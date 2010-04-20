Lenovo, ThinkPad L serisi yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu

Lenovo profesyoneller için hazırladığı ThinkPad L serisi yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. L412 kod adını taşıyan 14-inç ve L512 kod adını taşıyan 15-inç olmak üzere maliyet odaklı iki farklı modelden oluşan yeni serinin, 8 farklı askeri standardı karşıladığı ve yüksek dayanıklılık seviyesi ile öne çıkacakları belirtildi. EPEAT Gold derecelendirmesiyle aynı zamanda çevre duyarlı bir yapıda olan dizüstü bilgisayarlar, Intel platformunu temel alıyor ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i3 ve Core i5 işlemcileriyle donatılabiliyorlar. 8GB'a kadar bellek desteği sunan ve farklı disk seçenekleriyle alınabilen dizüstü bilgisayarlar, ATi Mobility Radeon serisi ekran kartlarıyla konfigüre edilebiliyorlar.

16:9 formunda ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarların diğer özellikleri arasında çoklu dokunmatik desteği, Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth ve 3G/4G gibi özelliklere de yer veriliyor. 8 saate kadar pil ömrü sunduğu belirtilen ThinkPad L412 ve L512'e işletim sistemi olaraksa Windows 7 eşlik ediyor. Mayıs ayında satışa sunulacak dizüstü bilgisayarlar, 649 dolar seviyesinden başlayan etiket fiyatlarıyla gelecek.