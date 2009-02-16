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Lenovo yüksek tanımlı video desteği sunan yeni bir netbook hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo yüksek tanımlı video desteği sunan yeni bir netbook hazırlıyor
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Nvidia'nın Atom tabanlı Ion platformuna karşı sessiz kalmayan ve yol haritasından bağımsız olarak 667MHz FSB desteği sunan ve 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisiyle, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabileceği belirtilen GN40 kod adlı yeni bir yonga seti hazırlayan Intel'in, güçlendirilen Atom platformunu bu ayın sonuna doğru sağlamaya başlayacağından daha önce bahsetmiştik.

Çok sayıda netbook üreticisinin ilgi gösterdiği Atom N280 + GN40 yonga seti ikilisini kullanacak isimlerden biri de dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo olacak. Gelen bilgilere göre firma 12" ekrana sahip yeni bir netbook modeli hazırlıyor. IdeaPad S20 kod adıyla geliştirilen yeni netbook modelinin özellikle yüksek tanımlı video oynatabilme gibi çoklu ortam yetenekleriyle ön plana çıkması bekleniyor.

Atom N280 işlemcisini kullanan sistemin 1GB'lık DDR2 bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk gibi donanımlara sahip olacak.. İşletim sistemi olarak Windows XP'nin eşlik edeceği Lenovo IdeaPad S20'nin 600$'a yakın bir fiyat etiketiyle geleceği ı belirtilirken satışa sunulacağı tarih hakkında henüz açıklanmadı. Bu arada Lenovo'nun yanı sıra Asus, Samsung ve Dell gibi isimler de HD destekli netbook çalışmaları yapıyor.


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istanbul2007 10 yıl
nasıl olur ya hani intel atom platformu için maksimum ekran boyutunu 10.2'' olarak belirlemişti ?
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nightsoldier 10 yıl
12'' netbooklar için büyük olur bence de.Ama video oynatabilmesi çok daha iyi olur kanısındayım.Sonuçta piliniz 7 saat gidecek,çeşitli uygulamaları yapacaksınız,birde yanında film seyredebilseniz güzel olmaz mı?Küçücük dvd oynatıcıların yaptığı işi neden netbooklar yapamasın?
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melyyh 10 yıl
ben saçmalık olduğu kanısındayım. mini laptop serisinden satın alan insanların çoğu ucuz olması , geri kalan azınlık ise taşınabilirliği kolay olması açısından mini laptoplara yöneliyolar. bu durumda pahalı mini notebookları insanlar neden alsınlar ki? ayrıca boyutlarıda diğerleri kadar küçük değil. öte yandan , 12' ekran yüksek çözünürlükteki videoyu oynatsa noolur oynatmasa nolur?
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max975 10 yıl
bu marka ülkemizde iyi iş yaptı.
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