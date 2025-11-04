Lexar Air SSD hava kadar hafif

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Mobil cihazları için ekstra depolamaya ihtiyacı olan kullanıcılar için Lexar firması incelik rekoru kıran yeni bir ürün duyurdu. Lexar Air SSD adından da anlaşılacağı üzere hafiflik konusunda da rekor kırıyor.

Lexar Air SSD özellikleri ve fiyatı

Lexar Air SSD sadece 19 gram ağırlığa sahipken en ince yerinde 6mm, en kalın yerinde de 9.3mm kalınlığa ulaşıyor. Buna rağmen 2 metreden düşüşlere dayanıklı bir kasa yapısı ile geliyor. Ayrıca anahtarlık olarak da kullanılabiliyor.

Lexar, dünyanın ilk paslanmaz çelik SD kartlarını duyurdu 8 ay önce eklendi

USB Tip-C üzerinden USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) arayüzünü kullanan sürücü yazma hızlarında 400MB/s okuma hızlarında da 390MB/s seviyesine ulaşabiliyor. Tek kontrolcü yongası ile hem termal performans korunuyor hem de enerji tüketimi azaltılıyor.

Mobil cihazlarda uygulama üzerinden de kontrol edilebilen cihaz iPhone hareketli fotoğraflar ile de uyumlu. Cihazın 512GB versiyonu henüz piyasaya çıkmadı ancak 1TB versiyonu 64$ olarak satılacak. Çin dışında fiyatların daha yüksek olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: