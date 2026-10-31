Lexus, Çin’de üretime geçiyor: İlk model elektrikli SUV olacak

Henüz adı açıklanmayan model, Toyota’nın Şanghay’ın Jinshan bölgesinde kurduğu fabrikada üretilecek.
Üretim bandı yerine kendi kendine ilerleyen araçlar
İnşaatına 2025’te başlanan tesis, tamamen Toyota’ya ait olacak. Bu yapı, şirketin mevcut Çinli ortak girişimlerinden bağımsız olarak Lexus üretimi yapmasına olanak tanıyacak.
Fabrikada öne çıkan teknolojilerden biri, çok sayıda parçayı büyük alüminyum dökümlerle birleştiren gigacasting yöntemi. Ön ve arka yapısal bölümlerde kullanılacak bu yöntemle parça sayısının ve montaj işlemlerinin azaltılması hedefleniyor.
Tesiste geleneksel konveyörlü üretim hattının yerini de farklı bir düzen alacak. Araçlar, montaj istasyonları arasında kendi kendilerine hareket edecek.
İlk aşamada ayda yaklaşık 1.000 araç üretilmesi planlanıyor. Uzun vadeli üretim hacmi ve kapasite artış takvimi açıklanmış değil.
Katı hal batarya henüz doğrulanmadı
Toyota’nın Idemitsu Kosan ile geliştirdiği sülfür bazlı katı hal bataryaları, 2027-2028 döneminde elektrikli araçlarda kullanıma sunma hedefi bulunuyor. Ancak bu takvim, Çin’de üretilecek Lexus SUV’nin söz konusu bataryalarla geleceğini doğrulamıyor.
Bazı haberlerde ilk model için prizmatik üçlü lityum veya lityum demir fosfat (LFP) hücrelerden söz ediliyor. Lexus ise batarya kimyası, tedarikçisi ve kapasitesi hakkında henüz açıklama yapmadı.
Çinli rakiplerin baskısı yerel üretimi öne çıkarıyor
Yerel üretimin en önemli avantajlarından biri, ithal binek otomobillere uygulanan yüzde 15’lik gümrük vergisini ortadan kaldırması olacak. Bu durum, Nio ve Zeekr gibi yerli premium elektrikli markalarla rekabette Lexus’a daha fazla fiyat esnekliği sağlayabilir. Bunun satış fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı ise henüz bilinmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: