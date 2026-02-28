Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo’nun katlanabilir el konsolu ortaya çıktı: Dizüstü PC'ye de dönüşüyor

    Lenovo’nun sızdırılan Legion Go Fold modeli, katlanabilir ekranı ve ayrılabilir kontrolcüleriyle hem el konsolu hem Windows dizüstü olarak kullanılabiliyor. Cihazın MWC’de tanıtılması bekleniyor.

    Lenovo’nun katlanabilir, çok formlu el konsolu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Lenovo’nun üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni nesil oyun cihazı, taşınabilir bilgisayar pazarında ezber bozabilecek bir konsepti işaret ediyor. Sızdırılan bilgilere göre şirket, hem el konsolu hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen katlanabilir bir model hazırlıyor. “Legion Go Fold” adıyla anılan cihaz, çoklu kullanım senaryolarını tek bir gövdede birleştiriyor.

    4 farklı kullanım tipi tek cihazda

    İlk detaylar cihazın klasik bir oyun dizüstü bilgisayarından ziyade dönüştürülebilir bir yapı sunduğunu gösteriyor. Ortadan menteşeli POLED ekran, katlı halde 7,7 inç boyut sunarken tamamen açıldığında 11,6 inçlik daha geniş bir panele dönüşüyor. Böylece kullanıcılar hem kompakt bir taşınabilir oyun deneyimi hem de daha büyük ekran avantajı arasında seçim yapabiliyor.

    Sızdırılan görseller Legion Go Fold’un klavye ve ayrılabilir kontrolcülerle birlikte kullanılabildiğini ortaya koyuyor. Ekran katlıyken kontrolcüler bağlanarak geleneksel bir el konsolu deneyimi sunulabiliyor. Ekran açık konumdayken ise daha büyük görüntü alanı sayesinde farklı bir taşınabilir oyun formatı elde ediliyor.

    Cihazın dikkat çeken özelliklerinden biri de dikey bölünmüş ekran modu. Bu yapı, özellikle çoklu görev veya farklı pencere düzenleri için yeni bir kullanım alanı yaratabilir. Klavye aksesuarı takıldığında ise Legion Go Fold, kompakt bir Windows dizüstü bilgisayara dönüşüyor. Böylece cihaz toplam dört farklı form faktöründe kullanılabiliyor.

    Öte yandan kontrolcüler de en az ana gövde kadar iddialı görünüyor. Sağ taraftaki kontrolcü, “FPS Mode” adı verilen özel bir kullanım şekline sahip. Bu modda kontrolcü dikey konumda kullanılarak fare işlevi görüyor. Benzer bir yaklaşım daha önce Lenovo’nun Legion Go serisinde ve Nintendo’nun hibrit konsol tasarımında görülmüştü.

    Ayrıca sağ kontrolcünün üzerinde yer alan entegre mini ekran, performans verilerini ve sistem ayarlarını gösteriyor. Aynı yüzey dokunmatik alan olarak da çalışabiliyor. Bu sayede kontrolcü hem bilgi ekranı hem de touchpad işlevi üstleniyor.

    Donanım tarafında da üst seviye bileşenler öne çıkıyor. İddialara göre Legion Go Fold’da Intel Core Ultra 7 258V işlemci, 32 GB RAM ve 48 Whr kapasiteli batarya yer alacak.

    Cihazın ticari lansmanından ziyade konsept ürün olarak sahneye çıkması bekleniyor. Lenovo’nun modeli önümüzdeki hafta Barselona’da düzenlenecek MWC kapsamında tanıtacağı öne sürülüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    307 yol bilgisayarı silik ekran çözümü param yok yurtdışına nasıl giderim 5 cl içki nerede satılır opel astra 1.6 enjoy alınır mı sürekli öğürmek ama kusamamak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 450
    HP ProBook 450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum