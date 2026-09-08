Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 satışa çıktı: 4K ekran ve Snapdragon 8 Elite işlemci

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Lenovo, IFA 2026’da tanıttığı yeni üst seviye tableti Yoga Tab Plus Gen 2’yi satışa sundu. Güçlü donanımı, 4K çözünürlüklü 144 Hz ekranı ve kutudan çıkan klavye ile kalemiyle dikkat çeken tablet, dizüstü bilgisayara alternatif olmayı hedefliyor.

ABD’de 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model 999,99 dolar fiyatla satışa çıkarken, 16 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyon İngiltere’de 899 sterlin, Almanya’da 1.049,01 euro ve İtalya’da 1.049 euro fiyat etiketine sahip.

Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 özellikleri

Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2, 13 inç LTPS ekran ile geliyor. 3.840 x 2.560 piksel çözünürlük sunan panel, 3:2 en-boy oranına ve 144 Hz yenileme hızına sahip. Lenovo'nun 4K PureSight Pro olarak adlandırdığı ekran, 1.100 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor ve DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsıyor. Ekranda ayrıca Dolby Vision desteği bulunuyor.

Tablet gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. Cihazda 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama sunuluyor. Depolama alanı, microSD kart kullanılarak 2 TB'a kadar artırılabiliyor.

Lenovo, üretkenlik odaklı kullanım için Yoga Tab Plus Gen 2'nin yanında All-in-One Clamshell Keyboard klavyeyi ve Tab Pen Pro 2 kalemi de sunuyor. Böylece tablet, gerektiğinde dizüstü bilgisayar benzeri bir çalışma deneyimi sağlayabiliyor.

Xiaomi 18 Fold tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 20 sa. önce eklendi

Yoga Tab Plus Gen 2'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de 12.700 mAh kapasiteli bataryası. Tablet, 68W hızlı şarj desteğine sahip. Ses tarafında ise altı adet Harman Kardon hoparlör bulunuyor.

Kamera tarafında cihazın önünde 8 MP kamera ve 0,3 MP yardımcı sensör yer alırken, arka tarafta 13 MP ana kamera ile 2 MP makro kamera bulunuyor.

Bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 bulunuyor. USB-C portu şarjın yanı sıra DisplayPort görüntü çıkışını ve ses aktarımını da destekliyor. Klavye bağlantısı ise üç noktalı pogo konektör üzerinden gerçekleştiriliyor.

Tam Boyutta Gör 291,78 x 200,35 x 6,09 mm ölçülerindeki tablet yaklaşık 605 gram ağırlığında. Kamera çıkıntısının bulunduğu bölümde kalınlık 8,27 mm'ye ulaşıyor.

Cihaz kutudan Android 17 ile çıkıyor. Lenovo, yedi büyük Android işletim sistemi güncellemesi sunacağını ve tableti Android 24'e kadar destekleyeceğini belirtiyor. Güvenlik güncellemeleri ise 2033 yılına kadar devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 satışa çıktı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: