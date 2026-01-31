LG, 8K OLED televizyon panellerinin üretimini durdurdu

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Gelen bilgilere göre LG, televizyonlar için 8K OLED panel üretimini durdurma kararı aldı. Şirket aynı zamanda bu çözünürlükteki ekranlara yönelik geliştirme faaliyetlerini de sonlandırdı.

LG, küresel pazarda 8K OLED televizyon satan tek üretici konumundaydı. Ancak Z3 modelinin üretimi durduruldu ve yerine yeni bir model tanıtılmadı. Uzmanlara göre Güney Koreli şirket, 8K ekranların çok pahalı olması ve kullanıcılar tarafından yeterince talep görmemesi nedeniyle bu segmentten çekildi.

Yüksek fiyat, düşük talep ve içerik sorunu

Teknoloji uzmanları televizyonların monitörler gibi yakından izlenmediğini ve normal izleme mesafesinde 4K ile 8K arasındaki görüntü farkının çoğu kullanıcı için ya çok az ya da fark edilemez olduğunu vurguluyor. Buna karşın iki çözünürlük arasındaki fiyat farkı ise oldukça yüksek seviyelere çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bir diğer önemli sorun ise 8K içerik eksikliği. İnternet hızları artsa da 8K çözünürlükte film ve dizi sayısı oldukça sınırlı. LG'nin yanı sıra TCL, Sony ve Hisense'in de pazardan çekilmesiyle birlikte, 8K televizyon pazarında liderlik için geriye tek güçlü aday olarak Samsung kaldı.

