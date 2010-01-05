Lenovo'dan oyuncular için masaüstü bilgisayar: IdeaCentre K320

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Adını IBM'in bilgisayar bölümünü satın alarak duyuran Lenovo bugün itibariyle Çin'in en büyük, dünyanın ise en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi konumunda. 2010'a hızlı bir başlangıç yapan firma, arka arkaya duyurduğu yeni modellerle gündemde kalmayı sürdürüyor. Firma bugün yaptığı açıklama ile oyuncular için hazırladığı IdeaCentre K320 isimli masaüstü bilgisayarını da tanıttı.

Agresif bir tasarıma sahip olmasa da aynı sınıftaki pek çok rakibine kıyasla daha gösterişli bir dizaynı olan IdeaCentre K320, Intel platformunu temel alıyor ve Core i7 800 serisi işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. Kullanıcıların ihtiyaçları ve bütçeleri doğrultusunda inşa edebildikleri sistemde ekran kartı olarak çift GPU'lu ATi Radeon HD 5970 te seçilebiliyor.

8GB'a kadar bellek desteği sunan IdeaCentre K320, 1TB kapasiteli iki sürücü ile yüksek depolama alanı sunabiliyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcı veya Blu-ray ile konfigüre edilebilen oyuncu bilgisayarının diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 10/100 Ethernet, WiFi, TV alıcısı ve ortam durumuna göre ekran parlaklığını ayarlayan Birght Vision teknolojisi gibi özelliklere yer veriliyor.

Satışına önümüzdeki ay içerisinde başlanacak Lenovo IdeaCentre K320, yurt dışında 600$ seviyesindeki başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini süsleyecek.

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