core Ultra Series 3 işlemcilerden güç alıyor ve entegre grafik birimiyle geliyor. Sistem belleği tarafında 32 GB’a kadar RAM desteği sunuluyor.

Ekran tarafında ise 14 inç büyüklüğünde, 2.880 x 1.800 piksel çözünürlük sunan bir panel yer alıyor. 120 Hz değişken yenileme hızı (VRR) desteği bulunan ekran, çoklu dokunma özelliğini destekliyor. Yeni Canvas Mode’a ek olarak cihaz, Tablet, Tent, Stand ve klasik Laptop modlarında da kullanılabiliyor.

Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 11, mayıs ayında satışa çıkacak ve başlangıç fiyatı 1.949 dolar olacak.

Yoga Pro 7a

Tam Boyutta Gör MWC 2026’da tanıtılan bir diğer dikkat çekici model ise Yoga Pro 7a oldu. Copilot+ kategorisinde yer alan bu model, AMD Ryzen AI Max+ Series işlemcilerle donatıldı. En dikkat çekici teknik detaylardan biri ise cihazın 128 GB’a kadar RAM seçeneği sunması. Bu yapılandırma, özellikle yoğun yapay zeka iş yükleri ve büyük veri işlemleri için konumlandırılıyor.

Yoga Pro 7a, 15,3 inç büyüklüğünde 2.5K çözünürlüklü PureSight Pro OLED ekran ile geliyor. Cihazda ayrıca büyük boyutlu bir Force Pad trackpad bulunuyor. Bu yüzey yalnızca klasik dokunmatik yüzey olarak değil, aynı zamanda çizim tableti işleviyle de kullanılabiliyor.

Modelin ağustos ayında satışa çıkması planlanıyor ve başlangıç fiyatı 2.099 dolar olarak açıklandı.

IdeaPad Slim 5i Ultra

Tam Boyutta Gör Daha erişilebilir bir alternatif arayan kullanıcılar için tanıtılan IdeaPad Slim 5i Ultra, Copilot+ özelliklerini daha düşük fiyat bandına taşıyor. Model, Intel Core Ultra işlemcilerle donatılmış durumda.

14 inç ekran seçenekleri arasında WUXGA OLED ve WQXGA IPS LCD paneller yer alıyor. Her iki seçenekte de 120 Hz değişken yenileme hızı desteği sunuluyor. Taşınabilirlik odaklı tasarlanan cihazın en ince noktası 11,9 mm kalınlığında. Ağırlığı ise yaklaşık 1,13 kg.

IdeaPad Slim 5i Ultra, ekim ayında 799 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Idea Tab Pro Gen 2

Tam Boyutta Gör Lenovo’nun MWC 2026’da duyurduğu bir diğer ürün ise öğrencilere yönelik geliştirilen Idea Tab Pro Gen 2 oldu. Tablet, gücünü Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform’dan alıyor ve 13 inç 3.5K çözünürlüklü ekran ile geliyor.

Bu model, Lenovo’nun Qira AI adlı yapay zeka asistanıyla kutudan çıkan ilk tableti olma özelliğini taşıyor. Şirketin geliştirdiği çeşitli yapay zeka araçları da cihazda entegre olarak sunuluyor. Tablet, Lenovo Tab Pen Plus kalemle birlikte paket halinde satılacak.

Idea Tab Pro Gen 2, temmuz ayında 419 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

