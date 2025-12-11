LG, lüks ev sinema deneyimi için 136 inçlik Micro LED TV'sini tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör LG, Ekim ayında ilk olarak Güney Kore’de tanıttığı devasa 136 inçlik Magnit Active Micro LED TV modelini ABD'de satışa sundu. Televizyon, lüks sinema deneyimi isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

LG Magnit Active Micro LED TV özellikleri

Magnit, klasik bir TV'den farklı olarak dört adet çerçevesiz 68 inçlik modülün birleşmesiyle oluşturuluyor. Böylece 136 inçlik dev bir 4K ekran (3.840 × 2.160) elde ediliyor. Her modülde 0,78 mm piksel aralığına sahip LG’nin Micro LED panelleri yer alıyor ve her biri 480 × 540 çözünürlük sunuyor. Modüller bir araya getirildiğinde yapının toplam ağırlığı yaklaşık 175 kg’a ulaşıyor. Piksel yapısı tamamen mikroskobik LED’lerden oluştuğu için, Micro LED teknolojisinin karakteristik özelliği olan derin siyahlar ve yüksek görüntü kalitesi burada da kendini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör LG Magnit, bölgesel olarak 1.700 nit tepe parlaklığa çıkabiliyor, tüm ekranda ise 300 nit seviyesini koruyor. 1.000.000:1 kontrast oranına ve 144 Hz değişken yenileme hızına sahip olan televizyon, HDR10 ve HDR10 Pro desteğini de barındırıyor. Sistem webOS 23 ile çalışıyor ve standart yayın/stream seçeneklerinin yanında AirPlay 2, Miracast, kablolu yayın girişleri ve HDMI kaynakları destekleniyor.

Televizyonda 100 watt gücünde dahili bir hoparlör sistemi de yer alıyor. Normal kullanımda güç tüketimi yaklaşık 650 watt seviyesinde iken, maksimum yükte 1.800 watt’a kadar çıkabiliyor.

Panel, kullanılmadığı zamanlarda devasa bir dijital sanat duvarına dönüşerek kişisel fotoğrafları veya ünlü tabloları sergileyebiliyor. Lüks konutlar ve yüksek bütçeli sinema odaları için tasarlanan ürün, 6-9 Ocak tarihleri ​​arasında Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2026'da sergilenecek ve ABD pazarında satışa sunulacak. Ürün fiyatı henüz belli değil ancak çok yüksek bir fiyata sahip olacağı kesin.

