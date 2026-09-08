Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 satışa çıktı: 4K ekran ve Snapdragon 8 Elite işlemci

ABD’de 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model 999,99 dolar fiyatla satışa çıkarken, 16 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyon İngiltere’de 899 sterlin, Almanya’da 1.049,01 euro ve İtalya’da 1.049 euro fiyat etiketine sahip.
Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 özellikleri
Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2, 13 inç LTPS ekran ile geliyor. 3.840 x 2.560 piksel çözünürlük sunan panel, 3:2 en-boy oranına ve 144 Hz yenileme hızına sahip. Lenovo'nun 4K PureSight Pro olarak adlandırdığı ekran, 1.100 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor ve DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsıyor. Ekranda ayrıca Dolby Vision desteği bulunuyor.
Tablet gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. Cihazda 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama sunuluyor. Depolama alanı, microSD kart kullanılarak 2 TB'a kadar artırılabiliyor.
Yoga Tab Plus Gen 2'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de 12.700 mAh kapasiteli bataryası. Tablet, 68W hızlı şarj desteğine sahip. Ses tarafında ise altı adet Harman Kardon hoparlör bulunuyor.
Kamera tarafında cihazın önünde 8 MP kamera ve 0,3 MP yardımcı sensör yer alırken, arka tarafta 13 MP ana kamera ile 2 MP makro kamera bulunuyor.
Bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 bulunuyor. USB-C portu şarjın yanı sıra DisplayPort görüntü çıkışını ve ses aktarımını da destekliyor. Klavye bağlantısı ise üç noktalı pogo konektör üzerinden gerçekleştiriliyor.
Cihaz kutudan Android 17 ile çıkıyor. Lenovo, yedi büyük Android işletim sistemi güncellemesi sunacağını ve tableti Android 24'e kadar destekleyeceğini belirtiyor. Güvenlik güncellemeleri ise 2033 yılına kadar devam edecek.Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Lenovo-releases-flagship-Android-tablet-with-12-700mAh-battery-Snapdragon-8-Elite-and-4K-display.1390938.0.html https://www.lenovo.com/us/en/p/tablets/android-tablets/yoga-tab-series/lenovo-yoga-tab-plus-gen-2/len103y0002?IPromoID=LEN999994#models Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: