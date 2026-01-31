LG, 8K OLED televizyon panellerinin üretimini durdurdu

LG, küresel pazarda 8K OLED televizyon satan tek üretici konumundaydı. Ancak Z3 modelinin üretimi durduruldu ve yerine yeni bir model tanıtılmadı. Uzmanlara göre Güney Koreli şirket, 8K ekranların çok pahalı olması ve kullanıcılar tarafından yeterince talep görmemesi nedeniyle bu segmentten çekildi.
Yüksek fiyat, düşük talep ve içerik sorunu
Teknoloji uzmanları televizyonların monitörler gibi yakından izlenmediğini ve normal izleme mesafesinde 4K ile 8K arasındaki görüntü farkının çoğu kullanıcı için ya çok az ya da fark edilemez olduğunu vurguluyor. Buna karşın iki çözünürlük arasındaki fiyat farkı ise oldukça yüksek seviyelere çıkabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: