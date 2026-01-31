Giriş
    LG, 8K OLED televizyon panellerinin üretimini durdurdu

    LG, yüksek maliyet ve düşük talep nedeniyle 8K OLED televizyon panellerinin üretimini ve bu alandaki tüm Ar-Ge çalışmalarını askıya aldı.                        

    LG, 8K OLED televizyon panellerinin üretimini durdurdu Tam Boyutta Gör
    Gelen bilgilere göre LG, televizyonlar için 8K OLED panel üretimini durdurma kararı aldı. Şirket aynı zamanda bu çözünürlükteki ekranlara yönelik geliştirme faaliyetlerini de sonlandırdı.

    LG, küresel pazarda 8K OLED televizyon satan tek üretici konumundaydı. Ancak Z3 modelinin üretimi durduruldu ve yerine yeni bir model tanıtılmadı. Uzmanlara göre Güney Koreli şirket, 8K ekranların çok pahalı olması ve kullanıcılar tarafından yeterince talep görmemesi nedeniyle bu segmentten çekildi.

    Yüksek fiyat, düşük talep ve içerik sorunu

    Teknoloji uzmanları televizyonların monitörler gibi yakından izlenmediğini ve normal izleme mesafesinde 4K ile 8K arasındaki görüntü farkının çoğu kullanıcı için ya çok az ya da fark edilemez olduğunu vurguluyor. Buna karşın iki çözünürlük arasındaki fiyat farkı ise oldukça yüksek seviyelere çıkabiliyor.

    LG, 8K OLED televizyon panellerinin üretimini durdurdu Tam Boyutta Gör
    Bir diğer önemli sorun ise 8K içerik eksikliği. İnternet hızları artsa da 8K çözünürlükte film ve dizi sayısı oldukça sınırlı. LG'nin yanı sıra TCL, Sony ve Hisense'in de pazardan çekilmesiyle birlikte, 8K televizyon pazarında liderlik için geriye tek güçlü aday olarak Samsung kaldı.
