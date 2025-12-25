Lenovo, şarj derdi olmayan akıllı saati Watch GT Pro'yu tanıttı

Lenovo Watch GT Pro özellikleri
Akıllı saat, hem Android telefon hem de iPhone’larla kullanılabiliyor. Bluetooth 5.3 ile donatılmış olup, kullanıcıların Bluetooth aramaları yapmasına, arama geçmişini kontrol etmesine ve bildirimleri doğrudan saatten görüntülemesine olanak tanıyor. Çift frekanslı GPS sistemi, açık hava aktiviteleri sırasında konum takibi doğruluğunu artırıyor. Lenovo ayrıca yükseklik ve barometrik basınç sensörlerinin yanı sıra dijital pusula eklemiş. Bu özellikler, gerçek zamanlı navigasyon ve fitness takibini desteklemeyi amaçlıyor.
Lenovo Watch GT Pro, hem ev hem de dışarıda yapılmaya uygun egzersizleri içeren 170'ten fazla spor modunu destekliyor. 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Lenovo ayrıca, kulaçları, hızı, turları, süreyi ve yakılan kaloriyi takip eden özel bir yüzme algoritması eklemiş. Sağlık özellikleri arasında; sürekli kalp atış hızı takibi, SpO2 takibi, uyku takibi, stres ölçümü ve rehberli nefes egzersizleri yer alıyor. Uyku takibi, uyku kalitesine dair bilgiler sağlamak için hafif, derin ve REM uyku aşamalarını ayrıntılı olarak inceliyor.
Lenovo Watch GT Pro modeli pil ömrüyle de dikkat çekici bir akıllı saat. 470 mAh bataryaya sahip olmasıyla tek şarjla 27 güne kadar, yoğun kullanımda ise yaklaşık 7 güne kadar kullanım sunuyor. Saatin tamamen şarj olması yaklaşık üç saat sürüyor.
Lenovo Watch GT Pro akıllı saat fiyatı
Lenovo Watch GT Pro, 899 yuan (128 dolar) fiyat etiketiyle Çin'de satışa çıktı.