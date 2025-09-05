Lenovo, yeni 4K 240 Hz OLED oyun monitörlerini tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Lenovo, IFA 2025 kapsamında yeni ürünlerini sergiledi. Legion Go 2 el konsolu ve Legion Pro 7 dizüstü bilgisayarı haricinde şirket, yeni monitörlerini ve masaüstü bilgisayarını da tanıttı. Şirketin tanıttığı yeni oyun monitörleri, performans ve görüntü kalitesini bir arada sunuyor. Bu kapsamda üç yeni Legion Pro modeli duyuruldu: Legion Pro 32UD-10, 27UD-10 ve 27Q-10.

Fiyatlar 700 dolardan başlıyor

Legion Pro 32UD-10 ve 27UD-10 modelleri birbirine oldukça benziyor; temel fark, ekran boyutları. 32UD-10 31,5 inç, 27UD-10 ise 26,5 inç ekran sunuyor. Her iki model de 4K (3840 x 2160) PureSight OLED panellere, 240 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresine sahip. 32UD-10, 140 PPI, 27UD-10 ise daha yüksek yoğunlukla 166 PPI sunuyor. Monitörler, %99 sRGB ve %99 DCI-P3 renk kapsaması ve 1.500.000:1 kontrast oranı ile dikkat çekiyor. Ayrıca DisplayHDR TrueBlack 400 uyumlu ve 1.000 nit maksimum parlaklığa sahipler. Bağlantı seçenekleri arasında USB Type-C, DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1 bulunuyor; ayrıca üç adet USB 3.2 Gen 1 Type-A portlu entegre bir hub yer alıyor

Tam Boyutta Gör Legion Pro 27Q-10, QHD (2560 x 1440) çözünürlüklü başka bir PureSight OLED ekran sunuyor. Bu modelin yenileme hızı 280 Hz’e kadar çıkıyor ve 0,3 ms tepki süresi sağlıyor. Kontrast, parlaklık ve renk kapsamları UD serisiyle aynı. USB-C desteği bulunmayan model, DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1 bağlantıları ile geliyor ve yine entegre bir USB hub ile çevre birimlerine kolay bağlanma imkânı sunuyor. 27Q-10 ve 27UD-10 Kasım ayında, 32UD-10 ise Ekim ayında piyasaya çıkacak. Fiyatlar sırasıyla 699$, 999$ ve 1.099$ olarak belirlendi.

Lenovo Legion Go 2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 4 sa. önce eklendi

Buna ek olarak Lenovo, LOQ Tower 26ADR10 masaüstü bilgisayarını da tanıttı. AMD Ryzen 8000 serisi işlemciler ve NVIDIA 50-Serisi GPU’larla güçlendirilen sistem, 64 GB RAM ve 4 TB SSD depolama kapasitesine kadar yükseltilebiliyor.

Legion Pro 27Q-10 ve 27UD-10, Kasım ayında sırasıyla 699 dolar ve 999 dolar fiyatla piyasaya sürülecek. Legion Pro 32UD-10 ise Ekim ayında 1.099 dolar fiyatla satışa sunulacak. LOQ Tower 26ADR10 ise bu ay 1.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Lenovo, yeni 4K 240 Hz OLED oyun monitörlerini tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: