Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Ekran teknolojilerindeki rekabet, özellikle OLED'in monitör segmentine giriş yapmasıyla büyük oranda hızlandı. Son olarak LG Display, CES 2026 öncesinde yeni Tandem WOLED panel boyutlarını ve çözünürlüklerini ilk kez paylaştı. Paneller seri üretime hazır olduğuna göre, bu panelleri içeren bazı monitör duyuruları görebiliriz.

2026 için yeni Tandem WOLED panellerini tanıttı

Paylaşılan bilgilere göre LG Display, CES 2026'da iki önemli duyuru planlıyor. Bunlardan ilki, 39 inç boyutunda, 5120 × 2160 çözünürlüğe sahip 5K ultra geniş bir panel olacak. Yaklaşık 142 PPI piksel yoğunluğu sunan bu panel, keskinlik açısından 31,5 inç 4K monitörlerle benzer bir deneyim sunacak. Ayrıca LG'nin bu modelde daha önce 34, 39 ve 45 inç WOLED panellerde kullanılan 800R kavis tercih etmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör 27 inç tarafında ise iki farklı Tandem WOLED panel öne çıkıyor. 27Q kodlu model, 540Hz yenileme hızıyla "en hızlı OLED" olarak konumlandırılıyor ve özel senaryolarda 720Hz seviyelerine çıkabileceği belirtiliyor. 27U modeli ise yüksek piksel yoğunluğuna odaklanıyor ve LG Display'in 27 inç boyutunda ilk kez Samsung'un 4K QD-OLED panellerine doğrudan rakip olacak çözümü olacak.

LG, yapay zekalı buzdolabı ve akıllı fırınını tanıttı 4 gün önce eklendi

Yeni panellerin yenileme hızları ve parlaklık gibi teknik detayları henüz netleşmiş değil. Ancak LG Display'in Tandem WOLED mimarisiyle hem oyun hem de profesyonel kullanım tarafında iddiasını artıracak. Tüm detayların, 2026'nın ilk günlerinde düzenlenecek CES fuarında resmiyet kazanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

LG, 2026 için yeni Tandem WOLED monitörlerini tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: