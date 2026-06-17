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    Lenovo Tab Plus Gen 2 tanıtıldı: 9 hoparlörle gelişmiş multimedya keyfi

    Lenovo, multimedya odaklı yeni tableti Tab Plus Gen 2’yi duyurdu. 9 hoparlörü ve büyük ekranıyla dikkatleri çeken çeken cihaz neler sunuyor?                    

    Lenovo Tab Plus Gen 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Lenovo, multimedya odaklı tablet serisinin yeni üyesi Tab Plus Gen 2’yi duyurdu. İlk olarak 2024 yılında tanıtılan Tab Plus modelinin devamı niteliğindeki cihaz, geliştirilmiş ses sistemi, daha büyük ekranı ve güncel donanımıyla dikkat çekiyor.

    Lenovo Tab Plus Gen 2 özellikleri

    Yeni Lenovo Tab Plus Gen 2’nin en dikkat çekici özelliği, JBL imzalı 9 hoparlörlü ses sistemi. Bir önceki nesilde yer alan 8 hoparlörlü yapı bu modelde bir hoparlör daha eklenerek güçlendirilmiş durumda. Dolby Atmos desteği sunan tablet, Dinamik, Film ve Müzik olmak üzere farklı ses profilleriyle geliyor. Ayrıca cihaz, Bluetooth hoparlör modu sayesinde akıllı telefonlardan kablosuz olarak müzik aktarımı yaparak harici hoparlör gibi de kullanılabiliyor.

    Lenovo Tab Plus Gen 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ekran tarafında ise Lenovo, boyutu 11,5 inçten 12,1 inçe yükseltmiş. LCD panel, 2560 x 1600 piksel çözünürlük, Dolby Vision ve HDR10 desteği sunuyor. Yüksek parlaklık modunda 800 nit seviyesine ulaşabilen ekran, özellikle video izleme deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Dahili 360 derece dönebilen stand ise hem yatay hem de dikey kullanım senaryolarında esneklik sağlıyor.
    Lenovo Tab Plus Gen 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tablet, gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alıyor. Lenovo, cihazı 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle sunarken depolama tarafında 128 GB ve 256 GB alternatifleri bulunuyor. Ayrıca 2 TB’a kadar microSD kart desteği de mevcut.

    Batarya kapasitesi 10.200 mAh olarak belirlenen Tab Plus Gen 2, Lenovo’ya göre tek şarjla 15 saate kadar YouTube video akışı sağlayabiliyor. Cihaz 45 W hızlı şarj desteği sunsa da kutudan şarj adaptörü çıkmıyor.

    Bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 yer alırken USB-C portu yalnızca USB 2.0 hızlarını destekliyor. Tablet kutudan Android 16 ile çıkıyor ve Lenovo, cihaz için Android 18’e kadar iki büyük işletim sistemi güncellemesi ile 2030 yılına kadar güvenlik güncellemesi sözü veriyor.

    İsteğe bağlı aksesuarlar arasında Tab Pen Plus kalem ve kablosuz klavye bulunuyor. Güçlü hoparlör sistemi nedeniyle kalın bir tasarıma sahip olan tablet, en ince noktasında 6,8 mm, hoparlör çıkıntısında ise 22,7 mm kalınlığa ulaşıyor. Ağırlığı ise 775 gram olarak açıklanmış durumda.

    Lenovo Tab Plus Gen 2’nin seçili pazarlarda kısa süre içinde satışa sunulacağı belirtiliyor. Tabletin başlangıç fiyatı 400 dolar olarak açıklandı.

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