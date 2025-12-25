Lenovo, şarj derdi olmayan akıllı saati Watch GT Pro'yu tanıttı

Tam Boyutta Gör Lenovo, uygun fiyatlı akıllı saati Watch GT Pro’yu tanıttı. Yeni model, çift frekanslı GPS ve 27 güne kadar pil ömrü gibi özellikleriyle açık havada yapılan sporlara düşkün ve fitness meraklılarını hedefliyor.

Lenovo Watch GT Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör Lenovo’nun yeni akıllı saati Watch GT Pro, 466x466 piksel çözünürlük sağlayan 1.43 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran, çizilmelere karşı koruma sağlayan Corning Glass kullanıyor. Saat, çinko-magnezyum alaşımlı çerçeve, fiberglas destekli arka kısım, paslanmaz çelik düğmeler ve silikon kayışa sahip.

Akıllı saat, hem Android telefon hem de iPhone’larla kullanılabiliyor. Bluetooth 5.3 ile donatılmış olup, kullanıcıların Bluetooth aramaları yapmasına, arama geçmişini kontrol etmesine ve bildirimleri doğrudan saatten görüntülemesine olanak tanıyor. Çift frekanslı GPS sistemi, açık hava aktiviteleri sırasında konum takibi doğruluğunu artırıyor. Lenovo ayrıca yükseklik ve barometrik basınç sensörlerinin yanı sıra dijital pusula eklemiş. Bu özellikler, gerçek zamanlı navigasyon ve fitness takibini desteklemeyi amaçlıyor.

Lenovo Watch GT Pro, hem ev hem de dışarıda yapılmaya uygun egzersizleri içeren 170'ten fazla spor modunu destekliyor. 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Lenovo ayrıca, kulaçları, hızı, turları, süreyi ve yakılan kaloriyi takip eden özel bir yüzme algoritması eklemiş. Sağlık özellikleri arasında; sürekli kalp atış hızı takibi, SpO2 takibi, uyku takibi, stres ölçümü ve rehberli nefes egzersizleri yer alıyor. Uyku takibi, uyku kalitesine dair bilgiler sağlamak için hafif, derin ve REM uyku aşamalarını ayrıntılı olarak inceliyor.

Lenovo Watch GT Pro modeli pil ömrüyle de dikkat çekici bir akıllı saat. 470 mAh bataryaya sahip olmasıyla tek şarjla 27 güne kadar, yoğun kullanımda ise yaklaşık 7 güne kadar kullanım sunuyor. Saatin tamamen şarj olması yaklaşık üç saat sürüyor.

Lenovo Watch GT Pro akıllı saat fiyatı

Lenovo Watch GT Pro, 899 yuan (128 dolar) fiyat etiketiyle Çin’de satışa çıktı.

