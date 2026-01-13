Giriş
    Lenovo, ultra ince ve hafif OLED ekranlı laptopunu satışa sundu

    Lenovo, Yoga Slim 7i serisini markanın şimdiye kadarki en hafif 14 inç Yoga dizüstü bilgisayarı olduğunu iddia ettiği yeni model olan Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition ile güncelledi.

    Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition CES 2026 Tam Boyutta Gör
    Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition, Intel'in 16 çekirdekli Core Ultra X9 işlemcisini barındıran, 1 kg'ın altında ağırlığa sahip yeni ultrabook modeli. 75 Wh pil ve 9.600 MT/s RAM'e sahip olan Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition, 1100 nit parlaklık ve 120 Hz VRR OLED ekranıyla da diğer hafif dizüstü bilgisayarlarla rekabet ediyor.

    Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition özellikleri nasıl?

    Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition işlemci, ram, depolama, pil özellikleri Tam Boyutta Gör
    Lenovo, CES 2026 fuarında dizüstü bilgisayarı Core Ultra X9 388H işlemciyle tanıtmıştı. Ancak, ilk satışa sunulan modelde bu işlemci yerine Intel Core Ultra 7 355 yer alıyor. Bu işlemci, 4’ü performans 4’ü verimlilik olmak üzere 8 çekirdeğe sahip. Intel X9 388H ise, 4 performans, 8 verimlilik ve 4 düşük güç tüketimli verimlilik çekirdeği olmak üzere daha karmaşık 16 çekirdekli bir yapıya sahip. Grafik için Core Ultra 7 355, 4 Xe3 entegre GPU çekirdeğine sahip iGPU içeriyor.

    Diğer donanım özellikleri değişmeden kaldı. Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition, 120 Hz yenileme hızı, 110 nit'e kadar parlaklık sağlayan 2.8K çözünürlüğünde OLED ekrana sahip. Panel, AdobeRGB ve sRGB renk alanlarının %100'ünü kapsıyor ve VESA DisplayHDR True Black 1000 sertifikalı. Bellek ve depolama açısından, 9600 MHz'e kadar çalışan 32 GB LPDDR5X RAM, 2 TB’a kadar M.2 2242 SSD ile geliyor.

    Dizüstü bilgisayar, ağırlığı en aza indirmek için tasarlanmış magnezyum alaşımlı kasa ile geliyor. Lenovo, günlük kullanımda parmak izlerini ve yüzey yağlarını azaltmak için kasa üzerinde mat Yoga kaplaması kullanıldığını söylüyor. 975 gram ağırlığında ve 13.9 mm inceliğinde olan laptop, 75 Wh'lik bataryadan güç alıyor.

    Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition fiyatı ne kadar?

    Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition, 2086 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Windows 11 Pro lisansı ekleyen, 2TB depolama alanlı modelin fiyatı ise 2531 dolar.

    Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition (14” Gen 11) özellikleri

    Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition 2026 model Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 14 inç, 2.8K, 1100 nit, 120Hz, PureSight Pro POLED
    • İşlemci: Intel Core Ultra X9
    • Bellek: 32GB’a kadar (LPDDR5x, Dual Channel, 9600)
    • Depolama: 2TB’a kadar (PCIe Gen 4 M.2)
    • Batarya: 75Whr, Hızlı şarj (15 dakika şarjla 3 saat kullanım)
    • Ses: 4 stereo hoparlör, 2x 2W (woofer), 2x 2W (tweeter), Dolby Atmos, AMP
    • Kamera: 5MP webcam, IR kamera
    • Portlar: Solda 2x USB-C (Thunderbolt 4), Sağda USB-C (Thunderbolt 4)
    • Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4
    • Boyut ve ağırlık: 13.9 x 312 x 212 mm, 975 g

    Kaynakça https://www.lenovo.com/vn/vi/p/laptops/yoga/yoga-slim-series/lenovo-yoga-slim-7i-ultra-gen-11-aura-edition-14-inch-intel/len101y0064 https://www.notebookcheck.net/Yoga-Slim-7i-Ultra-Aura-Edition-Lenovo-releases-new-laptop-with-1-100-nit-OLED-display.1202809.0.html
    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

