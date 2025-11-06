Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lexar, NFC ve MagSafe'li SSD modelini piyasaya sürdü: İşte özellikleri

    Lexar, 6 mm inceliğinde taşınabilir SSD modeliyle birlikte NFC ile kilidi açılabilen ve MagSafe teknolojisine sahip TouchLock SSD'sini piyasaya sürdü.           

    Lexar TouchLock SSD taşınabilir Tam Boyutta Gör
    Lexar, NFC doğrulama ve 128-bit AES donanım şifrelemeyle veri koruması sağlayan MagSafe destekli SSD modelini satışa sundu. Lexar TouchLock SSD, 512GB, 1TB ve 2TB depolama seçeneğiyle geliyor.

    Lexar TouchLock SSD özellikleri ile neler sunuyor?

    Lexar TouchLock Portable SSD özellikleri Tam Boyutta Gör
    Lexar TouchLock SSD, yerleşik NFC çipi ve AES donanım şifrelemesi içeren çift şifreleme sistemine sahip. NFC özellikli bir telefon dokundurulduğunda diskin kilidi açılıyor. Telefon bağlantısı kesildiğinde de SSD, yetkisiz erişimi önlemek için otomatik olarak kilitleniyor.

    Lexar, diski kendi geliştirdiği bir denetleyici ve TLC NAND flash bellek ile donattığını söylüyor. Taşınabilir SSD, 450 MB/sn'ye kadar sıralı okuma ve 420 MB/sn'ye kadar yazma hızını destekliyor. Sürücü, USB 3.2 Gen 1 arayüzünü kullanıyor ve Windows, macOS, Linux, Android ve iOS'u destekliyor. SSD, USB-C’den USB-C’ye kablo ve USB-C’den USB-A’ya adaptörle geliyor.

    Lexar uygulaması, NFC kilit açma işlevini yönetiyor ve akıllı telefondaki fotoğrafları otomatik olarak yedeklemeyi destekliyor. İlk kurulum sırasında bir parola belirlemek gerekiyor; ardından sürücüye tekrar parola girmeden erişilebiliyor.

    Lexar, TouchLock SSD’yi kompakt ve taşınabilir olacak şekilde tasarlanmış; 85.6 × 53 × 7 mm boyutlarında ve 40 gram ağırlığında. MagSafe desteğiyle iPhone’un arkasına iliştirilerek veriler aktarılabiliyor. Lexar, diskin 2 metreden düşmeye dayanıklı olduğunu söylüyor.

    Lexar TouchLock SSD fiyatı ne kadar?

    Lexar TouchLock (SL280) taşınabilir SSD, 512GB, 1TB ve 2TB depolama seçeneğiyle Çin'de satışa çıktı. 512 GB modelin fiyatı; 499 yuan (70 dolar). 1 TB'lık modelin fiyatı ise; 899 yuan (126 dolar). 2 TB'lık modelinin fiyatı açıklanmadı.

    Lexar TouchLock SSD özellikleri

    • Kapasite: 512 GB / 1 TB / 2 TB
    • Arayüz: USB 3.2 Gen 1
    • Hız: 450 MB/sn'ye kadar okuma, 420 MB/sn'ye kadar yazma
    • Uyumluluk: Lexar uygulaması (Android/iOS), Portable SSD: Windows/macOS/Linux/Android/iOS
    • Aksesuarlar: USB-C’den C’ye kablo, USB-C’den USB-A’ya adaptör, Manyetik bağlantı için metal halka
    • Koruma derecesi: 2 metreden düşmeye dayanıklı
    • Çalışma sıcaklığı: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
    • Depolama sıcaklığı: -40°C - 85°C (-40°F - 185°F)
    • Boyut: 85.6 mm x 53 mm x 7 mm
    • Ağırlık: 40 g

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    made in ussr ne demek lehim makinesi olmadan lehim nasıl yapılır 1.4 tsi 160 hp kronik sorunlar tavlada vur kaç varmı vodafone numara rezerve

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum