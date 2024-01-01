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    LFP bataryalara ilave %30 gümrük vergisi getirildi

    Elektrikli otomobillerde son zamanlarda kullanımı yaygınlaşan lityum demir fosfat (LFP) bataryalar için ilave %30 gümrük vergisi getirildi. Karar geçtiğimiz gün resmi gazetede yayınlandı.
    LFP bataryalara ilave %30 gümrük vergisi getirildi
    Elektrikli otomobillerde kullanılan lityum demir fosfat (LFP) bataryalar için %30 gümrük vergisi getirildi.

    Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ’nin bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknolojileri AŞ yaptığı açıklamayla ürettikleri LFP pillerin GTİP listesinde 8507.60.00.00.06 koduyla yer almaya başladığı bildirildi ve şunları söyledi:

    “Şirket olarak 2024’e çok güzel haberlerle girdik. Ürettiğimiz ürünlerin GTİP kodu (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) tanımlandı. Prizmatik, ağırlığı 1kg ve üzeri LFP piller bundan böyle bu kod altında listelenecek. Bu gruptaki ürünlerin Uzakdoğu’dan ithalatına da %30 ek gümrük vergisi getirildi. Bu gelişmeler hem Pomega için hem de Türkiye’de yerli sanayinin gelişmesi için önemli bir dönüm noktasıdır”.

    LFP (LiFePO4) bataryalar, lityum demir fosfat temelli bataryalar olarak biliniyor. Kobalt içermeyen LFP’lerde anot olarak metalik arkalıklı grafit karbon kullanılıyor. Düşük maliyet, yüksek güvenlik, düşük toksisite, uzun ömür ve diğer faktörler nedeniyle, LFP bataryalar elektrikli araçlarda, depolama teknolojilerinde ve şebeke ölçeğinde yedek güç sistemlerinde önemli kullanım alanı buluyor.

    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231231M3-2.pdf https://www.enerjigunlugu.net/lfp-bataryalar-icin-ilave-yuzde-30-gumruk-vergisi-getirildi-57127h.htm
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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