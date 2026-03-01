Lenovo’nun Modüler Yapay Zeka ThinkBook tasarımı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Lenovo ThinkBook Modüler Yapay Zeka Bilgisayar konsepti, 2 Mart’ta Barselona’da başlayacak Mobil Dünya Kongresi 2026 öncesinde sızdırıldı. Görseller, deneysel tasarımlarıyla bilinen Lenovo’nun klasik dizüstü bilgisayar formunu yeniden yorumladığını gösteriyor. İlk bakışta geleneksel bir kapaklı dizüstü bilgisayarı andıran cihaz, özellikle alt bölümdeki değiştirilebilir yapı sayesinde alışılmış tasarım anlayışının dışına çıkıyor.

İşte değiştirilebilir modüller ve ikincil ekran:

Paylaşılan görseller, ThinkBook konseptinin temel farkını alt gövde tasarımında ortaya koyuyor. Bir konfigürasyonda klasik fiziksel klavye ve dokunmatik yüzey yer alırken başka bir versiyonda bu bölümün tamamen ikinci bir ekranla değiştirildiği görülüyor. Daha dikkat çekici bir varyasyonda ise ana ekranın ayrılarak yan konumlandırıldığı ve tabanın modüler yapıya uygun şekilde tasarlandığı izlenimi oluşuyor. Bu yaklaşım, kullanıcılara yapılacak işe göre fiziksel klavye ile genişletilmiş ekran alanı arasında geçiş yapma esnekliği sunmayı hedefliyor.

İkinci panelin potansiyel kullanım alanları oldukça geniş görünüyor. Genişletilmiş masaüstü alanı, çizim yüzeyi ya da özel bir kontrol paneli olarak değerlendirilmesi mümkün. Özellikle içerik üreticileri ve tasarımcılar için dokunmatik bir ikinci ekran, harici monitör taşıma ihtiyacını azaltabilecek bir çözüm sunabilir.

Tam Boyutta Gör Konseptin "Yapay Zeka Bilgisayar" olarak adlandırılması ise donanımsal ve yazılımsal entegrasyon ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak mevcut sızıntılarda yapay zeka özelliklerinin nasıl konumlandırıldığına dair somut bir doğrulama bulunmuyor. Panel çözünürlüğü, kalem desteği ya da yerleşik NPU benzeri bileşenlere dair teknik ayrıntılar paylaşılmış değil.

Teknik açıdan en merak edilen konulardan biri modüllerin bağlantı yöntemi. Görseller, mıknatıs, pogo pin ya da dahili ray sistemi gibi çözümlerden hangisinin tercih edildiğini ortaya koymuyor. Modüler yapı söz konusu olduğunda dayanıklılık, temas noktalarının uzun ömürlü olması ve veri aktarım hızları kritik önem taşıyor. Özellikle ikinci ekranın yüksek çözünürlükte ve düşük gecikmeli çalışması hedefleniyorsa, bağlantı altyapısının geleneksel klavye soketlerinden çok daha gelişmiş olması gerekecek.

