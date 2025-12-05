Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lexus LFA geri dönüyor: Bu kez tamamen elektrikli

    Lexus, efsanevi LFA modelini yeni bir elektrikli konseptle geri getirdi. Yeni LFA Concept, tamamen elektrikli yapısı ve sürücü odaklı tasarımıyla geleceğin LFA’sını gözler önüne seriyor.

    lexus lfa concept Tam Boyutta Gör
    Lexus, efsanevi LFA modelinin ruhunu geri getiriyor, ancak bu kez tamamen elektrikli bir konseptle. 2010-2012 yılları arasında sadece 500 adet üretilen LFA, otomobil tutkunları için adeta bir efsaneydi. Lexus hayranlarının uzun süredir beklediği bu dönüş, yeni Lexus LFA Concept ile gerçekleşti. Ancak, konsept kelimesinin de işaret ettiği gibi bu model henüz üretime hazır değil.

    Görsel olarak yeni LFA, bu yıl Monterey’de görücüye çıkan Sport Concept ile büyük ölçüde benzerlik taşıyor. Ancak gövde panellerinde küçük değişiklikler yapılmış ve üretime daha hazır bir görünüm kazandırılmış. Boyutlar da önceki modele göre büyümüş. 4.690 mm uzunluk, 2.040 mm genişlik ve 2.725 mm aks mesafesi, önceki LFA’ya kıyasla 25 cm daha uzun ve 15 cm daha geniş bir gövdeye işaret ediyor.

    lexus lfa concept Tam Boyutta Gör
    Yeni LFA Concept, Toyota GR GT'de kullanılan hafif ve yüksek dayanımlı alüminyum şasi üzerine inşa edilmiş. Ancak GR GT'de çift turbo V8 hibrit motor kullanılırken, LFA Concept ise tamamen elektrikli. İç mekânda sürücü odaklı, kokpit tarzı bir tasarım tercih edilmiş. Tüm gösterge paneli ekranlardan oluşuyor ve merkezi bir multimedya ekranı bulunmuyor. Agresif detaylar, sürücüyü tamamen saracak şekilde konumlandırılmış.

    Lexus, henüz üretim versiyonunun ne zaman yolda olacağını veya hangi teknik özelliklerle geleceğini açıklamadı. Ancak bu konsept, yeni LFA’nın tasarım dili ve elektrikli dönüşümü hakkında güçlü ipuçları sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mutfak tezgahı kırmadan sökme atm paramı yuttu antifirize su eklenir mi bacasız filtreli davlumbaz yorumları fenol tedavisi olanların yorumları kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12S
    Xiaomi Redmi Note 12S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro Lite Gaming Laptop
    Acer Nitro Lite Gaming Laptop
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum