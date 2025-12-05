Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Lexus, efsanevi LFA modelinin ruhunu geri getiriyor, ancak bu kez tamamen elektrikli bir konseptle. 2010-2012 yılları arasında sadece 500 adet üretilen LFA, otomobil tutkunları için adeta bir efsaneydi. Lexus hayranlarının uzun süredir beklediği bu dönüş, yeni Lexus LFA Concept ile gerçekleşti. Ancak, konsept kelimesinin de işaret ettiği gibi bu model henüz üretime hazır değil.

Görsel olarak yeni LFA, bu yıl Monterey’de görücüye çıkan Sport Concept ile büyük ölçüde benzerlik taşıyor. Ancak gövde panellerinde küçük değişiklikler yapılmış ve üretime daha hazır bir görünüm kazandırılmış. Boyutlar da önceki modele göre büyümüş. 4.690 mm uzunluk, 2.040 mm genişlik ve 2.725 mm aks mesafesi, önceki LFA’ya kıyasla 25 cm daha uzun ve 15 cm daha geniş bir gövdeye işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Yeni LFA Concept, Toyota GR GT'de kullanılan hafif ve yüksek dayanımlı alüminyum şasi üzerine inşa edilmiş. Ancak GR GT'de çift turbo V8 hibrit motor kullanılırken, LFA Concept ise tamamen elektrikli. İç mekânda sürücü odaklı, kokpit tarzı bir tasarım tercih edilmiş. Tüm gösterge paneli ekranlardan oluşuyor ve merkezi bir multimedya ekranı bulunmuyor. Agresif detaylar, sürücüyü tamamen saracak şekilde konumlandırılmış.

Japonya’da yollar yenilenebilir enerji planının parçası oluyor 22 sa. önce eklendi

Lexus, henüz üretim versiyonunun ne zaman yolda olacağını veya hangi teknik özelliklerle geleceğini açıklamadı. Ancak bu konsept, yeni LFA’nın tasarım dili ve elektrikli dönüşümü hakkında güçlü ipuçları sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Lexus LFA geri dönüyor: Bu kez tamamen elektrikli

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: