LG, 2026 TV serisini duyurdu: Kablosuz OLED, Micro RGB ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Televizyon pazarında rekabet, panel teknolojileri ve yapay zekâ destekli görüntü işleme çözümleri üzerinden şekillenmeye devam ediyor. Son olarak LG, Kablosuz OLED W6 ve Micro RGB evo serisiyle 2026 TV serisini duyurdu.

Yeni ürün ailesi, OLED evo modeller, kablosuz OLED W6 ve tamamen yeni bir yaklaşım sunan Micro RGB evo serisini kapsıyor. OLED tarafında LG OLED evo G6, LG OLED evo C6 ve LG OLED evo B6 modelleri geliyor. Bu modellerde parlaklık, renk doğruluğu ve tepki süresi tarafında geliştirmeler yapılmış durumda.

LG'ye göre yeni paneller, Hyper Radiant Color teknolojisi sayesinde standart OLED’e kıyasla 3.9 kata kadar daha yüksek parlaklık sunabiliyor. Tüm modellerde yer alan a11 AI Processor 4K Gen3 ise yapay zekâ performansını ciddi şekilde artırıyor. Şirket, bu işlemcinin önceki nesle göre 5.6 kata kadar daha yüksek AI gücü sunduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Panelde bulunan Reflection Free Premium, yansımaları dağıtmak yerine ortadan kaldırmayı hedefliyor. Görüntü tarafında ise AI Dual 4K Upscaling ve Hyper Bright Booster gibi teknolojiler mevcut. Ses tarafında ise Dolby Atmos FlexConnect desteği ve LG Sound Suite entegrasyonu sunuluyor.

webOS 26 platformundan destek alan TV modelleri, Microsoft Copilot ve Google Gemini entegrasyonlarıyla birlikte geliyor. AI Concierge, AI Search ve AI Chatbot gibi özellikler kullanıcı deneyimini daha akıllı hale getiriyor.

Serinin en dikkat çeken modellerinden biri ise LG OLED evo W6. Yaklaşık 9 mm kalınlığa sahip bu "wallpaper" TV, kablosuz kullanım sunuyor. Görüntü aktarımı, Zero Connect Box üzerinden gerçekleştiriliyor ve 4K 165Hz desteği düşük gecikmeyle sunuluyor.

LCD tarafında ise LG, yeni Micro RGB evo serisini tanıttı. Bu teknoloji, klasik beyaz LED arka aydınlatma yerine RGB LED yapısını kullanıyor. Daha küçük ışık birimleri sayesinde daha hassas ışık kontrolü sağlanırken, OLED'den türetilen bazı ışık yönetim teknikleri de bu seriye entegre edilmiş durumda. Ayrıca BT.2020, DCI-P3 ve Adobe RGB renk alanlarını yüzde 100 kapsıyor.

Boyut seçenekleri de genişletilmiş durumda. OLED modeller 42 inçten 97 inçe kadar uzanırken, Micro RGB serisinde 100 inç, QNED modellerde ise 115 inç seviyesine kadar çıkan seçenekler yer alıyor. Fiyatlandırma tarafında G6 serisi 55 inçte yaklaşık 2.027 dolardan başlayıp 97 inçte 25.110 dolara kadar çıkıyor. C6 ve B6 serileri ise daha erişilebilir fiyat aralıklarında konumlandırılıyor olacak.. LG, yeni modellerin satışına Güney Kore'de başlamış durumda ve küresel dağıtımın kademeli olarak genişletilmesi planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: