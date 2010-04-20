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Lenovo, ThinkPad L serisi yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo, ThinkPad L serisi yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu
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Lenovo profesyoneller için hazırladığı ThinkPad L serisi yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. L412 kod adını taşıyan 14-inç ve L512 kod adını taşıyan 15-inç olmak üzere maliyet odaklı iki farklı modelden oluşan yeni serinin, 8 farklı askeri standardı karşıladığı ve yüksek dayanıklılık seviyesi ile öne çıkacakları belirtildi. EPEAT Gold derecelendirmesiyle aynı zamanda çevre duyarlı bir yapıda olan dizüstü bilgisayarlar, Intel platformunu temel alıyor ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i3 ve Core i5 işlemcileriyle donatılabiliyorlar. 8GB'a kadar bellek desteği sunan ve farklı disk seçenekleriyle alınabilen dizüstü bilgisayarlar, ATi Mobility Radeon serisi ekran kartlarıyla konfigüre edilebiliyorlar.

16:9 formunda ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarların diğer özellikleri arasında çoklu dokunmatik desteği, Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth ve 3G/4G gibi özelliklere de yer veriliyor. 8 saate kadar pil ömrü sunduğu belirtilen ThinkPad L412 ve L512'e işletim sistemi olaraksa Windows 7 eşlik ediyor. Mayıs ayında satışa sunulacak dizüstü bilgisayarlar, 649 dolar seviyesinden başlayan etiket fiyatlarıyla gelecek.

Lenovo, ThinkPad L serisi yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu
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Lenovo, ThinkPad L serisi yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu
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oguzhant 9 yıl
Lenovo, ThinkPad serisinde denemediği hiçbir şey bırakmayacak bu gidişle.. Bahsi geçen makine klasik ThinkPad özelliklerini taşımıyor. Nasıl daha önce SL serisinde yaptıysa, aynısını şimdi L serisinde yapıyor şirket. Şu anda gerçek anlamda ThinkPad kullandım diyebilmek için R, T, W, ve X (X100e hariç) serisi notebook kullanmış olmak gerekiyor. Gerisi tabir-i caizse "Doğan görünümlü Şahin". Saygılar...
burda kıymetli bilgiler vermişsiniz
bende sl510 dusunuyorum hani şu ucuz 600 dolarlık dahili ekran kartlı modellerden. ne dersınız hiç bulaşmasammı.
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tokatli6061 9 yıl
bu aletin amd neo l325 işlemcili modeline Q'n'Q özelliğini çalıştırabilen oldumu? Yoksa işlemci bu özelliği desteklemiyormu?
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