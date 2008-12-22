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Lenovo'dan profesyoneller için çift ekranlı dizüstü bilgisayar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'dan profesyoneller için çift ekranlı dizüstü bilgisayar
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Global bilgisayar satışlarında masaüstü bilgisayarları geride bırakan dizüstü bilgisayarlar için artan rekabet üreticilere hem tasarım hem de özellikleriyle farklılaşan yeni modeller hazırlama noktasında adeta itici güç oluyor. Bağımsız araştırma kuruluşlarınca dünyanın en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi olduğu ifade edilen Çin merkezli Lenovo'nun çift ekranlı yeni dizüstü bilgisayarı da bu çerçevede dikkat çekiyor.

Firmanın profesyoneller için hazırladığı Thinkpad serisi W700ds modelinde 17-inç büyüklüğünde ana ekrana ek olarak 10.6-inç büyüküğünde, dizüstü bilgisayarın sağ tarafına konumlandırılan ikinci bir ekran daha bulunuyor. Tasarımcılar, mimarları ve mühendisler gibi özel meslek ve iş gruplarını hedef alan Thinkpad W700ds modeline Intel'in en güçlü mobil işlemcilerinden biri olan dört çekirdekli Core 2 Extreme QX9300 güç veriyor.

Hedeflediği spesifik iş gruplarının beklentileri doğrultusunda Nvidia'nın profesyonel çözümlerinden oluşan Quadro serisi ekran kartı çözümleriyle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayar, 8GB'a kadar sistem belleği ve 960GB'a kadar sabit disk desteği de sunuyor. Tabii sistem profesyoneller tarafından ofis kullanımına ek olarak saha'da da kullanılabileceği için sabit disklere ek olarak SSD alternatifleri de sunulacak.

Görüntü arabirimi olarak DVI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olacağı belirtilen Lenovo W700ds, çifft ekranı ve QX9300 gibi sistem konfigürasyonlarına ek olarak kalemle çizim kısmınına sahip. Resmi olarak Ocak ayında anons edileceği belirtilen Thinkpad W700ds'nin 3600$'dan başlayan yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.


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lastingend 10 yıl
özelliklerine göre fiyatı uygun bence. eğer mimar,mühendis olsaydım alırdım böyle bir sistem.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
para israfı ziyan
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yamitarukannochi 10 yıl
bilgisayar çok güzel grafikerler için iyi bi çözüm ama ekranı biraz küçük olmuş
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winnerS 10 yıl
Bence gayet güzel düşünülmüş bir ürün, heleki masaüstü başında duramayacak kadar yoğun olan çizimciler için biçilmiş kaftan, fiyatıda bu tarz bir iş için gayet normal
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K58 10 yıl
@mithrelios +1
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mithrelios 10 yıl
ne alienware'i ne israfı arkadaşlar, anasayfa haberleri altina yazilan boş yorumlarla ünlü fakat bu kadarını ilk defa görüyorum.
tam teşekküllü ve taşınabilir bir iş aleti isteyen, şantiyeden şantiyeye gezen insanlar için mükkemmel bir alet. zaten buna ihtiyaç duyacak kadar iş yapan adama veya firmaya bu israf ve ziyan olmaz fazlasiyla parasini çikartir. alienware ise oyun bilgisayarlari üretir, yani tamamen alakasiz. bir okuyun düşünün yahu yorum yapmadan.
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grafiker 10 yıl
niye israf olsun arkadaşım bence güzel bir uygulama tool ları küçük ekrana atıp büyük tarafada sadece çizim alanını koyup çalışabilirsin tebrşk ediyorum kendilerini fiyatı pahalımı bence pahalı tabi türkiye şartlarında. fakat yurt dışında yaşayan biri özellikle tasarımcı mimar veya cat çizimleri yapıyorsa rahat rahat alabilir
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sinanx 10 yıl
Alienware ye özenmiş gençlik
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
israf ziyan
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