Elektrikli otomobillerde kullanılan lityum demir fosfat (LFP) bataryalar için %30 gümrük vergisi getirildi.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ’nin bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknolojileri AŞ yaptığı açıklamayla ürettikleri LFP pillerin GTİP listesinde 8507.60.00.00.06 koduyla yer almaya başladığı bildirildi ve şunları söyledi:

“Şirket olarak 2024’e çok güzel haberlerle girdik. Ürettiğimiz ürünlerin GTİP kodu (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) tanımlandı. Prizmatik, ağırlığı 1kg ve üzeri LFP piller bundan böyle bu kod altında listelenecek. Bu gruptaki ürünlerin Uzakdoğu’dan ithalatına da %30 ek gümrük vergisi getirildi. Bu gelişmeler hem Pomega için hem de Türkiye’de yerli sanayinin gelişmesi için önemli bir dönüm noktasıdır”.

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LFP (LiFePO 4 ) bataryalar, lityum demir fosfat temelli bataryalar olarak biliniyor. Kobalt içermeyen LFP’lerde anot olarak metalik arkalıklı grafit karbon kullanılıyor. Düşük maliyet, yüksek güvenlik, düşük toksisite, uzun ömür ve diğer faktörler nedeniyle, LFP bataryalar elektrikli araçlarda, depolama teknolojilerinde ve şebeke ölçeğinde yedek güç sistemlerinde önemli kullanım alanı buluyor.

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LFP bataryalara ilave %30 gümrük vergisi getirildi