Lenovo'dan profesyoneller için çift ekranlı dizüstü bilgisayar

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Global bilgisayar satışlarında masaüstü bilgisayarları geride bırakan dizüstü bilgisayarlar için artan rekabet üreticilere hem tasarım hem de özellikleriyle farklılaşan yeni modeller hazırlama noktasında adeta itici güç oluyor. Bağımsız araştırma kuruluşlarınca dünyanın en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi olduğu ifade edilen Çin merkezli Lenovo'nun çift ekranlı yeni dizüstü bilgisayarı da bu çerçevede dikkat çekiyor.

Firmanın profesyoneller için hazırladığı Thinkpad serisi W700ds modelinde 17-inç büyüklüğünde ana ekrana ek olarak 10.6-inç büyüküğünde, dizüstü bilgisayarın sağ tarafına konumlandırılan ikinci bir ekran daha bulunuyor. Tasarımcılar, mimarları ve mühendisler gibi özel meslek ve iş gruplarını hedef alan Thinkpad W700ds modeline Intel'in en güçlü mobil işlemcilerinden biri olan dört çekirdekli Core 2 Extreme QX9300 güç veriyor.

Hedeflediği spesifik iş gruplarının beklentileri doğrultusunda Nvidia'nın profesyonel çözümlerinden oluşan Quadro serisi ekran kartı çözümleriyle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayar, 8GB'a kadar sistem belleği ve 960GB'a kadar sabit disk desteği de sunuyor. Tabii sistem profesyoneller tarafından ofis kullanımına ek olarak saha'da da kullanılabileceği için sabit disklere ek olarak SSD alternatifleri de sunulacak.

Görüntü arabirimi olarak DVI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olacağı belirtilen Lenovo W700ds, çifft ekranı ve QX9300 gibi sistem konfigürasyonlarına ek olarak kalemle çizim kısmınına sahip. Resmi olarak Ocak ayında anons edileceği belirtilen Thinkpad W700ds'nin 3600$'dan başlayan yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.