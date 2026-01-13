Lenovo, ultra ince ve hafif OLED ekranlı laptopunu satışa sundu

Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition özellikleri nasıl?
Diğer donanım özellikleri değişmeden kaldı. Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition, 120 Hz yenileme hızı, 110 nit'e kadar parlaklık sağlayan 2.8K çözünürlüğünde OLED ekrana sahip. Panel, AdobeRGB ve sRGB renk alanlarının %100'ünü kapsıyor ve VESA DisplayHDR True Black 1000 sertifikalı. Bellek ve depolama açısından, 9600 MHz'e kadar çalışan 32 GB LPDDR5X RAM, 2 TB’a kadar M.2 2242 SSD ile geliyor.
Dizüstü bilgisayar, ağırlığı en aza indirmek için tasarlanmış magnezyum alaşımlı kasa ile geliyor. Lenovo, günlük kullanımda parmak izlerini ve yüzey yağlarını azaltmak için kasa üzerinde mat Yoga kaplaması kullanıldığını söylüyor. 975 gram ağırlığında ve 13.9 mm inceliğinde olan laptop, 75 Wh'lik bataryadan güç alıyor.
Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition fiyatı ne kadar?
Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition, 2086 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Windows 11 Pro lisansı ekleyen, 2TB depolama alanlı modelin fiyatı ise 2531 dolar.
Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition (14” Gen 11) özellikleri
- Ekran: 14 inç, 2.8K, 1100 nit, 120Hz, PureSight Pro POLED
- İşlemci: Intel Core Ultra X9
- Bellek: 32GB’a kadar (LPDDR5x, Dual Channel, 9600)
- Depolama: 2TB’a kadar (PCIe Gen 4 M.2)
- Batarya: 75Whr, Hızlı şarj (15 dakika şarjla 3 saat kullanım)
- Ses: 4 stereo hoparlör, 2x 2W (woofer), 2x 2W (tweeter), Dolby Atmos, AMP
- Kamera: 5MP webcam, IR kamera
- Portlar: Solda 2x USB-C (Thunderbolt 4), Sağda USB-C (Thunderbolt 4)
- Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4
- Boyut ve ağırlık: 13.9 x 312 x 212 mm, 975 g