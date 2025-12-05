Lexus LFA geri dönüyor: Bu kez tamamen elektrikli

Lexus, efsanevi LFA modelini yeni bir elektrikli konseptle geri getirdi. Yeni LFA Concept, tamamen elektrikli yapısı ve sürücü odaklı tasarımıyla geleceğin LFA’sını gözler önüne seriyor.
Görsel olarak yeni LFA, bu yıl Monterey’de görücüye çıkan Sport Concept ile büyük ölçüde benzerlik taşıyor. Ancak gövde panellerinde küçük değişiklikler yapılmış ve üretime daha hazır bir görünüm kazandırılmış. Boyutlar da önceki modele göre büyümüş. 4.690 mm uzunluk, 2.040 mm genişlik ve 2.725 mm aks mesafesi, önceki LFA’ya kıyasla 25 cm daha uzun ve 15 cm daha geniş bir gövdeye işaret ediyor.
Lexus, henüz üretim versiyonunun ne zaman yolda olacağını veya hangi teknik özelliklerle geleceğini açıklamadı. Ancak bu konsept, yeni LFA’nın tasarım dili ve elektrikli dönüşümü hakkında güçlü ipuçları sunuyor.