Lenovo, yeni 4K 240 Hz OLED oyun monitörlerini tanıttı

Fiyatlar 700 dolardan başlıyor
Legion Pro 32UD-10 ve 27UD-10 modelleri birbirine oldukça benziyor; temel fark, ekran boyutları. 32UD-10 31,5 inç, 27UD-10 ise 26,5 inç ekran sunuyor. Her iki model de 4K (3840 x 2160) PureSight OLED panellere, 240 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresine sahip. 32UD-10, 140 PPI, 27UD-10 ise daha yüksek yoğunlukla 166 PPI sunuyor. Monitörler, %99 sRGB ve %99 DCI-P3 renk kapsaması ve 1.500.000:1 kontrast oranı ile dikkat çekiyor. Ayrıca DisplayHDR TrueBlack 400 uyumlu ve 1.000 nit maksimum parlaklığa sahipler. Bağlantı seçenekleri arasında USB Type-C, DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1 bulunuyor; ayrıca üç adet USB 3.2 Gen 1 Type-A portlu entegre bir hub yer alıyor
Buna ek olarak Lenovo, LOQ Tower 26ADR10 masaüstü bilgisayarını da tanıttı. AMD Ryzen 8000 serisi işlemciler ve NVIDIA 50-Serisi GPU’larla güçlendirilen sistem, 64 GB RAM ve 4 TB SSD depolama kapasitesine kadar yükseltilebiliyor.
Legion Pro 27Q-10 ve 27UD-10, Kasım ayında sırasıyla 699 dolar ve 999 dolar fiyatla piyasaya sürülecek. Legion Pro 32UD-10 ise Ekim ayında 1.099 dolar fiyatla satışa sunulacak. LOQ Tower 26ADR10 ise bu ay 1.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.