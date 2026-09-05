Lexar, dünyanın en ince taşınabilir SSD'sini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlarla birlikte kullanılan taşınabilir SSD'ler ve manyetik bataryalar, özellikle video çeken veya hareket halindeyken dosya yedekleyen kullanıcılar için oldukça kullanışlı. Ancak bu aksesuarların büyük ve hantal yapısı, telefonu kullanırken ciddi bir dezavantaja dönüşebiliyor. Lexar, yeni taşınabilir SSD modeli Muse ile bu soruna çözüm getirmeyi hedefliyor.

Lexar Muse neler sunuyor?

Lexar Muse, yalnızca 80 x 48 x 3,8 mm boyutlarında. Şirket, cihazın dünyanın en ince taşınabilir SSD'si olduğunu belirtiyor. Kenarlardaki kavisli ve inceltilmiş tasarım sayesinde SSD, ölçülerinden de daha ince bir his vermeyi amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın bu kadar küçük olabilmesi için Lexar, standart bir USB kablosu yerine kendi geliştirdiği SnapLink bağlantı sistemini kullanıyor. Manyetik bağlantı ve pogo pinlerden oluşan bu sistem, kablonun SSD'nin arkasına doğrudan takılmasını sağlıyor.

Ancak tasarımın bazı ödünleri de bulunuyor. SSD'nin arkasındaki pogo pin bağlantısı, cihazın son derece ince gövdesine kıyasla daha kalın görünüyor. Ayrıca cihazı telefona manyetik olarak sabitlemek isteyen kullanıcıların SSD'yi önce özel bir kılıfa yerleştirmesi gerekiyor. Bu kılıfın tasarımı ise aynı zamanda bir kartlık olarak da kullanılabilecek şekilde görünüyor.

Tam Boyutta Gör 10 Gbps USB bağlantısı kullanan cihaz, Lexar'ın verilerine göre 1.050 MB/s'ye kadar okuma ve 1.000 MB/s'ye kadar yazma hızlarına ulaşabiliyor. Bununla birlikte, bu kadar ince bir gövde içerisinde SSD'nin uzun süreli kullanımda ne kadar yüksek yazma performansı sunabileceği henüz bilinmiyor.

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USB-C bağlantısı sayesinde Muse; iPhone, Android telefonlar, Mac bilgisayarlar ve Windows PC'lerle kullanılabiliyor. Lexar ayrıca iPhone kullanıcıları için çekilen görüntülerin otomatik olarak yedeklenmesini sağlayan uygulama desteği de sunuyor.

Lexar Muse, 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki kapasite seçeneğiyle piyasaya çıkacak. SSD'nin 2026'nın son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Resmi fiyatlar henüz açıklanmış değil. Ancak IFA'da şirket temsilcilerinin verdiği bilgilere göre Lexar, 512 GB model için yaklaşık 230 dolar, 1 TB model için ise yaklaşık 380 dolar fiyat hedefliyor.

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