Lexus’tan yeni elektrikli amiral gemisi: RZ600e F Sport Performance tanıtıldı

- 313 kW (425 hp) maksimum güç
- 0-100 km/s hızlanma 4,4 saniye
- 525 km menzil
- 77 kWsa batarya
Yeni RZ600e'de çift motorlu yapı korunuyor. Her iki aksa yerleştirilen 167 kW'lık elektrik motorları, torku anında tekerleklere iletiyor. Lexus’a göre buradaki fark, 77 kWsa’lik bataryanın güç çıkış limitlerinin yeniden kalibre edilmesi. Bu sayede menzil 525 km’ye yükselmiş durumda. Bu rakam, RZ550e’deki yaklaşık 450 km’lik tahmine kıyasla ciddi bir iyileşme anlamına geliyor.
Karbon fiber detaylarla daha hafif ve sportif
Dış tasarımda karbon fiber parçaların yoğun kullanımı dikkat çekiyor. Kaput, tavan, yan etekler ve spoylerler hafiflik odaklı olarak tasarlanmış. 21 inç Enkei jantlar, geniş lastikler, mavi detaylı altı pistonlu fren kaliperleri ve özel gövde vurguları RZ600e’ye daha agresif bir karakter kazandırıyor.
Japonya’da güncel kurla 77.800 dolar fiyatıyla satışa çıkacak olan RZ600e'nin Japonya dışındaki pazarlara gelip gelmeyeceği henüz net değil. 2026’da yenilenen RZ ailesiyle birlikte RZ500e ve RZ550e’nin de birçok pazara girmesi planlanıyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: