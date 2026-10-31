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    Lexus, Çin’de üretime geçiyor: İlk model elektrikli SUV olacak

    Lexus, Çin’de yalnızca ithal araç satma dönemini kapatmaya hazırlanıyor. Markanın ülkede üreteceği ilk model, 2027’de yollara çıkması planlanan elektrikli SUV olacak.

    Lexus, Çin’de üretime geçiyor: İlk model elektrikli SUV olacak Tam Boyutta Gör
    Lexus, Çin pazarında artan rekabet karşısında yerel üretime yöneliyor. Autohome’un haberine göre markanın Çin’de üretilen ilk otomobili, 2027’de tanıtılacak tamamen elektrikli bir SUV olacak. Böylece Lexus’un Çin’de yaklaşık 30 yıldır ithalata dayanan satış stratejisinde yeni bir dönem başlayacak.

    Henüz adı açıklanmayan model, Toyota’nın Şanghay’ın Jinshan bölgesinde kurduğu fabrikada üretilecek.

    Üretim bandı yerine kendi kendine ilerleyen araçlar

    İnşaatına 2025’te başlanan tesis, tamamen Toyota’ya ait olacak. Bu yapı, şirketin mevcut Çinli ortak girişimlerinden bağımsız olarak Lexus üretimi yapmasına olanak tanıyacak.

    Fabrikada öne çıkan teknolojilerden biri, çok sayıda parçayı büyük alüminyum dökümlerle birleştiren gigacasting yöntemi. Ön ve arka yapısal bölümlerde kullanılacak bu yöntemle parça sayısının ve montaj işlemlerinin azaltılması hedefleniyor.

    Tesiste geleneksel konveyörlü üretim hattının yerini de farklı bir düzen alacak. Araçlar, montaj istasyonları arasında kendi kendilerine hareket edecek.

    İlk aşamada ayda yaklaşık 1.000 araç üretilmesi planlanıyor. Uzun vadeli üretim hacmi ve kapasite artış takvimi açıklanmış değil.

    Katı hal batarya henüz doğrulanmadı

    Toyota’nın Idemitsu Kosan ile geliştirdiği sülfür bazlı katı hal bataryaları, 2027-2028 döneminde elektrikli araçlarda kullanıma sunma hedefi bulunuyor. Ancak bu takvim, Çin’de üretilecek Lexus SUV’nin söz konusu bataryalarla geleceğini doğrulamıyor.

    Bazı haberlerde ilk model için prizmatik üçlü lityum veya lityum demir fosfat (LFP) hücrelerden söz ediliyor. Lexus ise batarya kimyası, tedarikçisi ve kapasitesi hakkında henüz açıklama yapmadı.

    Çinli rakiplerin baskısı yerel üretimi öne çıkarıyor

    Yerel üretimin en önemli avantajlarından biri, ithal binek otomobillere uygulanan yüzde 15’lik gümrük vergisini ortadan kaldırması olacak. Bu durum, Nio ve Zeekr gibi yerli premium elektrikli markalarla rekabette Lexus’a daha fazla fiyat esnekliği sağlayabilir. Bunun satış fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı ise henüz bilinmiyor.

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