LG 24x hızında kayıt yapabilen harici DVD yazıcısını duyurdu

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Optik sürücü pazarında sektörün köklü isimlerinden birisi olan Lite-On, 24x hızında kayıt yapabilen harici formdaki yeni DVD yazıcısını duyurdu. Firmanın eHAU324 kod adını taşıyan yeni sürücüsü, 165 x 58 x 192 mm boyutlarında ve 1.3 Kg ağırlığında olan yeni sürücü, USB 2.0 ara birimini destekliyor ve özellikle üzerinde optik sürücüsü bulunmayan netbook ve notebook'ları hedef alıyor.

LG tarafından yapılan açıklamaya göre yeni sürücü, DVD+R/-R'lere 24x, DVD-R/+R DL ve DVD-RAM'lere 12x, DVD+RW'lere 8x, DVD-RW'lere 6x, CD-R'lere 48x ve CD-RW'lere 32x hızında kayıt yapabiliyor. Bu ay içerisined satışa sunulması beklenen LG eHAU324'ün 65 Avro'luk etiket fiyatı üzerinden bu ay içerisinde satışa sunulacağı açıklandı.