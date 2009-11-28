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Lenovo'nun Qualcomm Snapdragon tabanlı smartbook modeli göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'nun Qualcomm Snapdragon tabanlı smartbook modeli göründü
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Qualcomm ve FreeScale gibi ARM tabanlı platform çözümleri sağlayan bazı firmaların öncülüğünde geliştirilen Smartbook konseptiyle, akıllı telefonlar ve netbook'ların arasına konumlandırılacak ultra-kompakt yapıdaki mini-bilgisayarların hazırlanması planlanıyor. Akıllı telefonlardan daha yetenekli, netbook'lardan daha ucuz olması planlanan Smarbook konsepti için endüstri devi pek çok firmanın hazırlık sürecinde olduğu biliniyor. Asus yeni Smartbook modelini Ocak ayında duyurmayı planlarken dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo da çalışmalarını sürdürüyor.

Çin'in en büyük, dünyanın ise en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi olan Lenovo, Qualcomm'un Snapdragon platformunu temel alan yeni smartbook modelini gösterdi. Qualcomm'un akıllı telefonlar için geliştirdiği ve şimdiye kadar Toshiba'nın TG-01 ve HTC'nin HD2 gibi üst seviye telefon modellerinde kullanılan Snapdragon platformu, 1GHz işlemci frekansıyla düşük güç tüketim seviyesinde yüksek performans vaat ediyor. Tanıtımı Qualcomm tarafından yapılan Snapdragon tabanlı Lenovo smartbook, köşeli hatlara sahip tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

ARM tabanlı platform alt yapısı ile Microsoft tarafından Windows CE ile uyumlu olan mini-bilgisayarın Google Android ile geleceği bildiriliyor. 3G ve WiFi gibi gelişmiş bağlantı özelliklerine sahip olduğu belirtilen prototip modelin tüm bağlantı özellikleri açıkken 8 saat civarında kullanım süresi sunabildiği belirtiliyor. Intel Atom tabanlı netbook'lardan daha ucuz olması beklenen smartbook'ların gelişmiş medya özelliklerine sahip olacakları hatta gelen haberlere göre yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine sahip, HDMI çıkışlı modellerin de üreticiler tarafında pazara sunulabileceği konuşuluyor.

Lenovo'nun Qualcomm Snapdragon tabanlı yeni smartbook modeli için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir lansman veya fiyat bilgisi bulunmuyor.


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