Lenovo öğrenciler için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad Y460'ı satışa sundu

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Çin'in en büyük, dünyanın ise en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi olarak yeni model çalışmalarına devam eden Lenovo, ilk defa CES 2010 fuarında tanıttığı yeni notebook modeli IdeaPad Y460'ın satışına başladı. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç büyüklüğünde ekrana sahip notebook modeli, tercihe bağlı olarak 2.13GHz'de çalışan Core i3-330M veya 2.4GHz'de çalışan Core i5-520 modeliyle alınabiliyor. 4GB'a kadar bellek desteği sunan ve yine tercihe bağlı olarak 320GB ya da 500GB kapasiteli sabit disk ile alınabilien IdeaPad Y460'a 6 hücreli pil güç veriyor.

Ekran kartı olarak DirectX 11 destekli ATi Mobility Radeon HD 5650'nin kullanıldığı IdeaPad Y460, bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyor. Gigabit Ethernet, WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi iletişim teknolojilerini de bünyesinde barındıran IdeaPad Y460'a işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium 64-bit eşlik ediyor.

Lenovo'nun özellikle üniversite öğrencileri için hazırladığı taşınabilirlik ve performans odaklı IdeaPad Y460 modeli, iki yıllık garanti ve 999$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.