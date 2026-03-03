Lenovo ThinkTab X11 bataryayı devre dışı bırakabiliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör MWC 2026 fuarında sahneye çıkan Lenovo dayanıklılık ve verimlilik odaklı yeni tablet modellerini duyurdu. Lenovo ThinkTab X11 tablet modeli özellikle mağaza ya da medya ortamlarında süreklilik için geliştirildi.

Lenovo ThinkTab X11 özellikleri ve fiyatı

10.95 inçlik TFT LCD ekranda 2560x1600 piksel çözünürlük sunan Lenovo ThinkTab X11 tablet modeli 90Hz tazeleme hızı ve 600 nit parlaklık değerlerine sahip. Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden gücünü alan modelde 12GB LPDDR5 RAM yer alırken 512GB’a kadar da UFS 3.1 depolama seçenekleri bulunuyor.

Tabletin dikkat çekici tarafı bataryasız modu. Sürekli bir dock üzerindeyken ya da kiosk gibi yerlerde kullanılacaksa bataryayı devre dışı bırakarak sağlığının azalmasının önüne geçiyor. 10200mAh kapasiteli batarya devreye alındığında bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor.

IP68 ve MIL-STD-810H standartları sayesinde zorlu dış ortam koşulları ile başa çıkabilen tablet modelinde opsiyonel 5G, Wi-Fi 6E ve iki adet USB Tip-C portu yer alıyor. Lenovo ThinkTab X11 tablet modeli 500 Euro olarak satılacak.

