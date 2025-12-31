Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lexus’tan yeni elektrikli amiral gemisi: RZ600e F Sport Performance tanıtıldı

    Lexus, tamamen elektrikli SUV ailesinin yeni zirvesi RZ600e F Sport Performance’ı tanıttı. Daha güçlü batarya yönetimi, sportif donanımlar ve 525 km’ye varan menzil dikkat çekiyor.

    Lexus’tan sürpriz: RZ600e F Sport Performance Tam Boyutta Gör
    Lexus, tamamen elektrikli SUV ailesinin yeni amiral gemisi 2026 Lexus RZ600e F Sport Performance'ı tanıttı. Marka, bu modelle F Sport Performance rozetini taşıyan üçüncü otomobilini piyasaya çıkarıyor. Daha önce RX500h, IS500 ve RZ450e’nin özel versiyonu bu etiketi taşımıştı.
    • 313 kW (425 hp) maksimum güç
    • 0-100 km/s hızlanma 4,4 saniye
    • 525 km menzil
    • 77 kWsa batarya

    Yeni RZ600e'de çift motorlu yapı korunuyor. Her iki aksa yerleştirilen 167 kW'lık elektrik motorları, torku anında tekerleklere iletiyor. Lexus’a göre buradaki fark, 77 kWsa’lik bataryanın güç çıkış limitlerinin yeniden kalibre edilmesi. Bu sayede menzil 525 km’ye yükselmiş durumda. Bu rakam, RZ550e’deki yaklaşık 450 km’lik tahmine kıyasla ciddi bir iyileşme anlamına geliyor.

    Lexus’tan sürpriz: RZ600e F Sport Performance Tam Boyutta Gör
    RZ600e F Sport Performance, standart modelden ayrışmak için 20 mm alçaltılmış süspansiyon, daha büyük fren diskleri ve “Manual Drive” adı verilen, vites geçiş hissini simüle eden sürüş sistemiyle geliyor. Direksiyon tarafında ise steer-by-wire altyapısına uygun, yeniden tasarlanmış lövye tipi direksiyon bulunuyor.

    Karbon fiber detaylarla daha hafif ve sportif

    Dış tasarımda karbon fiber parçaların yoğun kullanımı dikkat çekiyor. Kaput, tavan, yan etekler ve spoylerler hafiflik odaklı olarak tasarlanmış. 21 inç Enkei jantlar, geniş lastikler, mavi detaylı altı pistonlu fren kaliperleri ve özel gövde vurguları RZ600e’ye daha agresif bir karakter kazandırıyor.

    Japonya’da güncel kurla 77.800 dolar fiyatıyla satışa çıkacak olan RZ600e'nin Japonya dışındaki pazarlara gelip gelmeyeceği henüz net değil. 2026’da yenilenen RZ ailesiyle birlikte RZ500e ve RZ550e’nin de birçok pazara girmesi planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    peugeot 407 neden tutulmuyor troy visa farkı okey 3 kişi oynanır mı doblo 1.3 multijet çekiş problemi chery omoda 5 yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12
    Xiaomi Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum