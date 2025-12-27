Giriş
    Lenovo ThinkPlus powerbank modeli 190W enerji çıkışıyla geliyor

    Lenovo ThinkPlus powerbank modeli dahili Tip-C kablosuz sayesinde ekstra bir kabloya gerek bırakmazken uyumlu dizüstü modellerini de yarı yolda bırakmıyor.      

    Lenovo ThinkPlus powerbank Tam Boyutta Gör
    Dahili şarj kablosu olan powerbank modellerinin sayısı giderek artıyor. Eskiden orta seviye Çinli üreticilerin yer verdiği dahili kablo konseptine artık büyük üreticiler de kapılarını açmaya başladı. 

    Lenovo ThinkPlus powerbank özellikleri ve fiyatı

    Lenovo ThinkPlus powerbank modeli tüm portları ile toplamda 190W enerji çıkışı sağlayabiliyor. USB Tip-C ve dahili Tip-C kablo çıkışları tek tek 140W seviyesinde. İkisi bir arada 125W+65W olarak çıkış veriyor. Tip-A çıkışı ise tek başına 30W enerji sağlıyor. 

    20000mAh kapasiteli batarya farklı teknolojiler ile risklere karşı korunuyor. 100W adaptör ile kendisini şarj edebiliyor. PD 3.0, PPS, QC 3.0, AFC, FCP ve Moto hızlı şarj protokolleri destekleniyor. 0.96 inçlik IPS ekranda enerji seviyeleri gözlemlenebiliyor. Lenovo ThinkPlus powerbank modeli 35$ olarak piyasaya sürülecek. 
     

