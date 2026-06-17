Lenovo Tab Plus Gen 2 tanıtıldı: 9 hoparlörle gelişmiş multimedya keyfi

Lenovo Tab Plus Gen 2 özellikleri
Yeni Lenovo Tab Plus Gen 2’nin en dikkat çekici özelliği, JBL imzalı 9 hoparlörlü ses sistemi. Bir önceki nesilde yer alan 8 hoparlörlü yapı bu modelde bir hoparlör daha eklenerek güçlendirilmiş durumda. Dolby Atmos desteği sunan tablet, Dinamik, Film ve Müzik olmak üzere farklı ses profilleriyle geliyor. Ayrıca cihaz, Bluetooth hoparlör modu sayesinde akıllı telefonlardan kablosuz olarak müzik aktarımı yaparak harici hoparlör gibi de kullanılabiliyor.
Batarya kapasitesi 10.200 mAh olarak belirlenen Tab Plus Gen 2, Lenovo’ya göre tek şarjla 15 saate kadar YouTube video akışı sağlayabiliyor. Cihaz 45 W hızlı şarj desteği sunsa da kutudan şarj adaptörü çıkmıyor.
Bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 yer alırken USB-C portu yalnızca USB 2.0 hızlarını destekliyor. Tablet kutudan Android 16 ile çıkıyor ve Lenovo, cihaz için Android 18’e kadar iki büyük işletim sistemi güncellemesi ile 2030 yılına kadar güvenlik güncellemesi sözü veriyor.
İsteğe bağlı aksesuarlar arasında Tab Pen Plus kalem ve kablosuz klavye bulunuyor. Güçlü hoparlör sistemi nedeniyle kalın bir tasarıma sahip olan tablet, en ince noktasında 6,8 mm, hoparlör çıkıntısında ise 22,7 mm kalınlığa ulaşıyor. Ağırlığı ise 775 gram olarak açıklanmış durumda.
Lenovo Tab Plus Gen 2’nin seçili pazarlarda kısa süre içinde satışa sunulacağı belirtiliyor. Tabletin başlangıç fiyatı 400 dolar olarak açıklandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: