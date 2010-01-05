Lenovo'dan oyuncular için masaüstü bilgisayar: IdeaCentre K320

Adını IBM'in bilgisayar bölümünü satın alarak duyuran Lenovo bugün itibariyle Çin'in en büyük, dünyanın ise en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi konumunda. 2010'a hızlı bir başlangıç yapan firma, arka arkaya duyurduğu yeni modellerle gündemde kalmayı sürdürüyor. Firma bugün yaptığı açıklama ile oyuncular için hazırladığı IdeaCentre K320 isimli masaüstü bilgisayarını da tanıttı.
Agresif bir tasarıma sahip olmasa da aynı sınıftaki pek çok rakibine kıyasla daha gösterişli bir dizaynı olan IdeaCentre K320, Intel platformunu temel alıyor ve Core i7 800 serisi işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. Kullanıcıların ihtiyaçları ve bütçeleri doğrultusunda inşa edebildikleri sistemde ekran kartı olarak çift GPU'lu ATi Radeon HD 5970 te seçilebiliyor.
8GB'a kadar bellek desteği sunan IdeaCentre K320, 1TB kapasiteli iki sürücü ile yüksek depolama alanı sunabiliyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcı veya Blu-ray ile konfigüre edilebilen oyuncu bilgisayarının diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 10/100 Ethernet, WiFi, TV alıcısı ve ortam durumuna göre ekran parlaklığını ayarlayan Birght Vision teknolojisi gibi özelliklere yer veriliyor.
Satışına önümüzdeki ay içerisinde başlanacak Lenovo IdeaCentre K320, yurt dışında 600$ seviyesindeki başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini süsleyecek.
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IdeaCentre tasarım, çizim, fikir üretmeye uygun işler için daha uygun
bunun dışında donanımda kullanıcıya opsiyon sunulması çok iyi olmuş
Ya anti sosyal ya da aşırı işsiz insanlar ancak 7/24 oyun oynarlar. İşi yazılım ya da oyunla alakalı(tanıtım inceleme vs.) olanlara sözümüz yok tabi ki...
O yüzden fiyatı uygun olduğu sürece alırım bu tip oem sistemleri.
Toplama da ya el becerin olacak modifiye yapacaksın ya da aldığn razı olacaksın.
Ayrıca aşırı agresif tasarımları hiç bir zaman sevmemişimdir de.
Sade olsun soğutması yeterli olsun kafi benim için.
(Oyuncular için demiyorum)
Benim gibi internette gezinenler,Film filan izliyenler için süper bir kasaya benziyor tasarımı güzel,sade tam istediğim gibi
Çoluk,çocuk işi yok yani gereksiz şeyleri 10 üzerinden 10 verdim kasaya
Bencede. Biraz daha agresif görünüşlü kasa kullanabilirlermiş.