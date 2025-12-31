Lexus’tan yeni elektrikli amiral gemisi: RZ600e F Sport Performance tanıtıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Lexus, tamamen elektrikli SUV ailesinin yeni amiral gemisi 2026 Lexus RZ600e F Sport Performance'ı tanıttı. Marka, bu modelle F Sport Performance rozetini taşıyan üçüncü otomobilini piyasaya çıkarıyor. Daha önce RX500h, IS500 ve RZ450e’nin özel versiyonu bu etiketi taşımıştı.

313 kW (425 hp) maksimum güç

0-100 km/s hızlanma 4,4 saniye

525 km menzil

77 kWsa batarya

Yeni RZ600e'de çift motorlu yapı korunuyor. Her iki aksa yerleştirilen 167 kW'lık elektrik motorları, torku anında tekerleklere iletiyor. Lexus’a göre buradaki fark, 77 kWsa’lik bataryanın güç çıkış limitlerinin yeniden kalibre edilmesi. Bu sayede menzil 525 km’ye yükselmiş durumda. Bu rakam, RZ550e’deki yaklaşık 450 km’lik tahmine kıyasla ciddi bir iyileşme anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör RZ600e F Sport Performance, standart modelden ayrışmak için 20 mm alçaltılmış süspansiyon, daha büyük fren diskleri ve “Manual Drive” adı verilen, vites geçiş hissini simüle eden sürüş sistemiyle geliyor. Direksiyon tarafında ise steer-by-wire altyapısına uygun, yeniden tasarlanmış lövye tipi direksiyon bulunuyor.

Karbon fiber detaylarla daha hafif ve sportif

Dış tasarımda karbon fiber parçaların yoğun kullanımı dikkat çekiyor. Kaput, tavan, yan etekler ve spoylerler hafiflik odaklı olarak tasarlanmış. 21 inç Enkei jantlar, geniş lastikler, mavi detaylı altı pistonlu fren kaliperleri ve özel gövde vurguları RZ600e’ye daha agresif bir karakter kazandırıyor.

Japonya’da güncel kurla 77.800 dolar fiyatıyla satışa çıkacak olan RZ600e'nin Japonya dışındaki pazarlara gelip gelmeyeceği henüz net değil. 2026’da yenilenen RZ ailesiyle birlikte RZ500e ve RZ550e’nin de birçok pazara girmesi planlanıyor.

