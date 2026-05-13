    Lexar, USB-C ve USB-A bağlantılarına sahip mini SSD'sini tanıttı

    Lexar, hem USB-C hem de USB-A bağlantılarını aynı gövdede bir araya getiren yeni taşınabilir SSD modeli D70E'yi duyurdu.                                        

    Lexar, hem USB-C hem de USB-A bağlantılarını aynı gövdede bir araya getiren yeni taşınabilir SSD modeli D70E’yi duyurdu. Adaptör ya da ek kablo gerektirmeden bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarla doğrudan kullanılabilen cihaz, özellikle mobil kullanıcıları hedef alıyor.

    Lexar D70E özellikleri

    Metal kasaya sahip olan Lexar D70E, sürgülü ve açılır mekanizması sayesinde iki farklı bağlantı ucunu tek gövdede sunuyor. USB-C tarafında USB 3.2 Gen 2×2 standardı kullanılırken, bu bağlantı üzerinden 2.000 MB/s’ye kadar sıralı okuma hızına ulaşılabiliyor. Yazma hızları ise kapasiteye göre değişiyor. 1 TB ve 2 TB modeller 1.800 MB/s’ye kadar çıkarken, 512 GB sürümü 1.300 MB/s ile sınırlandırılmış durumda.

    Cihazın diğer tarafında yer alan USB-A bağlantısı ise USB 3.2 Gen 2 standardını kullanıyor. Bu nedenle USB-A üzerinden aktarım hızları tüm modellerde 1.000 MB/s okuma ve 900 MB/s yazma seviyelerinde kalıyor.

    Lexar’ın açıkladığı yüksek hız değerlerinden tam anlamıyla faydalanabilmek için, kullanılan cihazın USB 3.2 Gen 2×2 desteğine sahip olması gerekiyor. Günümüzde birçok bilgisayar ve mobil cihaz bu standardı desteklemediğinden, özellikle Apple ekosistemindeki Mac modellerinde hızların 10Gbps yani yaklaşık 1.000 MB/s seviyesine düşebileceği belirtiliyor.

    Şirket, D70E’yi yalnızca dosya transferi için değil, mobil yedekleme çözümü olarak da konumlandırıyor. Android telefonlar, USB-C bağlantılı iPad modelleri ve yeni nesil iPhone cihazlarla doğrudan çalışabilen SSD için özel bir mobil uygulama da sunuluyor. Bu uygulama sayesinde sürücü bağlandığında fotoğraf ve videolar otomatik olarak yedeklenebiliyor.

    Lexar D70E üç farklı kapasite seçeneğiyle satışa çıktı. 512 GB model 119,99 dolar, 1 TB model 199,99 dolar ve 2 TB sürüm ise 299,99 dolar fiyat etiketi taşıyor. Tüm modeller için beş yıllık sınırlı garanti sunuluyor.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

