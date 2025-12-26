LG, 2026 için yeni Tandem WOLED monitörlerini tanıttı

2026 için yeni Tandem WOLED panellerini tanıttı
Paylaşılan bilgilere göre LG Display, CES 2026'da iki önemli duyuru planlıyor. Bunlardan ilki, 39 inç boyutunda, 5120 × 2160 çözünürlüğe sahip 5K ultra geniş bir panel olacak. Yaklaşık 142 PPI piksel yoğunluğu sunan bu panel, keskinlik açısından 31,5 inç 4K monitörlerle benzer bir deneyim sunacak. Ayrıca LG'nin bu modelde daha önce 34, 39 ve 45 inç WOLED panellerde kullanılan 800R kavis tercih etmesi bekleniyor.
Yeni panellerin yenileme hızları ve parlaklık gibi teknik detayları henüz netleşmiş değil. Ancak LG Display'in Tandem WOLED mimarisiyle hem oyun hem de profesyonel kullanım tarafında iddiasını artıracak. Tüm detayların, 2026'nın ilk günlerinde düzenlenecek CES fuarında resmiyet kazanması bekleniyor.