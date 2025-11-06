Lexar, NFC ve MagSafe'li SSD modelini piyasaya sürdü: İşte özellikleri

Lexar TouchLock SSD özellikleri ile neler sunuyor?
Lexar, diski kendi geliştirdiği bir denetleyici ve TLC NAND flash bellek ile donattığını söylüyor. Taşınabilir SSD, 450 MB/sn'ye kadar sıralı okuma ve 420 MB/sn'ye kadar yazma hızını destekliyor. Sürücü, USB 3.2 Gen 1 arayüzünü kullanıyor ve Windows, macOS, Linux, Android ve iOS'u destekliyor. SSD, USB-C’den USB-C’ye kablo ve USB-C’den USB-A’ya adaptörle geliyor.
Lexar uygulaması, NFC kilit açma işlevini yönetiyor ve akıllı telefondaki fotoğrafları otomatik olarak yedeklemeyi destekliyor. İlk kurulum sırasında bir parola belirlemek gerekiyor; ardından sürücüye tekrar parola girmeden erişilebiliyor.
Lexar, TouchLock SSD’yi kompakt ve taşınabilir olacak şekilde tasarlanmış; 85.6 × 53 × 7 mm boyutlarında ve 40 gram ağırlığında. MagSafe desteğiyle iPhone’un arkasına iliştirilerek veriler aktarılabiliyor. Lexar, diskin 2 metreden düşmeye dayanıklı olduğunu söylüyor.
Lexar TouchLock SSD fiyatı ne kadar?
Lexar TouchLock (SL280) taşınabilir SSD, 512GB, 1TB ve 2TB depolama seçeneğiyle Çin'de satışa çıktı. 512 GB modelin fiyatı; 499 yuan (70 dolar). 1 TB'lık modelin fiyatı ise; 899 yuan (126 dolar). 2 TB'lık modelinin fiyatı açıklanmadı.
Lexar TouchLock SSD özellikleri
- Kapasite: 512 GB / 1 TB / 2 TB
- Arayüz: USB 3.2 Gen 1
- Hız: 450 MB/sn'ye kadar okuma, 420 MB/sn'ye kadar yazma
- Uyumluluk: Lexar uygulaması (Android/iOS), Portable SSD: Windows/macOS/Linux/Android/iOS
- Aksesuarlar: USB-C’den C’ye kablo, USB-C’den USB-A’ya adaptör, Manyetik bağlantı için metal halka
- Koruma derecesi: 2 metreden düşmeye dayanıklı
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Depolama sıcaklığı: -40°C - 85°C (-40°F - 185°F)
- Boyut: 85.6 mm x 53 mm x 7 mm
- Ağırlık: 40 g
