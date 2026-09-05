Lexar, dünyanın en ince taşınabilir SSD'sini tanıttı

Lexar Muse neler sunuyor?
Lexar Muse, yalnızca 80 x 48 x 3,8 mm boyutlarında. Şirket, cihazın dünyanın en ince taşınabilir SSD'si olduğunu belirtiyor. Kenarlardaki kavisli ve inceltilmiş tasarım sayesinde SSD, ölçülerinden de daha ince bir his vermeyi amaçlıyor.
Ancak tasarımın bazı ödünleri de bulunuyor. SSD'nin arkasındaki pogo pin bağlantısı, cihazın son derece ince gövdesine kıyasla daha kalın görünüyor. Ayrıca cihazı telefona manyetik olarak sabitlemek isteyen kullanıcıların SSD'yi önce özel bir kılıfa yerleştirmesi gerekiyor. Bu kılıfın tasarımı ise aynı zamanda bir kartlık olarak da kullanılabilecek şekilde görünüyor.
USB-C bağlantısı sayesinde Muse; iPhone, Android telefonlar, Mac bilgisayarlar ve Windows PC'lerle kullanılabiliyor. Lexar ayrıca iPhone kullanıcıları için çekilen görüntülerin otomatik olarak yedeklenmesini sağlayan uygulama desteği de sunuyor.
Lexar Muse, 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki kapasite seçeneğiyle piyasaya çıkacak. SSD'nin 2026'nın son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Resmi fiyatlar henüz açıklanmış değil. Ancak IFA'da şirket temsilcilerinin verdiği bilgilere göre Lexar, 512 GB model için yaklaşık 230 dolar, 1 TB model için ise yaklaşık 380 dolar fiyat hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: