Lenovo’nun katlanabilir el konsolu ortaya çıktı: Dizüstü PC'ye de dönüşüyor

Tam Boyutta Gör Lenovo’nun üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni nesil oyun cihazı, taşınabilir bilgisayar pazarında ezber bozabilecek bir konsepti işaret ediyor. Sızdırılan bilgilere göre şirket, hem el konsolu hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen katlanabilir bir model hazırlıyor. “Legion Go Fold” adıyla anılan cihaz, çoklu kullanım senaryolarını tek bir gövdede birleştiriyor.

4 farklı kullanım tipi tek cihazda

İlk detaylar cihazın klasik bir oyun dizüstü bilgisayarından ziyade dönüştürülebilir bir yapı sunduğunu gösteriyor. Ortadan menteşeli POLED ekran, katlı halde 7,7 inç boyut sunarken tamamen açıldığında 11,6 inçlik daha geniş bir panele dönüşüyor. Böylece kullanıcılar hem kompakt bir taşınabilir oyun deneyimi hem de daha büyük ekran avantajı arasında seçim yapabiliyor.

Sızdırılan görseller Legion Go Fold’un klavye ve ayrılabilir kontrolcülerle birlikte kullanılabildiğini ortaya koyuyor. Ekran katlıyken kontrolcüler bağlanarak geleneksel bir el konsolu deneyimi sunulabiliyor. Ekran açık konumdayken ise daha büyük görüntü alanı sayesinde farklı bir taşınabilir oyun formatı elde ediliyor.

Cihazın dikkat çeken özelliklerinden biri de dikey bölünmüş ekran modu. Bu yapı, özellikle çoklu görev veya farklı pencere düzenleri için yeni bir kullanım alanı yaratabilir. Klavye aksesuarı takıldığında ise Legion Go Fold, kompakt bir Windows dizüstü bilgisayara dönüşüyor. Böylece cihaz toplam dört farklı form faktöründe kullanılabiliyor.

Öte yandan kontrolcüler de en az ana gövde kadar iddialı görünüyor. Sağ taraftaki kontrolcü, “FPS Mode” adı verilen özel bir kullanım şekline sahip. Bu modda kontrolcü dikey konumda kullanılarak fare işlevi görüyor. Benzer bir yaklaşım daha önce Lenovo’nun Legion Go serisinde ve Nintendo’nun hibrit konsol tasarımında görülmüştü.

Ayrıca sağ kontrolcünün üzerinde yer alan entegre mini ekran, performans verilerini ve sistem ayarlarını gösteriyor. Aynı yüzey dokunmatik alan olarak da çalışabiliyor. Bu sayede kontrolcü hem bilgi ekranı hem de touchpad işlevi üstleniyor.

Donanım tarafında da üst seviye bileşenler öne çıkıyor. İddialara göre Legion Go Fold’da Intel Core Ultra 7 258V işlemci, 32 GB RAM ve 48 Whr kapasiteli batarya yer alacak.

Cihazın ticari lansmanından ziyade konsept ürün olarak sahneye çıkması bekleniyor. Lenovo’nun modeli önümüzdeki hafta Barselona’da düzenlenecek MWC kapsamında tanıtacağı öne sürülüyor.

