LG, lüks ev sinema deneyimi için 136 inçlik Micro LED TV'sini tanıttı

LG Magnit Active Micro LED TV özellikleri
Magnit, klasik bir TV'den farklı olarak dört adet çerçevesiz 68 inçlik modülün birleşmesiyle oluşturuluyor. Böylece 136 inçlik dev bir 4K ekran (3.840 × 2.160) elde ediliyor. Her modülde 0,78 mm piksel aralığına sahip LG’nin Micro LED panelleri yer alıyor ve her biri 480 × 540 çözünürlük sunuyor. Modüller bir araya getirildiğinde yapının toplam ağırlığı yaklaşık 175 kg’a ulaşıyor. Piksel yapısı tamamen mikroskobik LED’lerden oluştuğu için, Micro LED teknolojisinin karakteristik özelliği olan derin siyahlar ve yüksek görüntü kalitesi burada da kendini gösteriyor.
Televizyonda 100 watt gücünde dahili bir hoparlör sistemi de yer alıyor. Normal kullanımda güç tüketimi yaklaşık 650 watt seviyesinde iken, maksimum yükte 1.800 watt’a kadar çıkabiliyor.
Panel, kullanılmadığı zamanlarda devasa bir dijital sanat duvarına dönüşerek kişisel fotoğrafları veya ünlü tabloları sergileyebiliyor. Lüks konutlar ve yüksek bütçeli sinema odaları için tasarlanan ürün, 6-9 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2026'da sergilenecek ve ABD pazarında satışa sunulacak. Ürün fiyatı henüz belli değil ancak çok yüksek bir fiyata sahip olacağı kesin.Kaynakça https://www.prnewswire.com/news-releases/lg-unveils-new-era-of-luxury-home-cinema-with-lg-magnit-active-micro-led-display-302637059.html https://www.lg-informationdisplay.com/product/led-signage/indoor-led/lg-magnit-active-micro-led/LSAH007