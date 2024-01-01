LFP bataryalara ilave %30 gümrük vergisi getirildi

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ’nin bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknolojileri AŞ yaptığı açıklamayla ürettikleri LFP pillerin GTİP listesinde 8507.60.00.00.06 koduyla yer almaya başladığı bildirildi ve şunları söyledi:
“Şirket olarak 2024’e çok güzel haberlerle girdik. Ürettiğimiz ürünlerin GTİP kodu (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) tanımlandı. Prizmatik, ağırlığı 1kg ve üzeri LFP piller bundan böyle bu kod altında listelenecek. Bu gruptaki ürünlerin Uzakdoğu’dan ithalatına da %30 ek gümrük vergisi getirildi. Bu gelişmeler hem Pomega için hem de Türkiye’de yerli sanayinin gelişmesi için önemli bir dönüm noktasıdır”.
LFP (LiFePO4) bataryalar, lityum demir fosfat temelli bataryalar olarak biliniyor. Kobalt içermeyen LFP’lerde anot olarak metalik arkalıklı grafit karbon kullanılıyor. Düşük maliyet, yüksek güvenlik, düşük toksisite, uzun ömür ve diğer faktörler nedeniyle, LFP bataryalar elektrikli araçlarda, depolama teknolojilerinde ve şebeke ölçeğinde yedek güç sistemlerinde önemli kullanım alanı buluyor.Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231231M3-2.pdf https://www.enerjigunlugu.net/lfp-bataryalar-icin-ilave-yuzde-30-gumruk-vergisi-getirildi-57127h.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.