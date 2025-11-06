Lexar, NFC ve MagSafe'li SSD modelini piyasaya sürdü: İşte özellikleri

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Lexar, NFC doğrulama ve 128-bit AES donanım şifrelemeyle veri koruması sağlayan MagSafe destekli SSD modelini satışa sundu. Lexar TouchLock SSD, 512GB, 1TB ve 2TB depolama seçeneğiyle geliyor.

Lexar TouchLock SSD özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Lexar TouchLock SSD, yerleşik NFC çipi ve AES donanım şifrelemesi içeren çift şifreleme sistemine sahip. NFC özellikli bir telefon dokundurulduğunda diskin kilidi açılıyor. Telefon bağlantısı kesildiğinde de SSD, yetkisiz erişimi önlemek için otomatik olarak kilitleniyor.

Lexar, diski kendi geliştirdiği bir denetleyici ve TLC NAND flash bellek ile donattığını söylüyor. Taşınabilir SSD, 450 MB/sn'ye kadar sıralı okuma ve 420 MB/sn'ye kadar yazma hızını destekliyor. Sürücü, USB 3.2 Gen 1 arayüzünü kullanıyor ve Windows, macOS, Linux, Android ve iOS'u destekliyor. SSD, USB-C’den USB-C’ye kablo ve USB-C’den USB-A’ya adaptörle geliyor.

Lexar uygulaması, NFC kilit açma işlevini yönetiyor ve akıllı telefondaki fotoğrafları otomatik olarak yedeklemeyi destekliyor. İlk kurulum sırasında bir parola belirlemek gerekiyor; ardından sürücüye tekrar parola girmeden erişilebiliyor.

Lexar, TouchLock SSD’yi kompakt ve taşınabilir olacak şekilde tasarlanmış; 85.6 × 53 × 7 mm boyutlarında ve 40 gram ağırlığında. MagSafe desteğiyle iPhone’un arkasına iliştirilerek veriler aktarılabiliyor. Lexar, diskin 2 metreden düşmeye dayanıklı olduğunu söylüyor.

Lexar TouchLock SSD fiyatı ne kadar?

Lexar TouchLock (SL280) taşınabilir SSD, 512GB, 1TB ve 2TB depolama seçeneğiyle Çin'de satışa çıktı. 512 GB modelin fiyatı; 499 yuan (70 dolar). 1 TB'lık modelin fiyatı ise; 899 yuan (126 dolar). 2 TB'lık modelinin fiyatı açıklanmadı.

Lexar TouchLock SSD özellikleri

Kapasite : 512 GB / 1 TB / 2 TB

: 512 GB / 1 TB / 2 TB Arayüz : USB 3.2 Gen 1

: USB 3.2 Gen 1 Hız : 450 MB/sn'ye kadar okuma, 420 MB/sn'ye kadar yazma

: 450 MB/sn'ye kadar okuma, 420 MB/sn'ye kadar yazma Uyumluluk : Lexar uygulaması (Android/iOS), Portable SSD: Windows/macOS/Linux/Android/iOS

: Lexar uygulaması (Android/iOS), Portable SSD: Windows/macOS/Linux/Android/iOS Aksesuarlar : USB-C’den C’ye kablo, USB-C’den USB-A’ya adaptör, Manyetik bağlantı için metal halka

: USB-C’den C’ye kablo, USB-C’den USB-A’ya adaptör, Manyetik bağlantı için metal halka Koruma derecesi : 2 metreden düşmeye dayanıklı

: 2 metreden düşmeye dayanıklı Çalışma sıcaklığı : 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

: 0°C - 50°C (32°F - 122°F) Depolama sıcaklığı : -40°C - 85°C (-40°F - 185°F)

: -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) Boyut : 85.6 mm x 53 mm x 7 mm

: 85.6 mm x 53 mm x 7 mm Ağırlık: 40 g

