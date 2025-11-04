Lexar Air SSD hava kadar hafif

Lexar Air SSD özellikleri ve fiyatı
Lexar Air SSD sadece 19 gram ağırlığa sahipken en ince yerinde 6mm, en kalın yerinde de 9.3mm kalınlığa ulaşıyor. Buna rağmen 2 metreden düşüşlere dayanıklı bir kasa yapısı ile geliyor. Ayrıca anahtarlık olarak da kullanılabiliyor.
USB Tip-C üzerinden USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) arayüzünü kullanan sürücü yazma hızlarında 400MB/s okuma hızlarında da 390MB/s seviyesine ulaşabiliyor. Tek kontrolcü yongası ile hem termal performans korunuyor hem de enerji tüketimi azaltılıyor.
Mobil cihazlarda uygulama üzerinden de kontrol edilebilen cihaz iPhone hareketli fotoğraflar ile de uyumlu. Cihazın 512GB versiyonu henüz piyasaya çıkmadı ancak 1TB versiyonu 64$ olarak satılacak. Çin dışında fiyatların daha yüksek olması bekleniyor.
