Lexus'tan üç sıra koltuklu yeni elektrikli SUV: Lexus TZ

Tam Boyutta Gör Lexus, tamamen yeni üç sıra koltuklu elektrikli SUV modeli TZ'yi görücüye çıkardı. Yeni Lexus TZ, “Driving Lounge” adı verilen konsept etrafında geliştirildi. Amaç yalnızca bir ulaşım aracı üretmek değil; sürücü ve yolcular için hareket halindeyken premium bir yaşam alanı oluşturmak.

Model, geniş ve ferah iç mekanıyla salon atmosferini öne çıkarırken Lexus’un karakteristik sürüş dinamiklerinden de ödün vermiyor. Markaya göre TZ, sürüş keyfi ile üst düzey konforu aynı potada eriterek zamanı en değerli unsur olarak gören kullanıcıları hedefliyor.

Yeni geliştirilen özel platform sayesinde tüm koltuk sıralarında geniş yaşam alanı sunulurken, panoramik cam tavan ise kabinin daha açık ve ferah hissedilmesini sağlıyor.

530 kilometreye varan menzil

Tam Boyutta Gör Lexus TZ’nin tasarımında aerodinamik verimlilik büyük rol oynuyor. Markanın açıklamasına göre model, bugüne kadar tanıtılan Lexus SUV’ları arasında en iyi aerodinamik (0.27 Cd) değerlerinden birine sahip. Bu yapı, doğrudan menzil değerine de katkı sağlıyor. Açıklanan verilere göre TZ, WLTP'ye göre 530 kilometreye kadar menzil vadediyor.

Modelde 95.8 kWsa kapasiteye sahip batarya paketi yer alıyor. 150 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e dolumu yaklaşık 35 dakika sürüyor. Bu özellikler bize pek de yabancı değil zira geçtiğimiz şubat ayında yeni Toyota Highlander ile birlikte görmüştük.

300 kW güç ve 5.4 saniyelik performans

Tam Boyutta Gör Lexus TZ’de çift elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş özelliği sunuluyor. Ön ve arka aksta görev yapan motorlar ayrı ayrı 167 kW güç üretiyor. Toplam güç 300 kW ve tork 537 Nm seviyesinde. Bu sayede aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi yaklaşık 5.4 saniye olarak açıklanıyor.

TZ’nin en dikkat çekici detaylarından biri de “arka konfor” modu oldu. Lexus, bu sistemin özellikle arka koltuk yolcularının konforunu artırmak için geliştirildiğini belirtiyor. Bunun yanı sıra; gelişmiş ses yönlendirme teknolojisi, ambiyans aydınlatması ve 21 hoparlörlü Mark Levinson ses sistemi gibi detaylar da modelin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

TZ'nin Lexus tarihinin en sessiz kabinlerinden birine sahip olduğu ifade ediliyor. Birinci ve ikinci sıradaki koltuklarda ısıtma ve soğutma özelliği mevcut. Üçüncü sıra koltuklarda ise sadece ısıtma özelliği bulunuyor.

Lexus TZ teknik özellikleri

Uzunluk: 5.100 mm

Genişlik: 1.990 mm

Yükseklik: 1.705 mm

Aks mesafesi: 3.050 mm

Ağırlık: 2.630 kg

Çekiş sistemi: AWD

Güç: 300 kW

Batarya: 95.8 kWsa

0-100 km/s: 5.4 saniye

Bagaj hacmi: 290 litre (maks 2.017 litre)

