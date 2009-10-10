Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lexar 256-bit donanımsal şifreleme yapabilen yeni USB belleklerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,4b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lexar 256-bit donanımsal şifreleme yapabilen yeni USB belleklerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

JumpDrive SAFE S3000 FIPS ve JumpDrive SAFE S3000

Bellek ve depolama çözümleri üzerine çalışan Lexar Media, yüksek güvenlikli USB belleklerini duyurdu. Firmanın JumpDrive SAFE S3000 FIPS ve JumpDrive SAFE S3000 isimli yeni bellekleri, smart kart tabanlı güvenlik özelliği ile AES 256-bit donanımsal şifreleme desteği sağlıyorlar. Metal kasası ile su geçirmez yapıda olan yeni modellerin, askeri uygulamalar başta olmak üzere yüksek güvenlik gerektiren içeriğin taşınması gibi özel durumlar için hazırlandığı belirtiliyor.

2GB, 4GB, 8GB ve 16GB (sadece SAFE S3000 serisinde) olmak üzere toplamda dört farklı kapasite seçeneği ile gelen yeni sürücüler modeline göre 79.99$'dan başlayan ve 299.99$'a kadar uzanan geniş bir fiyat aralığında özellikle profesyonel kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
artenis 10 yıl
Tübitakın yaptıgı USB nın haberı varmı burada? Şu dünyanın NATO dan sertıfıka laan tek sıfrelemelı USB si ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
WinRAR ile şifreliyorum verilerimi, atıyorum bi' DVD'ye. Yazıyorum üzerine de "Laptop Driver, monitor driver, mouse driver" gibi malca şeyler, neyin ne olduğu belli :D...
DVD'yi sonlandırmıyorum ki, sonradan ekleme yapabiliyorum. Daha ucuza geliyor :d. ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sft67 10 yıl
256 bit çok iyi bence ama yüksek güvenlikli USB bellekleri yapmakta geç bile kaldılar aslında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
htforcym 10 yıl
Dış görünüş olarakda baya güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ASUS MAXIMUS III FORMULA video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim