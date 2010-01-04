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Lenovo'dan ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar: ThinkPad X100e

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,8b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'dan ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar: ThinkPad X100e
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Çin'in en büyük dünyanın ise en büyük dördüncü büyük bilgisayar üreticisi unvanına sahip olan Lenovo, ThinkPad X100e adını taşıyan ultra-taşınabilir formdaki yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. ThinkPad serisi için ilk defa AMD platformunu kullanan firma yeni modelinde 1.6GHz'de çalışan Athlon Neo MV-40 işlemcisini kullanırken, çift çekirdekli Athlon Neo X2 L335 ve Turion X2 L625 işlemci seçeneklerinin de ilk çeyrek itibariyle hazır olacağını açıkladı. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekranla gelen dizüstü bilgisayarda 4GB'a kadar bellek ve 320GB'a kadar sabit disk seçeneği sunuluyor.

Ekran kartı olarak AMD'nin DirectX 10.1 destekli entegre grafik çözümlerinden birisi olan Radeon HD 3200 IGP'sini kullanan sistem bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyor. 3 hücreli pil ile yaklaşık iki saat, 6 hücreli pilleyse yaklaşık beş saat çalışma süresi sunan ultra-taşınabilir formdaki yeni dizüstü bilgisayarın 1.5 Kg ağırlığında olduğu belirtildi. Sistemin diğer özellikleri arasındaysa çoklu dokunmatik touchpad, Gigabit Ethernet, WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth ve 3G ile entegre kamera, kart okuyucusu ve sıvı döökülmelerine dayanıklı klavye gibi detaylara yer veriliyor.

İşletim sistemi olarak Windows XP veya Windows 7 seçenekleriyle alınabilecek Lenovo ThinkPad X100e, yurt dışında 449$'dan başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Lenovo'dan ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar: ThinkPad X100e
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Lenovo'dan ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar: ThinkPad X100e
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DH Misafiri 9 yıl
kuzenimde 2004 yılında alınmış bir thinkpad var ve yıllardır tık demeden çalışıyor belki tasarımdan eksik ama tasarım aramayıp sağlamlık arayanlar için iyi bir bilgisayar...
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nightsoldier 9 yıl
Bende 2004 yılından beri r40e kullanıyorum.Ama şu aralar şarj giriş yeri tutmuyor.Adaptörü takıyorum,şarj oluyor,sonra şarj olmuyor göstergesi çıkıyo.Bir temassızlık var.Daha geöen yaz bu adaptör arızası yüzünden 80 lira veröiştim servise.
Eğer böyle masrafı olmaya devam ederse x1ooe alacağım.
Ama haier t5b modelide fiyatına göre gayet güzel.
http://www.hepsiburada.com/haier-t5u-amd-athlon-tf-20-16ghz-2gb-160gb-156-tasinabilir-bilgisayar/ProductDetails.aspx?productId=bd750809&categoryId=98
http://www.hepsiburada.com/lenovo-ibm-thinkpad-x100e-amd-athlon-mv40-1.6ghz-2gb-160gb-11.6-tasinabilir-bilgisayar-nts4utx/productDetails.aspx?categoryid=98&productid=bd750826
aralarındaki tek fark ekran kartları gibi görüğnüyor.Ha birde haierde dvd sürücüsü mevcut.artık pek kullanılmasada teknoloji dergileri takip eden biri olarak dergilerin yanında verilen cdleri incelemeyi severim.
thinkpadden dediğim gibi halihazırda memnunum.Yeniden ihtiyacım olunca tercihimi kesinlikle lenovodan yana kullanacağım.Ama bu 2 marka hakkında sizden yorum rica edecektim.Zira haier yurtdışında(özellikle çinde)oldukça popülermiş.Birçok sektörde üretim yapıyormuş.Split klimaya varıncaya kadar.

Bence lenovonun yerini tutmaz ama...
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Sith 9 yıl
IBM in yıllardır kullandığı , bir klasik haline almış donanımdır trackpoint. Lenovo da notebook üretiminde 2. yada 3. sırada yer alıyor diye hatırlıyorum dünyada.
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DH Misafiri 9 yıl
takılmaz merak etme...
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sahafiec 9 yıl
süper bir ürün, herşeyiyle tam bir ThinkPad.
bu arada Çın i sadece çop üreten bir ülke olduğunu savunanlar böyle haberleri kaçırmasın derim.
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yc#1 9 yıl
Trackpoint. Fare imlecini hareket ettirmeye yarıyor.
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Batuist 9 yıl
zaten touchpad var.. hadi diyelim onuda koyacaksın bari touchpadin yanına filan koy.. yazı yazarken insanın eline takılır o...
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Batuist 9 yıl
klavyenin tam ortasındaki turuncu tuşta ne işe yarıyor?? kaycak başka yer bulamamışlar mı onu??
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nightsoldier 9 yıl

Batuist

klavyenin tam ortasındaki turuncu tuşta ne işe yarıyor?? kaycak başka yer bulamamışlar mı onu??

Thinkpad serilerinde var o trackpoint.Kullanımı rahat.Benim bilgisayarda touchpad yok.ortada bu tuş var alttada sağ ve sol klik
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santanio 9 yıl
intel su9400 ile 10tdp watt harcıyor. amd L335 yapmış hemen hemen aynı diyelim iş gücü olarak ama 18 watt :( sebep 65 nm ye 45 nm olmasıdır ama hep 1-2 generasyon geç takip ediyor amd :(
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Bukalemun 9 yıl
sabit disk + ram düşürülüp daha uygun fiyata satılabilir , ayrıca lisanslı prg. masrafıda var. ancak dx10,1 - 3200vga sı ileriye dönük süper olmuş.
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ZDA 9 yıl
güzelmiş, umarım fiyatı da biraz ucuzlar...
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