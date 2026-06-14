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    Lenovo ThinkBook 16p 2026, RTX 5060'lı yeni sürümüyle tanıtıldı

    ThinkBook serisinin yeni üyesi Lenovo ThinkBook 16p 2026, Intel Core Ultra 7 251HX işlemci ve RTX 5060 ile tanıtıldı. İşte teknik özellikler, fiyat ve tüm detaylar:

    Lenovo ThinkBook 16p 2026, RTX 5060'lı yeni sürümüyle tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Lenovo ThinkBook 16p 2026, içerik üreticileri ve profesyonel kullanıcıları hedefleyen ürün ailesine yeni bir donanım seçeneği ekledi. Daha önce Intel Core Ultra 9 işlemcili üst düzey konfigürasyonlarla satışa sunulan dizüstü bilgisayar serisi, şimdi Intel Core Ultra 7 251HX işlemci ve Nvidia GeForce RTX 5060 ekran kartını bir araya getiren yeni modeliyle genişliyor.

    İşte Lenovo ThinkBook 16p 2026'nın özellikleri ve fiyatı:

    ThinkBook 16p 2026'nın ekran tarafında 16 inç büyüklüğünde ve 16:10 en-boy oranına sahip 3.2K çözünürlüklü bir panel bulunuyor. Panel, 165 Hz yenileme hızı ve 500 nit tepe parlaklığıyla hem akıcı görüntü deneyimi hem de dış mekânda daha rahat kullanım hedefliyor. Lenovo, ekranın DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsadığını ve X-Rite fabrika kalibrasyonu sayesinde ortalama Delta E değerinin 1.0'ın altında olduğunu belirtiyor. Buna ek olarak Nvidia G-Sync ve Dolby Vision desteği, hem oyun hem de multimedya deneyimini destekleyen özellikler arasında yer alıyor.

    Performans tarafında ise cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri yükseltilebilir yapısı oluyor. Kutudan 32 GB RAM ve 1 TB SSD ile çıkan cihaz, anakart üzerinde bulunan iki DDR5 bellek yuvası sayesinde 64 GB RAM'e kadar çıkarılabiliyor. Depolama tarafında ise iki adet M.2 PCIe yuvası toplamda 4 TB kapasiteye kadar SSD desteği sunuyor.

    Yüksek performanslı donanımların sürdürülebilir şekilde çalışabilmesi için soğutma sistemi de önemli rol oynuyor. Lenovo, ThinkBook 16p 2026 modelinde bakır ısı plakaları ve alüminyum döküm yapı ile desteklenen çift fanlı bir soğutma çözümü kullanıyor. Şirket, dizüstü bilgisayarın maksimum performans modunda toplam 200 W seviyesine kadar güç tüketimini destekleyebildiğini ifade ediyor.

    Tasarım tarafında metal kasaya sahip olan ThinkBook 16p 2026, 2,1 kilogram ağırlığında ve 17,9 mm kalınlığında bir gövdeyle geliyor. İnce yapısına rağmen bağlantı seçenekleri konusunda oldukça kapsamlı bir donanım sunuyor. İki Thunderbolt 4 bağlantı noktası, üç USB-A portu, HDMI 2.1 çıkışı, tam boyutlu SD kart okuyucu ve kulaklık girişi sayesinde harici ekranlardan profesyonel kamera ekipmanlarına kadar farklı cihazlarla uyumlu çalışabiliyor. Ayrıca cihazın MIL-STD-810H dayanıklılık testlerini geçmiş olması, günlük kullanımın yanı sıra yoğun iş temposunda da belirli dayanıklılık standartlarını karşıladığını gösteriyor.

    Lenovo'nun son dönemde öne çıkardığı Magic Bay bağlantı sistemi bu modelde de yer alıyor. Ekranın üst bölümüne entegre edilen manyetik pogo-pin bağlantısı sayesinde LTE/4G iletişim modülü, ikincil HUD akıllı ekran veya Studio hoparlör modülü gibi isteğe bağlı aksesuarlar kolayca kullanılabiliyor.

    ThinkBook 16p 2026, 85 Wh kapasiteli bataryayla geliyor ve Lenovo'nun verdiği bilgilere göre kutudan çıkan adaptörle yaklaşık 30 dakikada yüzde 50 seviyesine kadar şarj olabiliyor. Güvenlik tarafında IR sensörlü 1080p web kamerası üzerinden Windows Hello yüz tanıma desteği ve güç düğmesine entegre parmak izi okuyucusu bulunuyor. Dört hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi ise görüntülü toplantılar, içerik tüketimi ve multimedya deneyimini destekleyen donanımlar arasında yer alıyor. Lenovo'nun yeni orta seviye konfigürasyonu, özellikle içerik üreticilerine yönelik dizüstü bilgisayar pazarında daha fazla seçenek sunarken, performans ve yükseltilebilirlik odaklı rekabetin önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşacağını gösteriyor. Son olarak Çin'de satışa sunulan Intel Core Ultra 7 251HX ve RTX 5060'lı modelin fiyatı ise 15.999 yuan, yani yaklaşık 2.362 dolar olarak açıklandı.

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