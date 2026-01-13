Lenovo, ultra ince ve hafif OLED ekranlı laptopunu satışa sundu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition, Intel'in 16 çekirdekli Core Ultra X9 işlemcisini barındıran, 1 kg'ın altında ağırlığa sahip yeni ultrabook modeli. 75 Wh pil ve 9.600 MT/s RAM'e sahip olan Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition, 1100 nit parlaklık ve 120 Hz VRR OLED ekranıyla da diğer hafif dizüstü bilgisayarlarla rekabet ediyor.

Lenovo Legion Pro Rollable: Oyun bilgisayarlarında yeni form! 6 gün önce eklendi

Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition özellikleri nasıl?

Tam Boyutta Gör Lenovo, CES 2026 fuarında dizüstü bilgisayarı Core Ultra X9 388H işlemciyle tanıtmıştı. Ancak, ilk satışa sunulan modelde bu işlemci yerine Intel Core Ultra 7 355 yer alıyor. Bu işlemci, 4’ü performans 4’ü verimlilik olmak üzere 8 çekirdeğe sahip. Intel X9 388H ise, 4 performans, 8 verimlilik ve 4 düşük güç tüketimli verimlilik çekirdeği olmak üzere daha karmaşık 16 çekirdekli bir yapıya sahip. Grafik için Core Ultra 7 355, 4 Xe3 entegre GPU çekirdeğine sahip iGPU içeriyor.

Diğer donanım özellikleri değişmeden kaldı. Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition, 120 Hz yenileme hızı, 110 nit'e kadar parlaklık sağlayan 2.8K çözünürlüğünde OLED ekrana sahip. Panel, AdobeRGB ve sRGB renk alanlarının %100'ünü kapsıyor ve VESA DisplayHDR True Black 1000 sertifikalı. Bellek ve depolama açısından, 9600 MHz'e kadar çalışan 32 GB LPDDR5X RAM, 2 TB’a kadar M.2 2242 SSD ile geliyor.

Dizüstü bilgisayar, ağırlığı en aza indirmek için tasarlanmış magnezyum alaşımlı kasa ile geliyor. Lenovo, günlük kullanımda parmak izlerini ve yüzey yağlarını azaltmak için kasa üzerinde mat Yoga kaplaması kullanıldığını söylüyor. 975 gram ağırlığında ve 13.9 mm inceliğinde olan laptop, 75 Wh'lik bataryadan güç alıyor.

Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition fiyatı ne kadar?

Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition, 2086 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Windows 11 Pro lisansı ekleyen, 2TB depolama alanlı modelin fiyatı ise 2531 dolar.

Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition (14” Gen 11) özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 14 inç, 2.8K, 1100 nit, 120Hz, PureSight Pro POLED

İşlemci: Intel Core Ultra X9

Bellek: 32GB’a kadar (LPDDR5x, Dual Channel, 9600)

Depolama: 2TB’a kadar (PCIe Gen 4 M.2)

Batarya: 75Whr, Hızlı şarj (15 dakika şarjla 3 saat kullanım)

Ses: 4 stereo hoparlör, 2x 2W (woofer), 2x 2W (tweeter), Dolby Atmos, AMP

Kamera: 5MP webcam, IR kamera

Portlar: Solda 2x USB-C (Thunderbolt 4), Sağda USB-C (Thunderbolt 4)

Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4

Boyut ve ağırlık: 13.9 x 312 x 212 mm, 975 g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition satışta: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: