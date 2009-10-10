Lexar 256-bit donanımsal şifreleme yapabilen yeni USB belleklerini duyurdu

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JumpDrive SAFE S3000 FIPS ve JumpDrive SAFE S3000

Bellek ve depolama çözümleri üzerine çalışan Lexar Media, yüksek güvenlikli USB belleklerini duyurdu. Firmanın JumpDrive SAFE S3000 FIPS ve JumpDrive SAFE S3000 isimli yeni bellekleri, smart kart tabanlı güvenlik özelliği ile AES 256-bit donanımsal şifreleme desteği sağlıyorlar. Metal kasası ile su geçirmez yapıda olan yeni modellerin, askeri uygulamalar başta olmak üzere yüksek güvenlik gerektiren içeriğin taşınması gibi özel durumlar için hazırlandığı belirtiliyor.

2GB, 4GB, 8GB ve 16GB (sadece SAFE S3000 serisinde) olmak üzere toplamda dört farklı kapasite seçeneği ile gelen yeni sürücüler modeline göre 79.99$'dan başlayan ve 299.99$'a kadar uzanan geniş bir fiyat aralığında özellikle profesyonel kullanıcıların beğenisine sunuluyor.