Lenovo'dan ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar: ThinkPad X100e

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Çin'in en büyük dünyanın ise en büyük dördüncü büyük bilgisayar üreticisi unvanına sahip olan Lenovo, ThinkPad X100e adını taşıyan ultra-taşınabilir formdaki yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. ThinkPad serisi için ilk defa AMD platformunu kullanan firma yeni modelinde 1.6GHz'de çalışan Athlon Neo MV-40 işlemcisini kullanırken, çift çekirdekli Athlon Neo X2 L335 ve Turion X2 L625 işlemci seçeneklerinin de ilk çeyrek itibariyle hazır olacağını açıkladı. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekranla gelen dizüstü bilgisayarda 4GB'a kadar bellek ve 320GB'a kadar sabit disk seçeneği sunuluyor.

Ekran kartı olarak AMD'nin DirectX 10.1 destekli entegre grafik çözümlerinden birisi olan Radeon HD 3200 IGP'sini kullanan sistem bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyor. 3 hücreli pil ile yaklaşık iki saat, 6 hücreli pilleyse yaklaşık beş saat çalışma süresi sunan ultra-taşınabilir formdaki yeni dizüstü bilgisayarın 1.5 Kg ağırlığında olduğu belirtildi. Sistemin diğer özellikleri arasındaysa çoklu dokunmatik touchpad, Gigabit Ethernet, WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth ve 3G ile entegre kamera, kart okuyucusu ve sıvı döökülmelerine dayanıklı klavye gibi detaylara yer veriliyor.

İşletim sistemi olarak Windows XP veya Windows 7 seçenekleriyle alınabilecek Lenovo ThinkPad X100e, yurt dışında 449$'dan başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

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