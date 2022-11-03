Lenovo ThinkPad P15v 2022 Ryzen Edition tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Lenovo, ThinkPad serisi ile üst düzey dizüstü bilgisayar modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Bu serinin yeni üyesi olan ThinkPad P15v 2022 Ryzen Edition Çin'de tanıtıldı.

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Lenovo ThinkPad P15v 2022 Ryzen Edition ne sunuyor?

Bu cihazda 15.6 inç büyüklüğünde olan bir ekran mevcut. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğü, 300 nit parlaklığı, yüzde 100 sRGB renk kümesi, ekranın parlaklık seviyesini kıstığınız zaman ortaya çıkan dalgalanmaları ve titremeleri ortadan kaldıran DC Dimming özelliği ile piyasaya sürülen ThinkPad P15v 2022 Ryzen Edition gücünü sekiz çekirdekli AMD Ryzen 7 6800H işlemcisinden alıyor.

Bu işlemciye 16 GB DDR5 4800 MHz RAM ve 512 GB NVMe SSD eşlik ediyor. 64 GB'a kadar yükseltilebilen RAM yapısına 2 TB'a kadar genişletilebilen dahili depolama destek veriyor.

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar grafik gücü gerektiren işlemleri NVIDIA T600 4GB GDDR6 ile halledecek. Bünyesinde Windows 11'in en güncel sürümünü barındıran bu dizüstü bilgisayarın bataryası 68 Whr.

Yüz tanıma desteğine sahip olan bir kızılötesi kamera eşliğinde üretilen bu cihazda 1 adet USB 4.0 Type-C bağlantı noktası, 1 adet USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası, HDMI 2.0, SD kart okuyucu, 1 adet Ethernet bağlantı noktası ve 1 adet 3.5 mm'lik kulaklık girişi var.

Lenovo ThinkPad P15v 2022 Ryzen Edition özellikleri

Ekran: 15.6 inç, 1920 x 1080, 300 nit, LED (arkadan aydınlatmalı), yüzde 100 sRGB renk kümesi

15.6 inç, 1920 x 1080, 300 nit, LED (arkadan aydınlatmalı), yüzde 100 sRGB renk kümesi İşlemci: AMD Ryzen 7 6800H

AMD Ryzen 7 6800H Bellek: 16 GB DDR5 4800 MHz RAM (64 GB'a kadar yükseltilebiliyor)

16 GB DDR5 4800 MHz RAM (64 GB'a kadar yükseltilebiliyor) Depolama: 512 GB NVMe SSD (2 TB'a kadar genişletilebiliyor)

512 GB NVMe SSD (2 TB'a kadar genişletilebiliyor) Grafik kartı: NVIDIA T600 4GB GDDR6

NVIDIA T600 4GB GDDR6 İşletim sistemi: Windows 11

Windows 11 Batarya: 68 Whr

68 Whr Kamera: Kızılötesi ve yüz tanıma sistemi

Kızılötesi ve yüz tanıma sistemi Bağlantı: USB 4.0 Type-C (1 adet), USB 3.2 Gen 1 (1 adet), SD kart okuyucu, Ethernet bağlantı noktası (1 adet) ve 1 adet HDMI 2.0 girişi

USB 4.0 Type-C (1 adet), USB 3.2 Gen 1 (1 adet), SD kart okuyucu, Ethernet bağlantı noktası (1 adet) ve 1 adet HDMI 2.0 girişi Ses: 3.5 mm'lik kulaklık girişi

Lenovo ThinkPad P15v 2022 Ryzen Edition fiyatı

Şu anda sadece Çin'de satılan Lenovo ThinkPad P15v 2022 Ryzen Edition'ın orijinal fiyatı 1095 dolar (7999 yuan). Kendisinin indirimli ve şimdilik geçerli olan fiyatı ise 1023 dolar (7479 yuan).

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Lenovo ThinkPad P15v 2022 Ryzen Edition geldi: İşte özellikleri